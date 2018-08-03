逗比拯救世界，超過 10000 種貼圖包任君下載！

2018-08-03 09:08:09 9M87
表情包下載

今天要跟大家分享一個貼圖資料庫，有上萬種貼圖任你下載，是一個中國的網站，叫做「逗比拯救世界」。在這個以網路傳遞文字表達情感的世代，字裡行間中，常常好像少了一些什麼味道，讓生硬的文字無法精確傳遞我們想表達的情緒，於是「貼圖」、「表情包」就這麼誕生啦！無論是LINE 、Facebook 訊息還是微信 WeChat，都有提供貼圖、表情包的功能，讓使用者在傳遞訊息的同時，可以選擇以圖代字的方式，不只讓網路文字訊息有了溫度，還很有趣！有人專門搜集「可愛」、「搞怪」甚至是「醜萌」、「厭世」為主題的表情包貼圖，也有會動的 gif 檔，讓你在打文字訊息的同時，穿插著表達情緒的梗圖。今天要跟大家分享的網站「逗比拯救世界」，就專門提供以文字找貼圖的功能，讓你打出關鍵字，就能從海量的貼圖中，找出最鍾意的來使用啦！


逗比表情包網站：http://www.bee-ji.com/
微信表情包下載

△ 進入逗比，馬上就可以看到一堆表情包貼圖，網頁的上方很清楚的可以看到大大的搜尋欄，下方則是網站顯示的熱門表情。

貼圖大全

△ 點擊任何一個表情包，即可放大預覽。下載及使用這些表情包的方式非常簡單，我以使用電腦版 Line 為範例，以下分兩個方法，分別是圖檔與會動的 gif。

表情包

△ 方法一：純圖片表情包貼圖的使用方式，只要將逗比的圖片拖移進聊天視窗，按下 enter 鍵就可以發出去了。

LINE 貼圖下載

△ 方法二：gif 會動的表情包使用方式，先將逗比的圖片拖移下載至桌面（或資料夾），再將下載好的 gif 檔拖移進聊天視窗，最後按下 enter 鍵就可以發出去了。

其實用方法一最快，還不用佔電腦任何記憶體空間！如果想重複使用某些表情包貼圖，也不用下載，只要綁定電子郵件信箱，免費註冊，就可以將喜歡的表情包貼圖收藏在帳戶下。

逗比拯救世界

△ 點選網站右上角註冊，綁定信箱，去信箱認證之後就可以回到逗比登入。

GIF貼圖下載

△ 登入帳戶後，一樣可以在網站右上角點選個人頭像，進入我的收藏，就可以看到你精選的表情包貼圖啦！

最後跟大家分享幾個比較常見的表情包貼圖：

表情包

△ 鸚鵡兄弟貼圖下載：點我

鸚鵡兄弟貼圖下載

△ 還珠格格貼圖下載：點我

來個搜尋小提醒，建議用簡體字做搜尋，會比較精確喔！想查詢簡體字，可以用 Google 翻譯繁轉簡來做～

有了這些網友自製的表情包，是不是個個都超級有梗又特別有趣，很想趕快使用在跟朋友的對話中呢？利用圖片傳遞情緒反應，進而增加生活中的趣味（耍白目）～趕快把常用的表情包存起來，免得表情包貼圖到用時方恨少，累積屬於你自己的梗圖，跟朋友打字聊天時，你就是最有趣的那一位！

逗比表情包網站：http://www.bee-ji.com/

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