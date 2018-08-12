Samsung Galaxy Note 9 初體驗動手玩，S Pen 新增遙控功能

2018-08-12 03:21:05 哇哇
Samsung Galaxy Note 9 初體驗動手玩

Samsung Galaxy Note 9 Unpack 之後，終於有機會讓我摸到實機體驗看看，這是一個很難得的體驗，雖然說無法及時很深刻的評測，但是至少可以把第一手的感受呈現給大家！已經習慣 Note 的用戶，相信都會是 Note 的鐵粉，一年就存那麼一次錢，一年就只換這一支手機，心理的期待肯定是有的，尤其這次 S Pen 又更加進化了，新增了遙控功能，可以拍照、可以簡報、甚至可以設定成自己所愛的應用程式，為了這支筆是不是就該升級了呢？


Samsung Galaxy Note 9 初體驗動手玩
這次一共有午夜黑、湛海藍、霧金銅、薰衣紫四款顏色，紫色真的很漂亮，自從他們引進紫色之後我都很愛，霧金銅也有別於金色的手機，也是頗有質感的！而湛海藍潔隊是這次最大的賣點，因為搭配了一支跳色的黃色 S Pen，藍色質感也非常不錯！

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或說我自己沒有選擇過藍色手機，只是這次看來非選不可，質感頗不賴的，重點或許是獨有那支黃色的筆！

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跳色的搭配是個賣點，或許也是一種流行元素，只有藍色款才有搭配跳色的 S Pen，其實頗期待三星多出幾種顏色的筆，讓大家可以擁有不同的內斂色彩，當拿出筆的時候都可以有驚喜。

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低功耗藍牙的 S Pen，遙控是最大的特色賣點，光是相機快門就很實用，完全可以突破過往只是當成觸控筆的習慣。

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這次還有一個很大的特點，以往的手寫便利貼就是黑底白色，這次會依照觸控筆顏色會有不同，黃色的筆寫出來就是黃色的，不過你當你拿黃色的筆拿去寫紫色的手機，其實不會是黃色的～

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接下來是賞色時間，各種款式的顏色給大家看看，基本上都不錯，不過總不能每個顏色都來一支吧！

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Note 9 在電量上提升到 4000mAh，絕對是足夠大家使用一整天的電力！

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主鏡頭具備雙光圈的特色，可以自己切換 F1.5 或是 F2.4 兩種光圈模式。

Samsung Galaxy Note 9 初體驗動手玩
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機身側邊其實多了鑽切，算是比較不容易發現的變化，實際上我覺得差異不大，因為以我的習慣都會被保護殼所保護。

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側邊按鈕配置與先前相同，左邊是音量鍵與 Bixby 鍵，右側是電源鍵。

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SIM 卡插槽在機身上方，這次記憶卡最高可以擴充到 1TB 的容量，內建的有 128GB 與 512GB 兩種規格，若搭上 1TB 記憶卡應該非常夠用吧！

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薰衣紫的顏色就是搭上薰衣紫的筆。

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遙控拍照替大家測試過了非常方便，連按兩下還能翻轉鏡頭，以後自拍時真的可以更方便，因為隨時都有遙控器在手。

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接下來帶大家看看霧金銅的顏色，實際上是沒有漸層，那是因為陽光的關係。

Samsung Galaxy Note 9 初體驗動手玩
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銅色的感覺不像是金色，感覺更加低調沉穩一點，原本是我的第一選擇。

Samsung Galaxy Note 9 初體驗動手玩
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Samsung Galaxy Note 9 初體驗動手玩
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感覺真的是辦公第一選擇，很適合開會使用，當媒體、記者的好像也很方便，我也會隨手拿來記事，手機上多了一支筆會帶來更多不同的用途。

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黑色的感覺依然是最商務，只是我覺得選黑色不如選藍色^^。

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來將 Note 9 與 Note 8 比一比，最大的差異是指紋辨識獨立出來了，我覺得這是非常好的，因為與相機連接在一起真的難以避免一直摸到鏡頭，獨立出來或許減少了俐落感，不過應該比較好。

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按鍵高度稍微一點點差異。

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底部的設計幾乎是完全相同，從上圖可以很明顯看到邊緣有鑽切的就是 Note 9。

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接著替大家測試場景優化的相機功能，這也是接下來會很競爭的 AI 智慧，相機的表現真的已經都很棒了，再來就是比看誰拍得漂亮，比比看誰能將不同場景的顏色呈現得更好，這也是很殘酷的一場戰爭。

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人物辨識非常順利，甚至在邊邊角角也可以。

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海邊自動偵測為風景。

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連鳥類也可以自動偵測。

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花是非常基本的，拍起來更加艷麗一些。

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經過 AKG 調教過的雙喇叭，讓音量更立體也更大聲，杜比環繞音效的加持下，不管是看電影、聽音樂都更加有臨場感！

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IP68 防塵防水，在水中可以繼續使用 S Pen，水中遙控拍照也可以！

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各種不同的保護殼

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我還頗愛這款的，質感不錯！

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Samsung Dex 行動站也有進步，他不再是一個底座的樣式，體積也變小了，提升了攜帶的方便性！

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Samsung Dex 行動站可以再外接鍵盤，Note 9 螢幕變成觸控板，只要找到一個螢幕可以輸出，行動辦公室隨時開張。

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在場也有看到 Galaxy Watch，玩味起來質感真不錯，話說我好像真的沒有長期戴過三星的穿戴裝置，希望未來有機會可以再試試看囉！

更多資訊參考：三星 Galaxy Note 9 發表會規格資訊懶人包，Note 9 整理 10 個重點一次看 ！

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