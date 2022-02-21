有沒有可以「自訂網域名稱」的免費 Email 服務？答案是付費的很多，但是免費的少之又少，自從 G Suite 免費版終止後，不少人更急著尋找替代方案，最近小編發現 Forward Email 免費 Email 轉發服務，能夠將任何 @your-domain.com 轉寄到你的 Gmail 信箱，如此一來就能夠達到自訂網域名稱收 Email 的效果，趕快來跟小編一起看看如何操作吧。

首先進入 Forward Email 首頁，輸入你的域名及自己要收信的 Email 後按下開始使用。

看到上方訊息後，到 Email 點擊連結，來驗證是自己申請的服務。

驗證通過後回到 Forward Email 頁面，會看到收費頁面，可以點擊左上方的「域 (域名)」跳過付費頁面。

點擊自己的域名之後，會需要驗證，此時要到你的 DNS 加入兩個 MX 記錄和一個 TXT 記錄，往下滑可以看到名稱、TTL、類型、Priority 和記錄值，設定完成後回到 Forward Email 按下「核實記錄」驗證，驗證完成後 XX 就會變成綠色勾勾。

如果需要設定多個 Aliases （別名），好比將使用者 A、B 收到的信都轉寄到一樣的 gmail 信箱，也可以到官方的說明頁面，參考 Option C、D 的方法。整體來說，對於個人用戶免費方案提供以下服務，不夠的話就必須考慮其它服務或付費升級啦：

