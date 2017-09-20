開箱評測 Samsung Galaxy Note8 相當滿意，雙鏡頭、S Pen、Bixby 全面進化

2017-09-20 10:28:39 哇哇
開箱評測 Samsung Galaxy Note8

Samsung Galaxy Note8 是許多人期待已久的手機，期待的原因我想不用說太多，因為 Note7 被回收了啊！Note8 到底有那些致命的吸引力呢？Note8 延續了 S8 的無邊際邊框，螢幕為 6.3 吋雙曲面 AMOLED 第五代大猩猩康寧玻璃，雙鏡頭 OIS 光學防手震 1200 萬像素，IP68 防水防塵，當然也少不了筆較厲害的 S Pen，以及 Bixby 功能升級的語音助理，趕快來看開箱就知道囉！

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因為 Note7 因此 Note8 的聲望似乎更高了，不管是 Note 系列忠實用戶，或是堅持隔代升級的用戶，此刻時間點都對了！相信死忠用戶新機都已經到手，連我的開箱都不用看了（別這樣），不過我還是得認真開箱一下，因為我也覺得我等很久了，你知道我都是拿 S Pen 記帳的嗎？那可以知道我多久沒記帳了嗎？Note8 到手後要補好幾百條上去了吧！

開箱評測 Samsung Galaxy Note8

開箱內容物有 Note8 旗艦手機、AKG 耳機、透明背蓋、Type-C USB OTG 轉接頭、micro USB to Type-C 轉接頭、S Pen 筆尖替換組、USB Type-C 傳輸線、充電器、退卡針與快速入門指南。

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使用原廠專用 9V 充電器支援閃電快充，充電速度當然也非常重要，每秒鐘幾十萬上下，前提是手機要有電，一秒都不能浪費啊！USB Type-C 的傳輸線用過真的回不去了，實在是太方便了！

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搭送這款 AKG 耳機坦白說還不錯，此刻我就是用這款耳機邊聽音樂邊趕稿^^。

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盒裝附上 Type-C USB OTG、micro USB to Type-C 兩款轉接頭算是有誠意，大多採用 USB Type-C 的手機應該都只有送傳輸線而已。

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S Pen 筆尖替換組，這對玩家來說不能少，因為就是一直一直寫，總是會磨損的，Note 8 的筆尖為 0.7mm，感壓為 4096，相較於 Note 5 筆尖 1.6mm 感壓 2048 提升不少。

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水噹噹的 Note8 就拿在手上，愛不釋手絕對是最佳形容詞，無邊際螢幕感覺真是美滿，就算是 6.3 吋也不覺得很大，採用 Super AMOLED 雙曲面螢幕與第五代大猩猩玻璃，解析度高達 2960 x 1440。

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台灣上市顏色有星紫灰、星燦金與星紗粉，我手上這款是星紫灰，我個人還頗愛！其實我更愛的是黑色，台灣什麼時候會上市啊～啊～啊～

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機身採用航太鋁合金 AL7000，右側邊為獨立的電源鍵，可以設定連續按兩下快速開啟相機，開啟相機後連續按兩下能翻轉鏡頭，非常的方便與快速。

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左側邊為音量鍵與 Bixby 專屬按鍵，坦白說我原本不看好 Bixby 的發展，不過實際上還持續在進步著，目前經支援英文與韓文的指令，中文或許還要等很久，而 Bixby 與 iOS siri 的用途其實不一樣，Bixby 還具備有 Vision 的功能，用途更加廣泛。

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下方為耳機孔、USB Type-C 連接埠、喇叭與 S Pen，S Pen 是 Note 系列手機的重點，我真的好久沒有摸到 S Pen 了，深深覺得很懷念！（Note5 明明就還擺在書桌旁邊，想到趕快拿起來充電一下，還可以拿去舊換新折抵 8000 元

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SIM 卡插槽在機身上方。

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支援兩張 Nano SIM 卡 4G + 3G 雙卡雙待，SIM 2 插槽可以替換成 microSD 記憶卡使用，最大可以擴充到 256GB。

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機身正面上方好多顆，重點在哪裡？第一就是虹膜辨識功能又回來了，讓手機解鎖具備更高的安全性，也是 Note7 當初所主打的功能之一，當然得在 Note8 延續下去。第二點就是前鏡頭 800 萬像素 F/1.7 大光圈，自拍美美的功能絕對不會少，還有濾鏡與 AR 貼圖可以使用。

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這次雙主鏡頭也是賣點之一，兩個鏡頭都支援 OIS 防手震，也都是 1200 萬像素，標準鏡頭 F1.7 大光圈支援 Dual Pixel 雙像素自動對焦，望遠鏡頭 F2.4 光圈 2 倍光學變焦，這兩顆鏡頭的組合成就了相機景深即時預覽功能，簡單來說就是大光圈、淺景深的人像效果，當然拍物品也是可以，模擬淺景深的效果真的很棒，看起來相當真實有感，看文後的實拍就知道！

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指紋辨識與鏡頭中間隔了 LED 閃光燈，據說樣設計是有意義的，可以避免老是誤觸到鏡頭的煩惱。

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透明背蓋隨機附贈，這真的有誠意啦！讓大家在第一時間就能好好保護自己的手機。

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S Pen 當然也不能忘記，也是從底部按壓一下就可以退出，讓大家都可以隨手立刻做筆記，尤其是螢幕便利貼更可以寫到 100 頁之多，老闆可別真的交代 100 頁的任務啊～

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S Pen 的功能也進步，譬如說懸浮翻譯支援了整句話的翻譯，也支援幣值與單位換算，還多了手寫動態貼圖的功能，文後會陸續介紹^^。


S Pen 功能介紹
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Note8 S Pen 筆尖為 0.7mm，感壓為 4096，有在畫畫的人應該比較有感，以寫字來說可以感受到筆重不同的差異，結尾時可以拉出細細的線條，讓整體的筆劃筆順更加的完美。

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在黑屏狀態的螢幕備忘錄，速記不用解鎖手機，這功能對大家來說都很實用，筆記時時刻刻都需要，而且在黑屏下書寫特別有感覺，感覺來了寫到 100 頁都沒有問題。

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手寫動態貼圖是我非常愛的一個功能，因為筆畫效果真的很不錯，而且可以製作出獨一無二的手寫貼圖，表達心意自己寫更加有心。

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筆畫一共有三種，一種是基本的書寫，額外是火花與螢光筆兩種效果，可以改變筆畫粗細與顏色。

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效果出來就是這樣，實際上當然是動態的 GIF，而且可以存檔起來，有筆畫效果的一張檔案大小可到 10 MB 以上。

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可以更換底色或是選取照片當底，就可以製作圖片加上書寫文字的動態圖片。

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書寫效果真的很好玩，害我不自覺地就寫了好多好多，寫完的都能儲存成作品集，這些作品就能當成是貼圖傳送囉！

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懸浮翻譯功能對大家來說是很方便與實用的功能，在手機上不認識的文字交給懸浮翻譯，若是雙眼看到實景的文字，可以交給 Bixby 來處理，再也不怕陌生語言。

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首先要選擇來源語言，大家最常用到的可能是英文、日文與韓文之類的，看中文以外的網站都很實用。

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上方會顯示英文翻譯成繁體中文，最左邊的圖示為 T 代表是單字的翻譯。

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將 S Pen 移到文字上方不用接觸螢幕的懸浮狀態，會自動選取單詞後翻譯。

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要改成整句翻譯的話，將上圖英語之前的圖示點一下成為段落的符號，代表就是段落的翻譯。

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整句話都能即時透過 Google 翻譯，還具備有語音閱讀功能，有沒有覺得遇到英文更加不害怕了呢^^？

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懸浮翻譯功能還支援了幣值與單位的換算。

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筆記功能是 Note 不可缺少的，有鋼筆、書寫筆、筆、鉛筆、書法筆刷與馬克筆六種筆觸，喜愛寫字的人一定會很愛很愛這些功能。


系統 UI & Bixby & 相機功能
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△ 系統 UI 與內建 APP 清單

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△ Bixby 是一個還在茁壯的助理，雖然在 S8 的時候功能尚未完全，但是我相信他會越來越成熟的！

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△ Bixby 的特色除了是語音助理之外，Vision 功能更是一個絕佳的好幫手，能透過影像搜尋圖像、翻譯文字、讀取 QRCode，甚至新增了 AR 功能來搜尋附近的地標，善用 Bixby 才不會虧待 Note8 唷！

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△ 開啟 Bixby 來掃描圖像，會自動偵測畫面中的內容，自動跳出適合的選項，譬如說上圖就顯示了圖像與文字。

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△ 我需要的是文字翻譯功能，只要選取到文字範圍的地方，就能夠自動地替你辨識語言與翻譯。

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△ 來掃描台灣最大的地標看看，辨識度當然是百分百啦！這應該算是國際性的地標，選擇地標會顯示地址電話等資訊。

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△ 選取圖片可以看到更多雷同的圖片，是採用 Pinterest 的圖片。

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△ 開啟 Bixby Vision 功能之後點選 AR 圖示，就會進入 AR 模式，可以顯示周遭附近的餐廳、酒吧與咖啡廳等等資訊，若是不知道吃喝什麼的時候，這功能還頗實用的，AR 功能中只要將手機平躺，就可以立刻知道當下的地圖資訊，這樣也不怕迷路^^。

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△ 相機功能的操作往右滑動是模式的選擇，往左滑動可以切換不同的濾鏡效果。

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△ 先來看看雙鏡頭的操作，在快門左邊可以看到 x2 和景深即時預覽功能，x2 就是兩倍光學變焦的使用，景深即時預覽就是大光圈淺景深模式的使用。

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△ 使用景深功能時要距離被攝物大概 1.2 公尺的距離，才能發揮出景深效果，能使用時會有黃色字樣「可使用景深即時預覽」的文字顯示。

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△ 右側邊會有一條景深程度的可以即時做調整，以上圖為例，拉到最下面就是關閉景深的狀態。

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△ 往上拉立即可以感受出景深的威力，Note8 呈現出來的景深感覺頗真實的，透過這樣的模式拍照，可以同時儲存兩顆鏡頭所拍攝的影像（遠近雙拍），同時儲存時就可以後製調整景深程度，若關閉遠近雙拍功能，就只會儲存當下景深即時預覽的圖片。

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△ 主鏡頭的相機模式有自動、專業、全景、慢動作、縮時攝影、食物與全視角實拍，若想要擁有更多功能，可以透過下載來取得。

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△ 濾鏡有很多可以選擇，景物與人物的濾鏡都不相同，最下方還可以下載更多的濾鏡。

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△ 還有很多濾鏡可以下載，若是預設的不是樣樣滿意，那就自己多多下載試試看囉！

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△ 前鏡頭的模式有自拍、超廣角自拍、切換景深、全視角實拍。

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△ 自拍當然具備有美顏功能，能夠臉部潤色、聚光燈、瘦臉效果、大眼效果與臉型修正，還真是把我拍得頗不一樣！

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△ 雖然前鏡頭並非雙鏡頭，不過依然具備有景深功能，拍出來的效果讓我也非常滿意，書家裡書櫃的背景實在是很亂啊！

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△ 切換景深所拍的照片，可以透過編輯圖片來調整前景深或是泛焦（前景後景都很清楚）。

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△ 濾鏡功能用在自拍上可以有不同的氛圍表現。

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△ 貼圖具備有 AR 功能，譬如說我戴上這墨鏡，當我轉動時墨鏡也會隨著角度與位置做變換。

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△ 進階功能中有個 DUAL Messenger 的功能，這是能將 Facebook、Messenger 與 LINE 多開的功能，同時運行不同帳號在同一支手機上，不用額外安裝其他 APP 就可以達成囉！我想應該很多人都需要這款功能，特別提醒大家一下有這款功能，


Note8 照片實拍
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△ 未開啟景深

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△ 景深效果

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△ 景深效果

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△ 景深效果

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△ 夜拍也真是猛猛的，一般手機遇到夜景都很吃力，Note8 拍照好像喝水一樣簡單，多重影像疊合技術讓夜拍更加輕鬆。

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△ 手機夜拍能有這樣的表現，其實還贏過不少相機！

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△ 這場景真的很昏暗，原以為會需要等一下下快門，沒想到也是輕鬆地拍照完成。

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△ 景深效果

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△ 若要說 Note8 拍這有什麼遺憾的話，就是廣角不夠廣，不過這就看雙鏡頭如何配置，標準鏡頭加望遠才能達成景深模式，無法和超大廣角很難兼具的。

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△ 標準鏡頭拍店家招牌，感覺就是普普通通。

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△ 景深效果看起來較有感覺吧！

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△ 開啟 HDR 才能將暗處的細節呈現出來。

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△ 景深效果

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△ 景深效果

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△ 景深效果

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△ 我常常拍照取景之一，一般鏡頭的表現好像稍嫌無聊。

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△ 景深效果讓主題更加有感覺了一些。

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△ 景深效果

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△ 景深效果

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△ 景深效果

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△ 景深效果之下無法即時調整亮度，這點頗可惜的。

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△ 景深效果

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△ 景深效果

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△ 景深效果

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△ 景深效果

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△ 景深效果

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△ 景深效果

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△ 景深效果

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△ 景深效果

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△ 室內拍攝食物表現不錯！

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△ 景深效果

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△ 景深效果

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△ 景深效果

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△ 景深效果

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△ 去台北剛好遇到藍藍的天，這樣拍起來還真是漂亮！

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△ 景深效果

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Samsung Galaxy Note8 心得總結
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幾大特點再與大家整理一次，第一就是破框的無邊際螢幕的設計，讓 Note8 具備有 6.3 吋的超大螢幕，卻不覺得手機有很大支；第二點就是 S Pen 的進化，多了手寫動態貼圖的功能，隨手便利貼可以往下延伸紀錄更多手寫內容，懸浮翻譯功能與幣別單位換算；第三點就是雙鏡頭的設計，廣角加望遠的設計搭上景深效果的運用；第四點是 Bixby 支援語音指令以及 AR 的應用。坦白說 Note8 真的沒什麼好挑剔啊～買吧！買吧！

本文係經台灣三星電子(股)有償委託而撰分享

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