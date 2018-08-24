Samsung Galaxy Note 9 是讓人相當期待的手機，我自己是非常喜愛 Note 的，書寫功能帶來的方便性是無可取代的，而 Note 9 的 S Pen 又更加進化了遙控功能，可以當成相機快門的遙控器，能夠翻轉相機鏡頭，甚至可以當成簡報筆來使用，進化過後的 S Pen 我想會深受大家喜愛！電池規格上提升為 4000mAh 超大容量電池，滿滿的電力滿足大家整日的需求。在相機規格上使用智慧雙光圈，讓你可以捕捉白天的畫面細節，也可以在夜晚使用超級大光圈。這次一共整理了我覺得很不錯的十大特點給大家，包含有電力、性能、S Pen 遙控、S Pen 應用程式、相機雙光圈、場景智慧辨識、AR 虛擬人偶、瑕疵偵測、超強雙喇叭與防水防塵，就先請大家來看看手機開箱，特色功能再依序看下去囉！
三星 Galaxy Note 9 開箱
這次 Note 9 一共有湛海藍、霧金銅、薰衣紫三款顏色上市，這次最火爆的應該就是湛海藍，因為只有他搭配了跳色的黃色 S Pen，湛海藍不是我的首選，只是坦白說越看越覺得不錯！而紫色真的很漂亮，自從他們引進紫色之後我都很愛，而我最後選擇了有別於金色的霧金銅，曾有一陣子大家都選霸氣外露的金色，再來有粉色與紫色加入戰場，而銅色在現階段是比較新穎的，就來試試看吧！
簡單看看開箱有哪些內容物，Note 9 當然是一定要有的，此外還有我幾乎都不看的快速入門指南，也很有誠意的附贈了透明的保護殼，在第一刻拿到手機後就能馬上被保護，若覺得透明殼已經很足夠保護的話，也不用再去花保護殼的費用了！
其他配件還有 USB Type-C 連接線、AKG 耳機、共三組耳塞、退卡針與 S Pen 的替代筆頭與替換工具。
此外還有 USB Connector（USB Type A to Type C）與快充的充電器，這次 Note 9 容量有多達 4000mAh 大容量，快充很重要的！
6.4 吋 WQHD + Super AMOLED 雙曲面螢幕，解析度高達 2960 x 1440，像素密度 516 PPI，想到以前經主流是 5.5 吋的螢幕，現在我拿 6.4 吋的 Note 9 其實也不覺得螢幕有很大，可能已經很習慣 6 吋上下的螢幕了！再加上窄邊框無邊際螢幕設計，手機並不覺得特別大支，不過拿久了手真的會覺得比較酸，因為實際上還是有份量！
前方相機 800 萬像素，畫質表現我覺得相當不錯，而且在 Note 9 自拍時可以將手機拿得遠遠遠，因為能透過 S Pen 遙控快門相當方便！AR 虛擬人偶的使用有更多的細節設定，也有新的動態表情，是值得關注的特色！在生物辨識上同樣具備有臉部辨識與虹膜辨識，以及互相搭配的智慧型掃描讓你可以更快速的解鎖手機。
這次在機身側邊多了鑽切，算是比較不容易發現的變化，實際上我覺得差異不大，因為我習慣有保護殼，說真的我也很想裸機使用，不過以我手機亂亂放的性格，真是害怕馬上會傷痕累累。機身左側是音量鍵與 Bixby 鍵，Bixby 更新後更佳聰明，全新的 Bixby 能精準預測我們的需求，像是尋找餐廳時，會依據我們的口味來推薦餐廳，甚至支援一鍵預約（依據我們的行事曆，排開忙碌的時間）。
機身右側是電源鍵。
SIM 卡插槽在機身上方，從這個角度比較容易看到鑽切斜邊。
SIM 卡插槽是複合式的設計，在台灣支援 4G+4G 全頻段雙卡雙待、網路聚合最高 5CA 、MIMO 4X4 的網路速度。這次記憶卡最高可以擴充到 1TB 的容量，薰衣紫、霧銅金都是 6G+128GB 的規格，而湛海藍有 6G+128GB 與 8G+512GB 兩種規格，不管你選擇了哪一種規格，搭上 1TB 的空間應該非常夠用吧！
下方為耳機孔、USB Type-C 連接埠與最重要的 S Pen，主要的觸控按鈕都是透過螢幕來操作，底部有個上拉的捷徑可以快速開啟 Samsung Pay。
銅色我覺得質感很不錯，應該算是非常耐看的顏色吧！接著說到性能規格部分，三星 Galaxy Note 9 搭載 Exynos 9810 八核心處理器（2.7GHz + 1.7 GHz），記憶體有 6GB、8GB 兩種規格，若是要規格到頂的話（8G + 512GB）就必須選擇湛海藍的顏色，在效能上我是沒有任何懷疑，都已經是旗艦機種，理論上要玩遊戲之類的絕對都沒有問題唷！值得一提的是 Note 9 採用創新冷卻系統，看別人的拆機得知散熱銅片有夠大片，比 Note 8 變大很多，這樣能有效散熱降溫，至樣遊戲才能夠很順暢！
1200 萬像素雙鏡頭，是標準鏡與望遠鏡的組合，都支援 OIS 防手震，主鏡頭主打雙光圈 F2.4 與 F1.5，在白天拍攝會自動是 F2.4 的光圈捕捉更多畫面的細節，當光線不足的時候會自動使用 F1.5 的超大光圈，可以用在低光源或是夜景，這次在相機上比較特色的功能是場景智慧辨識，一共支援 20 種場景，能讓不同景色有更好的效果呈現，這也是今年下半年各家相機都在競爭的一項功能！相較於 Note 8 的機背配置，指紋辨識已經挪到相機下方，之前併排在一起雖然比較美型，不過摸到鏡頭的機率太高，在 Note 9 又把指紋辨識獨立出來，我覺得還頗不錯的。
S Pen 這次的亮點是遙控功能，沒有特別強調其他功能，因為他原本就已經很強了，像是之前的隨手便利貼、懸浮翻譯與手寫動態貼圖都是很棒的功能，我覺得之前的功能已經到 100 分了！現在再加上遙控功能的話，我看真的只能給他突破 100 分了！這次還加入了 PENUP 社群，讓筆的同好們可以透過網路接軌；此外手寫動態貼圖可以搭配上 AR 表情符號來使用， 絕對是獨一無二當中的獨一無二。
這次 S Pen 的顏色搭配會隨著機身顏色，就只有湛海藍是搭上跳色的黃色 S Pen，真的也好想讓人擁有香蕉筆！S Pen 低功耗藍牙讓 S Pen 進化成遙控筆，以往使用筆的習慣是有需求再拿出來，我想接下來習慣可能會被改變，譬如說他可以遙控手機解鎖、可以當成簡報筆、可以拿來當成相機快門，非書寫時的用途增加了，那筆回家的機會減少了，代表掉筆的機會也高了，不過當筆不在機身當中，又帶著手機離開的時候，其實手機會發出提示，這真的很貼心。
隨手便利貼會依照筆的顏色有所不同，這點真的還頗獨特的，這代表顏色可以被定義的，若是能自己調整也很不錯啊（目前可以關閉成白色筆，還不能自定義顏色）！最早期的隨手便利貼只能寫一頁，在 Note 8 已經改成一直往下書寫，當然 Note 9 大家也別忘了這樣的好功能。
特點 1：電力 4000mAh 的強大手機續航力
依照我自己的手機使用習慣來看，在電腦前工作的時候手機都不會去動，然後會有無比多的訊息一直進來，可能誤入了媽媽聊天群組，再來就是最近粉絲團玩機器人訊息超級多，基本上這些通知沒有很耗電。上圖大概就是這樣的狀況，偶爾看看手機的狀態，然後手機保持通知狀態，電力預計 24 小時沒有問題的！
第二種狀況是當我離開電腦時，有可能是通勤到台北，或是陪伴小朋友時在用手機，這種狀況手機電力就會掉很快，尤其手機裝安裝了 Facebook 與 LINE 兩個耗掉殺手，我的電力大概也是可以使用到 10 小時，雖然說一天是以 24 小時為標準，不過我覺得也很足夠了！！！電力的部分會再多多測試看看～
特點 2：遊戲性能最佳化
上面是測試安兔兔的跑分，我測得的分數有 24 萬分，以旗艦規格來說非常不錯。
3DMARK 的跑分也有一定水準，其實我近期比較不愛跑分，相信旗艦的水準，分數提供給在意的人參考看看。
來看看為什麼遊戲效能是這次被推崇的一點，第一當然是因為他的大螢幕，打電動就是大螢幕才爽，選擇旗艦款的大螢幕首選就是 Note 也沒什麼好猶豫的！而這次有一個關鍵就是散熱銅片的面積提高很多，遊戲要順暢的關鍵就是溫度，溫度高會影響順暢度，因此對遊戲玩家來說 Note 9 的散熱是很非常實際的！
特點 3：S PEN 遙控拍照、遙控簡報
回想以前的自拍棒，一開始是一條音源線要接著，還不是每台手機都支援，伸長長之後拍照；後來有進化藍牙的配對的快門按鈕，只是配對坦白說也很麻煩；再來 Samsung 支援比個手勢就可以拍照，坦白說就方便很多，當自拍棒伸長的時候就不用依靠快門按紐，靠手勢就好了！而 Note 9 的 S Pen 算是一個遙控快門，這帶來了非常棒的方便性，譬如說我以前自己出門騎單車，永遠都沒有自己騎單車的照片，因為就算相機放路旁，我還是無法觸發快門，我覺得現在我就有一個非常棒的藍牙遙控器了，而且使用前不用再配對，也不擔心遙控器會沒有電，因為 S Pen 裡面的低功號藍牙，只要 40 秒就能提供使用30分鐘所需電力。
手機使用越來越普及，很多人工作的簡報都是在手機裡，透過投影到螢幕上就能工作簡報，這時候再搭上 S Pen 你就可以帥氣的上台簡報囉！甚至連撥放影音都能夠暫停與開始，以前你可能覺得喜愛手寫才有 Note 系列的需求，現在有更符合大眾化的功能了！
播放簡報的方式超級簡單，按一下就是下一張投影片，按兩下就是回到上一張，與一般簡報筆使用方式差不多。
前文有說到筆的使用不再受限於書寫，拿出的時機變多了，掉筆的機率也提高了，不過內建也有遺失的提示，當筆不在機身當中，手機又遠離的時候，手機就會發出提示。
特點 4：S PEN 應用程式
S PEN 既然具備了遙控功能，那麼應該就能有更豐富的功能吧？沒錯！大家可以自己設定 S Pen 的按鈕功能，預設已經有相機、媒體瀏覽器、語音錄製、快門、媒體播放、Chrome 與 PowerPoint 的使用搭配，按一下、按兩下的功能可以自己再調整。預設長按可以設定自己喜愛的應用程式，預設是開啟相機，我自己覺得使用語音搜尋也很方便。
特點 5：雙光圈
手機具備雙鏡頭不夠看，現在除了雙鏡頭還需要具備有雙光圈，我真的覺得手機產業好競爭啊！！！前文有說到白天拍攝會自動是 F2.4 的光圈捕捉更多畫面的細節，當光線不足的時候會自動使用 F1.5 的超大光圈，除了自動化的調整之外，可以在專業模式中自己設定要哪一個光圈大小，接著帶大家比較一下兩種光圈的差異。
首先這兩張是光線充足時，快門與其他條件相同狀況只有光圈的差異，左邊是 F1.5 大光圈，右邊是 F2.4 光圈，可以看看景深的差異！F1.5 當然背景更模糊一點，在古早以前 F2.8 就是大光圈了，因此 F2.4 的景深效果不算差，阿楞面部感覺更細緻。
再來這張是比較昏暗的桌子底下，將 ISO 調整到 800，比較光圈大小的差異，F1.5 大光圈的優勢很快就被凸顯出來了！
特點 6：場景智慧辨識與慢動作錄影
今年度是比較強調手機智慧的一年，以往手機的調整坦白說頗難的，因為只能調整出一種最佳化的模式，然後怎麼條可能都有人覺得不夠完美，然後色調比較會被定型！加入智慧化之後感覺更豐富了，譬如說風景就是要更綠、花朵就是要更鮮豔、夕陽就是要紅潤。
場景智慧辨識內建了 20 種不同模式，包含有美食、人像、花朵、室內、動物、風景、綠色植物、樹木、山景、海邊、日出與日落、水畔、街景、夜景、瀑布、雪花、鳥類、背光與文。字上圖左邊有開啟智慧相機，以夜景顏色來說更艷麗一點。
智慧相機真的算是方便，我會建議平常開起就可以了！不過關閉要進入設定才能關閉，我覺得稍微有一點麻煩。
慢動作錄影是 S9 的拿手好戲，透過設陷阱的方式，當偵測到異動時就會開啟慢動作錄影，這裡就不多說，直接來欣賞氣泡水機吧！
特點 7：AR 虛擬人偶的進化
AR 虛擬人偶是 S9 上市以來的重大功能，相比 Apple 的表情功能我覺得更加有真實性，目前 AR 虛擬人偶也是旗艦機才有的功能，Note 9 當然會有這項功能，若是想要體驗這功能，非買不可！AR 虛擬人偶近期多了更細緻的調整功能，若以前覺得自己做起來不夠像的話，現在能微調的更多，真的夠能打造出自己的樣貌！
創建好虛擬人偶之後，就會自動產出一批 GIF 動態表情貼圖，這次有新的表情加入了！！！喜愛玩自己的動態表情貼圖的話，終於又有新的表情囉！
動態表情可以搭配上手寫動態貼圖來使用，除了表情會動還會加上動態文字，文字又有多種效果，真的還頗好玩的喔！
特點 8：檢查拍照瑕疵
大家拍照時多少有個習慣，尤其拍人物的時候會多拍個一兩張，為什麼？因為怕拍壞，也怕有人突然閉眼之類的！我自己拍照也是這樣，可能拍照當下覺得是沒問題的，所以就沒有去重新檢查圖片，或是檢查圖片時覺得沒問題，但是回家從電腦大螢幕打開發現其實是晃動的，現在拍照後加入了檢查功能，可以檢查出有人眨眼，或是畫面是模糊的狀態，還有背光時會提醒你開啟 HDR 的功能，與鏡頭髒污提示擦拭。
上圖拍完照之後發現有眨眼，是小圖預覽的圓形那張。
上圖是拍照晃動的模糊，就算沒有點入照片也會有提醒功能
特點 9：超強雙喇叭經 AKG 調校
下班休息、課後休閒越來越多人有追劇的習慣，6.4 吋的大螢幕雖然比不上平板，不過這個大小很方便也很實用，通勤、吃飯時都可以追劇，因此影音效果的感受是很重要的！喇叭有經過 AKG 的調校，再加上杜比環繞音效，讓你聽音樂、看電影更加有感覺，一共有四種不同的模式可以使用。
Dolby Atmos 自動模式會自動最佳化正在聆聽的音樂；電影模式能為電影、節目與影片傳遞最佳音效；音樂模式讓音樂提供飽滿渾厚的音質，整體表現更加平衡；語音模式能提升音量，增加清晰度。
特點 10：防水防塵水中也能使用 S Pen
防水手機對我來說很重要，因為小朋友很愛玩水，為了不錯過小朋友玩水的畫面，我會帶著手機一起下水，陪我一起下水過的從 S7 edge、Note 8 到 S9+，我對於三星旗艦機的下水完全沒有任何猶豫，我去過很多玩水的場合，有噴泉、戲水池與游泳池，其實我幾乎沒有看過其他家長帶著手機下水，只有我一直拿著手機在拍照，甚至還可以繼續玩手機，不知道別人有沒有偷偷羨慕我？
在水中用手觸控螢幕可能比較不靈敏，這時候 S Pen 就非常好用，甚至在水中也可以透過藍牙遙控快門，若是喜好潛水的朋友們，你們要在水中合影拿手機就可以，超級方便！
相機拍照實測
拍照我覺得細節相當好，手機都那麼優了，難怪我現在相機的出勤率越來越低了。
初次拍照都是肉，剛好朋友約來吃碳佐麻里啊！
白天拍照的部分，之後有好圖再上粉絲團分享，因為這兩天台南大雨我無法出門拍照啊！只有暴雨前的那一晚出門夜拍，所以直接看夜拍吧！
F1.5 大光圈夜拍好拍得不得了，實際上眼睛看到的都沒有那麼亮。
上面兩張圖其實真的超級超級昏暗，能拍出這樣非常的猛！
Note 9 心得總評
Note 9 Unpack 的那一晚，坦白說聽到失望的聲音比較多，感覺相比 Note 8 沒有提升太多，不過當我自己把玩 Note 9 之後，會發現 S Pen 的升級是無可取代的，而且是提高市場接受的一個關鍵，以前或許只有愛書寫、愛畫畫的人選則 Note 系列，頂多再加上需求大螢幕的族群，而現在具備遙控功能的 S Pen 提供了更多用途給大家，如說喜愛拍照的會想擁有無線快門、上班族需要簡報筆、追劇時只想懶懶躺著拿著遙控器就好，S Pen 不只是進化，而是滿足了更多的需求與實用性。
在相機上多了雙光圈與場景智慧辨識功能，坦白說目前拍到的照片都還頗滿意的，顏色與細節都是討喜的；拍照功能之外也有很棒的智慧型提醒功能，你眨眼、你糊了都會被告知，我覺得這個小細節非常的不錯！AR 虛擬人偶也是我很愛的一個點，因為有獨一無二的表情符號，細節部分的打造也越來越細致，真的很好玩唷！以上比較篇心得的開箱介紹提供給大家囉！
最後與大家分享內建有一個 Samsumg Members 的 APP，裡面有整合了三星最新的資訊與活動，還有各種新聞與祕訣提供給大家，甚至具備有手機診斷功能，服務月來棒囉！
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本文係經台灣三星電子(股)有償委託而分享
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