隨著三星 Galaxy Note 9 發表會日期 8/4 越來越接近，關於 Note 9 的資訊也越來越多，包括即將搭載 4000 mAh 更大容量的電池、S Pen 將擁有更多功能，甚至還有人直接在 YouTube 上傳 Note 9 開箱影片，這些不斷曝光的規格與資訊，都顯示出大家對 Note 9 的期待，期望有不同於 Note 8 的變化，身為 Note 迷，當然最希望能有讓大家驚豔的全新手機，這邊幫大家整理了近來關於 Note 9 的曝光資訊給大家解解饞~



S Pen 化身遙控器

△ 傳聞 S Pen 將會具備藍芽連線能力，具有藍芽連線能力的 S Pen 就有許多可以應用的場合，所以可以說 S Pen 是一把遙控器，可以延伸應用的範圍非常廣泛，像是：

經典丁香紫再現

預購及上市日期

Galaxy Note 9 開箱影片

● 用 S Pen 控制音樂播放，透過按壓的方式，遙控音樂暫停、下一首、跳過、控制音量等。● 透過 S Pen 遠端遙控相機，可以應用在一群人自拍，卻沒有人可以按下拍照按鈕的場合上。● 透過 S Pen 遠端解鎖 Note 9● S Pen 與 App 的實際延伸應用● 按壓並握著 S Pen 以啟動 App 或開啟 S Pen 獨家功能● 設定單擊與雙擊動作△ 具有藍芽的 S Pen 裡面可能會具有電池，因此插上 Note 9 時，勢必會吸手機的電力來充電，因此 Note 9 具有 4000 mAh 的電力也可以作為替 S Pen 充電的解決方式，另外傳聞也包括：Bixby 2.0、更強大的相機、更快速的無線充電，處理器則可能會使用高通 S845。△ 在 Note 9 的外觀上，顏色就有許多傳言，其中較多人討論的是 Note 9 將會有 5 種顏色，分別為黑色、灰色、藍色、丁香紫以及一款全新的咖啡色。發表會於 8/9 在美國舉辦，將會於 8/24 上市，預購日期則為 8/14，但目前只有發表會日期是確定的，其它日期還有待三星官方確認。

△ 不管是什麼廠牌的手機，每次都會有神人在發表會前，搶先發表開箱影片，這次也不例外，但不約而同的是開箱影片與上方的間諜照外觀看起來一模一樣，究竟真相是全都是同一部山寨機呢？還是 Note 9 實機就長這樣？就只能等待 8/9 真相大白啦！（希望目前看到的都是山寨機，給我們一點驚喜吧～）