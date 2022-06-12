現在在網路上輸入 email 都怕怕的，不是怕資料外流就是一堆廣告信，為了解決「輸入 Email 恐懼症」，現在主要有兩種方法，第一種就是今天小編要跟大家分享的 Atmarket 轉寄服務，它能給你找一個好記的 Email 名字，然後以後對外我們只要輸入這個 Email，就會自動轉寄到我們真正的 Email。第二種方法則是透過 TEMP MAIL 暫時 Email 服務，要收信直接到暫時 Email，與真實的信箱真正脫離關係。至於要用哪一種，就看各位朋友自己需求決定啦。

進入 Atmarket 首頁之後，直接輸入一個好記的單字，按下 Search 後他就會自動幫我們偵測目前可用的 Email 地址。

在下方搜尋解果可以看到，＠ 前方就是我們自訂的名稱，後方則是目前有提供 Email 轉寄的服務網域，看到有興趣的之後，點擊後方的 Check 之後，就可以檢查可用性，如果出現 Free 點擊 Get 就可以使用囉。

使用前必須輸入 Email 在 Atmarket 註冊會員。

註冊完成後，就可以在後台看到目前開啟轉寄的地址，轉寄地址可以隨時修改為自己想要收到信的 Email，如果你不想在網路世界揭露真實 Email，不妨試試這款免費的 Email 轉寄服務囉。

傳送門：Atmarket