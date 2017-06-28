【開箱】Pioneer SE-CH5T 耳機全新搭載 9.7mm 驅動單體，支援 Hi-Res 高解析音樂

2017-06-28 14:58:37 哇哇
Pioneer SE-CH5T 密閉動圈式 入耳式耳機

聽音樂是很普遍的休閒娛樂，交朋友只要說興趣是聽音樂質感就加分了！愛聽音樂的人對音質相當要求，這次要來與大家推薦 Pioneer SE-CH5T 這款入耳式耳機，有全新研發的 9.7mm 驅動單體，支援 Hi-Res 高解析音樂，Airflow Control Port 技術調節低頻聲壓，獨特噴嘴指向設計讓聲音清晰地傳送，以入門級的玩家來看，聽音樂投資一個好的耳機應該會是值得的唷！

Pioneer SE-CH5T 密閉動圈式 入耳式耳機
Hi-Res 我覺得是一個高品質音樂的指標，尤其現在大家都透過電腦與手機的 MP3 播放音樂，基本上 CD 轉到 MP3 在音質上就損失許多，Hi-Res 主打是超越 CD 所能提供的高音質，取樣頻率可達 24bit / 96kHz 甚至到 24bit / 192kHz，而 CD 是固定的 16bit / 44.1kHz，想要聆聽如此高品質的音樂，當然也要找到支援 Hi-Res 播放的耳機，這次所開箱的 Pioneer SE-CH5T 就是支援 Hi-Res 播放的耳機。

Pioneer SE-CH5T 密閉動圈式 入耳式耳機

盒裝側邊的圖式在說明 Airflow Control Port 空氣控制端口技術可調節低頻聲壓，可以在低音與清晰的音頻中取得更美好的平衡點。耳機的設計雖然是入耳式的耳機，但是配戴方式類似於耳掛式的方法，耳機線從耳朵上方繞過去配戴，這樣的配戴方式真的頗不一樣的。

全新搭載的 9.7mm 驅動單體，振膜提升了振幅的對稱性，其實我對設計也不是太明白，總之就是能更完美的呈現出該有的聲音，不管是低音或是高音都有絕佳的表現，藉此來更完美呈現 Hi-Res 高解析音樂。

Pioneer SE-CH5T 密閉動圈式 入耳式耳機

開箱內容物有 Pioneer SE-CH5T 耳機，一共三種不同 size 的耳塞，以及產品說明書、保證書與，還有一個方便的收納袋。

Pioneer SE-CH5T 密閉動圈式 入耳式耳機

Pioneer 同時發表的耳機有 SE-CH5T、SE-CH5BL、SE-CH9T 三款，SE-CH5T 是當中最親民的一款，一共有銀色、紅色與黑色三款顏色，造型上大家的喜好不同，我覺得這款是應該算是中規中矩吧！紅色的看起來比較顯眼一點。

Pioneer SE-CH5T 密閉動圈式 入耳式耳機

耳機在造型上與一般耳機差異比較大，若以入耳式的耳機來說，配戴方式不同，盒裝上有說明，文後也會配帶給大家看看。

Pioneer SE-CH5T 密閉動圈式 入耳式耳機

Pioneer 的品牌應該不用我說太多吧！可以說是家電影音的代名詞。

Pioneer SE-CH5T 密閉動圈式 入耳式耳機

在耳機設計上還有獨特的噴嘴指向設計，寬噴嘴設計是有意義的，能抵銷短波長的高頻率問題，讓聲音可以更直接的傳到耳中，保有清晰的明亮的聲音。

Pioneer SE-CH5T 密閉動圈式 入耳式耳機

耳機線的造型特殊，已經有纏繞的感覺，線控上有 Pioneer 的小小 LOGO。

Pioneer SE-CH5T 密閉動圈式 入耳式耳機

線控只支援停止與播放音樂，沒有調整大小聲的功能，連按兩下可以跳下一首。

Pioneer SE-CH5T 密閉動圈式 入耳式耳機

3.5mm 鍍金端子，接頭底短採用 90 度的直角設計，我覺得有便於收納的優勢，也比較不容被推擠到。

Pioneer SE-CH5T 密閉動圈式 入耳式耳機

小小的收納包讓大家方便收納耳機，這點的確是很重要，像我以前耳機常常都亂亂塞，有時候拿背包裡面的東西都會扯到，然後耳機就壞了......所以說有提供收納包是很重要的！

Pioneer SE-CH5T 密閉動圈式 入耳式耳機

支援 Hi-Res 高解析音樂的耳機，當然要取得較高品質的音樂，圖中的 Shakira 夏奇拉雖然是 flac 格式的，但是也僅止於 24位 44.0KHz，我後來有購買 A-lin 聲吶 SONAR Live 24位 96.0KHz 版本，好好的欣賞音樂可別浪費了！

Pioneer SE-CH5T 密閉動圈式 入耳式耳機

Pioneer SE-CH5T 聽 Hi-Res 高解析音樂有什麼不同呢？當我一直用 Pioneer SE-CH5T 來聽音樂時，其實感受並不大，這就是傳輸中的木耳嗎？不過當我比較手邊其他耳機的時候，真的可以感受到聲音整個渾厚許多，坦白說那就是一種回不去的感覺（你說是吧～瑞凡），以入耳式耳機來說都能感受到那麼大的差異，不得不說這款千元耳機還頗超值的！害我很想試試看 Pioneer 其他更高階的耳機來品味高音質的音樂。

Pioneer SE-CH5T 密閉動圈式 入耳式耳機

嗯！這裡來假掰一下，哈哈哈！聽音樂就音樂，自拍還那個嘴臉是怎樣，我其實是要裝酷啊！

Pioneer SE-CH5T 密閉動圈式 入耳式耳機

耳機配戴起來的樣子如上圖，我覺得有一個非常棒的優勢，他不是耳罩式的耳機，但是整個耳機的形狀剛好包覆在耳甲腔的周圍，再加上入耳式的耳塞設計，我覺得與外界的聲音隔離的非常好，我在工作時我老婆在旁邊叫我我都沒反應，世界上離我最近的距離，卻還要使用 Messenger 來呼喚我，這一點都不誇張。

Pioneer SE-CH5T 密閉動圈式 入耳式耳機

當自己擁有了一個支援 Hi-Res 音樂的 Pioneer SE-CH5T 之後，聽音樂變成一件非常享受的事情，以前聽音樂就是有聲音就好，現在變得更在乎音樂本身的音質，論壇上下載的 320K 是什麼東西？一定都要尋覓原音的 WAV 或是 flac 的音樂格式，這樣聽音樂才享受啊！Pioneer SE-CH5T 小小的推薦如上，CP 值應該算是頗不錯的！

只是還是提醒大家走路戴耳機聽音樂的時候，還是要注意安全，可別只活在自己的世界裡啊！

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