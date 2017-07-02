2017 全新 LG OLED TV 上市發表，極黑見證極美，全球首款搭載杜比全景聲音效

2017-07-02 01:34:47 哇哇
2017 LG OLED TV

LG 全新推出 2017 年 OLED TV，這是 LG 電視產品中的頂級款，特別強調「極黑見證極美 打造真實絢麗之極」，這就是目前 OLED TV 的王者，現場感受過後就能了解那極致的黑，以及杜比全景聲音效帶來的動人，與前陣子與大家分享的 LG SUPER UHD TV 的 Nano Cell™ 奈米顯示科技又更高了一階，目標族群應該就是對於電視畫面品質極度要求的使用者，實在是讓人相當心動。

2017 LG OLED TV
OLED TV 這次上市的新品為 65 型的 OLED65E7T 建議售價為 239000元、65 型 OLED65B7T 建議售價 219000 元與 55 型 OLED55B7T 建議售價 109000 元，E7 為最高等級，與 B7 最主要的差異於 60W/4.2 與 40W/2.2 的揚聲器系統，以及 E7 支援 3D， 其他規格除了螢幕尺寸外幾乎都相同，包含有三規 Active HDR（Dolby vision / HDR10/ HLG）、10 億 7 千萬色彩表現與 Dolby Atmos 360 度環繞技術，不管是在影像或是聲音表現絕對都是頂級的。

2017 LG OLED TV

先實拍幾張圖片給大家過過癮，市面上普遍的 LED 都是背光的，就算是黑色還是有在發光，而 OLED 的技術簡單來說就是黑色不發光，像現在很多旗艦手機螢幕也是 OLED，藉此可以在螢幕上永遠顯示時間，卻又能達到省電的效果。而 OLED 用在電視上，也就可以讓黑色真的是到極致，因為根本就不發光，當然會很黑囉！

2017 LG OLED TV

其實以我自己偶爾拿單眼拍攝電視畫面來說，可以很明白的感受出差異，一般 LED 電視一定都會橫條紋的狀態，OLED 的電視我完全沒有遇到這樣的困擾，而且黑色的部分真的黑到很徹底，比佈景的黑色還要更黑。

2017 LG OLED TV

先從技術層面來探討，4K 電視絕對是目前市場的主流，4K 錄影已經算是很普及了，就等大家的顯示器與電視的規格到位，4K 電視的市佔比當然也會不斷地被提高。在技術規格上，OLED 是最高層級的視覺享受，現在搭載 OLED 面板的電視價都還很驚人，當會期待越普及越好，但是相對的成本高，現在價格還在六位數，但是或許兩三年內或許就有機會到五位數的價格。

2017 LG OLED TV

OLED TV 採用 LG 獨創的自體發光技術，廣色域符合 DCI 98.5% 標準規格，總共能呈現出高達 10 億 7 千萬的色彩，在極黑科技之下，HDR 高動態對比也能夠有更完美的呈現，看看我實拍的電視畫面就能深刻地感受到，黑色就是黑色啊！

2017 LG OLED TV

LED 和 OLED 最大的差異用手機去拍照就可以非常明白，LED 電視雖然顯示是黑色，但是從手機去看還是能感受到有大量的藍光；相對的 OLED 電視就很不一樣，黑色就是黑色，就像是伸手不見五指的黑色。

2017 LG OLED TV

在技術上還加入了抗光反射，以手機的手電筒去照射螢幕，LED 螢幕會有很長的星茫，而 OLED 螢幕的抗光反射非常的棒，在看電視時就不會受到太多的反光干擾。

2017 LG OLED TV

電視顯色技術等級的區分，最平易近人的就是 LED 電視，再高等級的就是量子 Q-LED 點，再來就是奈米技術的 Nano LED，最高等級就是 OLED。

2017 LG OLED TV

前一篇 Nano Cell™ 的文章中，有跟大家實際比較 Nano Cell™ 在大角度看電視時，依然能呈現出原有的色彩鮮豔度與飽和度，OLED 也是具備這樣的特性，儘管視角改變也仍維持色域 100% 無衰減，相對量子點還損失了 58% 居多，同樣都是比較高等級的電視顯色技術，還是可以明顯感受出相當大的差異。

2017 LG OLED TV

優異的畫質表現，獲得美國消費者評鑑推薦的第一名，並且得到全球 20 個以上電視專業評比的最佳畫質認定。

2017 LG OLED TV

支援三規 Active HDR 也絕對是重點之一，支援影片中常見的 HDR 訊號，讀取到 HDR 訊號時就會提高亮度來呈現更細緻的陰影細節，提升亮度與對比度讓影像更加清晰，Dolby vision 是目前全球專業級的影像規格，HDR10 為市面上普遍的規格，而 HLG 是 BBC、NHK 以及公視衛星直播的規格，這些 HDR 訊號都能被完整的支援。

2017 LG OLED TV

杜比全景聲音效 Dolby Atmos 更是一大賣點，也是全球第一個搭載 Dolby Atmos 的 OLED TV，除了視覺享受之外，在聽覺上也能體驗到深入感官的音效。

2017 LG OLED TV

智慧滑鼠遙控器也是 LG 電視的賣點之一，使用遙控器就像是在使用滑鼠一樣。

2017 LG OLED TV

已經操作相當流暢的 webOS 3.5，耗費半年的時間整合台灣第四台與機上盒業者，目的就是希望大家使用一個遙控器就能同時操作第四台的機上盒。

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此外也支援了直接從電視上瀏覽 360 度的影片，透過遙控器來操作相當的方便。

2017 LG OLED TV

55 型 OLED55B7T 售價 109000 元，65 型 OLED65B7T 售價 219000 元與 65 型的 OLED65E7T 售價為 239000元。

2017 LG OLED TV

接下來實際看看螢幕的色彩表現吧！

2017 LG OLED TV

2017 LG OLED TV

顏色真的相當的漂亮，若是現場有播放電影的話，我肯定會看完電影在離開，這種頂級的電視享受可遇不可求，就像眼睛在吃冰淇淋一樣。

2017 LG OLED TV

2017 LG OLED TV

2017 LG OLED TV

改變視角色彩依然完美呈現。

2017 LG OLED TV

2017 LG OLED TV

現場有一個視聽室可以實際感受杜比全景聲音效，聲音實在難以用文字形容，只能說有深入其境的感覺，就明明只是從電視發出來的聲音，為什麼可以有如此立體的感受。

2017 LG OLED TV

薄與超窄邊框對不能少，若是家裡都已經花了上百萬裝潢，好像買台 20 萬的電視也不為過。

2017 LG OLED TV

現場的活動嘉賓是賀軍翔，大家的手機都拿起來拍照了，戲劇一哥！

2017 LG OLED TV

賀軍翔也跟大家分享了實際體驗 LG OLED TV 的深刻感受，也將自己的攝影作品方在螢幕上呈現給大家欣賞。

2017 LG OLED TV

最後在重點複習一次吧！OLED TV 有超高對比度、1070000000 的色彩表現、支援 Active HDR 訊號 Dolby vision  / HDR10 / HLG、Dolby ATMOS 全景聲音效。

2017 LG OLED TV

OLED65E7T 官方資訊：http://www.lg.com/tw/tvs/lg-OLED65E7T
OLED65B7T 官方資訊：http://www.lg.com/tw/tvs/lg-OLED65B7T
OLED55B7T 官方資訊：http://www.lg.com/tw/tvs/lg-OLED55B7T

規格比一比：
2017 LG OLED TV


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