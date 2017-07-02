LG 全新推出 2017 年 OLED TV，這是 LG 電視產品中的頂級款，特別強調「極黑見證極美 打造真實絢麗之極」，這就是目前 OLED TV 的王者，現場感受過後就能了解那極致的黑，以及杜比全景聲音效帶來的動人，與前陣子與大家分享的 LG SUPER UHD TV 的 Nano Cell™ 奈米顯示科技又更高了一階，目標族群應該就是對於電視畫面品質極度要求的使用者，實在是讓人相當心動。
先實拍幾張圖片給大家過過癮，市面上普遍的 LED 都是背光的，就算是黑色還是有在發光，而 OLED 的技術簡單來說就是黑色不發光，像現在很多旗艦手機螢幕也是 OLED，藉此可以在螢幕上永遠顯示時間，卻又能達到省電的效果。而 OLED 用在電視上，也就可以讓黑色真的是到極致，因為根本就不發光，當然會很黑囉！
其實以我自己偶爾拿單眼拍攝電視畫面來說，可以很明白的感受出差異，一般 LED 電視一定都會橫條紋的狀態，OLED 的電視我完全沒有遇到這樣的困擾，而且黑色的部分真的黑到很徹底，比佈景的黑色還要更黑。
先從技術層面來探討，4K 電視絕對是目前市場的主流，4K 錄影已經算是很普及了，就等大家的顯示器與電視的規格到位，4K 電視的市佔比當然也會不斷地被提高。在技術規格上，OLED 是最高層級的視覺享受，現在搭載 OLED 面板的電視價都還很驚人，當會期待越普及越好，但是相對的成本高，現在價格還在六位數，但是或許兩三年內或許就有機會到五位數的價格。
OLED TV 採用 LG 獨創的自體發光技術，廣色域符合 DCI 98.5% 標準規格，總共能呈現出高達 10 億 7 千萬的色彩，在極黑科技之下，HDR 高動態對比也能夠有更完美的呈現，看看我實拍的電視畫面就能深刻地感受到，黑色就是黑色啊！
LED 和 OLED 最大的差異用手機去拍照就可以非常明白，LED 電視雖然顯示是黑色，但是從手機去看還是能感受到有大量的藍光；相對的 OLED 電視就很不一樣，黑色就是黑色，就像是伸手不見五指的黑色。
在技術上還加入了抗光反射，以手機的手電筒去照射螢幕，LED 螢幕會有很長的星茫，而 OLED 螢幕的抗光反射非常的棒，在看電視時就不會受到太多的反光干擾。
電視顯色技術等級的區分，最平易近人的就是 LED 電視，再高等級的就是量子 Q-LED 點，再來就是奈米技術的 Nano LED，最高等級就是 OLED。
前一篇 Nano Cell™ 的文章中，有跟大家實際比較 Nano Cell™ 在大角度看電視時，依然能呈現出原有的色彩鮮豔度與飽和度，OLED 也是具備這樣的特性，儘管視角改變也仍維持色域 100% 無衰減，相對量子點還損失了 58% 居多，同樣都是比較高等級的電視顯色技術，還是可以明顯感受出相當大的差異。
優異的畫質表現，獲得美國消費者評鑑推薦的第一名，並且得到全球 20 個以上電視專業評比的最佳畫質認定。
支援三規 Active HDR 也絕對是重點之一，支援影片中常見的 HDR 訊號，讀取到 HDR 訊號時就會提高亮度來呈現更細緻的陰影細節，提升亮度與對比度讓影像更加清晰，Dolby vision 是目前全球專業級的影像規格，HDR10 為市面上普遍的規格，而 HLG 是 BBC、NHK 以及公視衛星直播的規格，這些 HDR 訊號都能被完整的支援。
杜比全景聲音效 Dolby Atmos 更是一大賣點，也是全球第一個搭載 Dolby Atmos 的 OLED TV，除了視覺享受之外，在聽覺上也能體驗到深入感官的音效。
智慧滑鼠遙控器也是 LG 電視的賣點之一，使用遙控器就像是在使用滑鼠一樣。
已經操作相當流暢的 webOS 3.5，耗費半年的時間整合台灣第四台與機上盒業者，目的就是希望大家使用一個遙控器就能同時操作第四台的機上盒。
此外也支援了直接從電視上瀏覽 360 度的影片，透過遙控器來操作相當的方便。
55 型 OLED55B7T 售價 109000 元，65 型 OLED65B7T 售價 219000 元與 65 型的 OLED65E7T 售價為 239000元。
接下來實際看看螢幕的色彩表現吧！
顏色真的相當的漂亮，若是現場有播放電影的話，我肯定會看完電影在離開，這種頂級的電視享受可遇不可求，就像眼睛在吃冰淇淋一樣。
改變視角色彩依然完美呈現。
現場有一個視聽室可以實際感受杜比全景聲音效，聲音實在難以用文字形容，只能說有深入其境的感覺，就明明只是從電視發出來的聲音，為什麼可以有如此立體的感受。
薄與超窄邊框對不能少，若是家裡都已經花了上百萬裝潢，好像買台 20 萬的電視也不為過。
現場的活動嘉賓是賀軍翔，大家的手機都拿起來拍照了，戲劇一哥！
賀軍翔也跟大家分享了實際體驗 LG OLED TV 的深刻感受，也將自己的攝影作品方在螢幕上呈現給大家欣賞。
最後在重點複習一次吧！OLED TV 有超高對比度、1070000000 的色彩表現、支援 Active HDR 訊號 Dolby vision / HDR10 / HLG、Dolby ATMOS 全景聲音效。
OLED65E7T 官方資訊：http://www.lg.com/tw/tvs/lg-OLED65E7T
OLED65B7T 官方資訊：http://www.lg.com/tw/tvs/lg-OLED65B7T
OLED55B7T 官方資訊：http://www.lg.com/tw/tvs/lg-OLED55B7T
規格比一比：
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