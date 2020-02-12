Galaxy Z Flip 功能

三星 2020 Galaxy Unpacked 還有另外兩個新產品，分別是 Galaxy Z Flip 摺疊手機及 Galaxy Buds+ 無線藍牙耳機，Galaxy Z Flip 是三星首款摺疊式智慧型手機，這兩款新產品將在 2/14 於美國上市，售價分別為美金 1380 元 、美金 149 元。你也可以參考：三星 Samsung Galaxy S20 系列懶人包，四大重點：8K攝影 1億800萬畫素 100倍變焦 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 是三星首款翻蓋式智慧型手機，折疊後只有手掌大 (87.4 x 73.6 x 15.4 / 17.3mm)，可以輕易的掌握，不管是放口袋、放包包都相對方便。

Galaxy Z Flip 外觀

Galaxy Z Flip 展開後為 6.7 吋，就與一般的智慧型手機沒什麼兩樣，搭載 Infinity-O Dynamic AMOLED 螢幕。

Galaxy Z Flip

背面看起來像是由兩塊正方形模組所組成的手機。

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip自拍

Galaxy Z Flip 正面相機旁搭載了一塊 1.1 吋視窗，闔上時能夠檢視訊息、時間、電量等訊息，翻開自拍時，能夠檢視自己在畫面中的構圖。Galaxy Z Flip 相機的部分，主鏡頭為 1200 萬超廣角+1200 萬雙鏡頭配置，自拍相機為 1000 萬畫素。

Galaxy Z Flip

有了 Galaxy Fold 先前軟性螢幕缺乏保護的案例，Galaxy Z Flip 覆蓋可摺疊的超薄玻璃 ULTRA THIN GLASS，來保護螢幕、延長壽命。

Galaxy Z Flip螢幕

折疊式智慧型手機最核心的是其轉軸部分，Galaxy Z Flip 轉軸採用 double cam mechanism 鉸接，若每天開合 100 次，可連續使用 5 年。

Galaxy Z Flip相機

在摺疊螢幕時，Galaxy Z Flip 為無段式設計，可任意轉動到自己舒適的角度進行使用，在這種特出的角度下，Samsung 也開發出適合特定角度使用的 UI「Flex Mode」，像是在拍照時，上半部為預覽畫面，下半部為操作畫面 ; 或是在看 YouTube 時，上半部為影片，下半部為留言等...

這種特殊角度的實際應用，大多可以把下半部作為支撐腳架，像是可以用來拍攝夕陽的縮時攝影、視訊電話等都相當方便。

Galaxy Z Flip

轉軸搭配三星防塵技術，能夠避免灰塵跟異物進入鉸鏈轉軸，讓轉動時更加順暢。

Galaxy Z Flip價格

Galaxy Z Flip 售價美金 1380 元，換算約台幣 41000 元，將於 2/14 正式在美國開賣。

Galaxy Buds+

此外 Galaxy Buds+ 也同步發表，特色是具備 22 小時的超長續航、三組降噪麥克風、支援藍牙 5.0，最重要的是支援無線充電，放在 S20 後方 3 分鐘，就可以聆聽 1 小時。售價美金 149 元，2/14 於美國開賣。

https://www.samsung.com/tw/smartphones/galaxy-z-flip/

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