在這個人手一機不離身，機在人在、機亡人亡的娛樂數位化世代，誰不用手機平板追劇、聽音樂？KKBOX 知道大家的需求，因此推出超優惠整合方案，結合聽音樂的 KKBOX 以及追劇的 KKTV 之外，還享有 KKLIVE 購票及 KK 選物商品購物的優惠，而這樣的組合方案，月費竟然只要 199 元！更厲害的是，已是白金會員或 VIP 的用戶，即日起至 2018 年 8 月 31 日前申辦 KKBOX Prime ，享有月付 149 的終生優惠方案，真的是破盤大降價，KKBOX 會不會虧本呀？
KKBOX Prime 超級娛樂包限時訂閱方案（ 8/31 止）：點我
△ KKBOX Prime 超級娛樂包，限時訂閱 149 元，只到 8 月底。享有無線聽音樂、追劇服務，還有購票及相關商品購物優惠。
以下跟大家簡單介紹KKBOX Prime 超級娛樂包包含哪些內容：
△ KKBOX Prime 超級娛樂包含有 KKBOX 聽音樂服務，用戶可以不限時段及次數享受 4,000 萬首合法授權音樂，下載後還可以離線收聽，是電信公司很愛推薦給申辦用戶的一項超值服務。
△ KKTV 難以抗拒也是超級娛樂包享有的服務內容，主打時下流行的日、韓戲劇之外，也有台灣、大陸及香港的戲劇，提供高畫質並且無廣告的影片，流暢度也有一定水準。
KKBOX 會推出這個超優惠活動，其實是有策略考量的，掌握數位媒體娛樂使用者數據的他們，透過大數據分析，知道用戶最常聽音樂的時間是上班及下班的通勤尖峰時段，而其中點播韓劇 OST ( 原聲帶 Original Sound Track ) 的人也佔有一定數量，同時也是 KKTV 觀賞韓劇的精準族群，因此這個超級娛樂包，我想可以說是為了愛追韓劇又愛聽韓劇原聲帶的哈韓族設計的吧！同樣也是愛聽音樂及追劇的你，還不快手刀了解詳情～
KKBOX Prime 超級娛樂包 官方常見問題：點我
KKBOX Prime 超級娛樂包限時訂閱方案（ 8/31 止）：點我
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