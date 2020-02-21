KKBOX Prime 14 天體驗序號

寒假延長在家發慌了嗎？小編來跟你分享最近的超夯台劇《想見你》線上免費看的方法，而且是 100% 合法、正版來源，那就是 KKBOX 所推出的活動「寒假延，KKBOX + KKTV 陪你宅家最安全」，至 2/23 23:59 前，只要輸入你的學生信箱，立即領取 KKBOX + KKTV 的 14 天免費序號，雖然說要學生信箱，但是如果跟小編一樣已經畢業，也可以偷吃步方法領取，讓我們繼續看下去。

KKBOX Prime 14 天體驗序號

首先進入 KKBOX 序號領取活動頁 (文末有連結，直接點擊即可進入)，按下立即領取。

KKBOX Prime 14 天體驗序號

接著輸入你的個人資料，這裡就需要輸入學生信箱了，剛剛有提到一個偷吃步方法，小編也已經畢業，實際測試已經畢業的朋友可以想一下之前在學時的信箱，由於不需要驗證動作，所以直接輸入按下送出即可。

KKBOX Prime免費

序號共有 5 萬組，送出後下方有個成功登陸序號，應該是目前已領取的數量。序號還有很多，還沒領的朋友趕快去領吧~

KKBOX Prime 14 天體驗序號

接著就可以看到優惠代碼，按下前往兌換頁面即可。這組代碼小編已經兌換了，大家想要測試看看能不能再用也是可以 XD

KKBOX 14 天體驗序號

兌換完成後，就成功領取 14 天免費序號囉。不管是要聽歌、追劇通通 OK

KKBOX Prime 序號

說到追劇，當然要來追這部最近被洗版洗爆的《想見你》，KKTV 上面也可以看，14 天免費體驗絕對夠你看完，除了電影、追劇外，也有鬼滅之刃、排球少年等熱門動漫也通通可以觀看！一組序號能夠免費追劇＋收聽 KKBOX，雖然只有 14 天還是相當划算喔！

活動時間
2020 年 2 月 18 日 (二) - 2020 年 2月 23日 (日) 23:59

活動方式
於活動期間內登入 KKBOX 會員，並輸入學校 edu 信箱及基本資料，每一會員帳號可領取一次 KKBOX + KKTV 的 14 天體驗序號，數量五萬組，領完為止。

活動對象
活動對象：全國國高中及大專校院之學生，需有教育信箱(edu信箱)即可申請。欲申請可至教育部校園雲端電子郵件網站

序號說明
體驗序號開通效期：即日起至 2020 年 02 月 29 日止，逾期失效。
體驗序號使用資格：非 KKBOX Prime 付費會員皆可登錄使用體驗序號。

傳送門：KKBOX Prime 14 天體驗序號領取頁面

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