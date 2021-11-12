kkbox 家庭方案 無損

想聽 KKBOX 卻礙於每個月 149 元價格遲遲下不了手嗎？最近 KKBOX 終於推出 6 人家庭版方案，每月 240 元，換算每人每月只要 40 元，比學生方案還要划算！KKBOX 家庭方案由戶長邀請成員的方式進行，每人都有獨立帳號，喜愛的音樂互不干擾，而且不用綁年約，付費採每月付款，不需要也可以隨時停用，如果可以找到分母的話，這樣的價格很明顯是衝著 Spotify、Apple Music 而來的，本篇文章下方也同步幫大整理目前音樂串流 App 的訂閱費用比較。


KKBOX 家庭方案分母不夠怎麼辦？

KKBOX 家庭方案價格

KKBOX 目前提供標準音質 3 人小家庭或 6 人大家庭方案月租服務，因此找不到 6 個人（包含戶長 1 人與成員最多 5 人）這麼多，也可以訂閱 3 人小家庭的方案，3 人小家庭方案費用為每月 199 元。

KKBOX 家庭方案如何訂閱？

建立 KKBOX 家庭方案只要簡單 3 步驟，首先註冊或使用 KKID 帳號登入後， 完成家庭方案訂購。再來發送 Email 邀請與你同住的家庭成員加入，最後家庭成員點擊邀請信中的「接受邀請」，完成資料驗證後就成功了。

KKBOX 家庭方案如何邀請其它成員？

選購標準音質 3 人小家庭或 6 人大家庭方案，戶長可以「 會員中心我的方案」 → 管理家庭方案的「邀請新成員」按鈕發送 Email 邀請家庭成員，或是在首次發送邀請 Email 後複製邀請連結分享發送給家庭成員。

當戶長發送 Email 邀請後，成員可點擊邀請信中的「接受邀請」，並完成地址驗證後便可成為家庭方案的一員。

台灣 4 大音樂串流 App 費用比較

  KKBOX Spotify Youtube Premium Apple Music
個人方案 149 元/月 149 元/月 179 元/月 150 元/月
家庭方案 240元 / 6人
=每人 40 元		 240元 / 6人
=每人 40 元		 269元 / 6人
=每人約 45 元		 240元 / 6人
=每人 40 元
學生方案 1200 元/年
=100 元/月		 75 元/月 109 元/月 70 元/月
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傳送門：KKBOX 家庭方案

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