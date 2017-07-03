Windows 10 系統空間被誰吃掉了？關閉 pagefile.sys 與 hiberfil.sys

2017-07-03 04:43:46 哇哇
Windows 關閉 hiberfil.sys 和 pagefile.sys

我的老天鵝啊～系統空間總是不太夠，那就來清除煩人的 pagefile.sys 與 hiberfil.sys 檔案吧！使用 SSD 硬碟最大的問題就是硬碟容量不大，128 GB 的空間安裝個 Windows 算是綽綽有餘，不過若是加上檔案存放與系統長期使用的話，可能就會遇到系統空間不足的危機，像我今天電腦打開硬碟竟然 100%，連要開啟垃圾清理軟體都沒辦法，我平常就是開始清理垃圾或是刪除檔案，這次真不知道怎麼了，刪除垃圾之後馬上又滿@@a，這時候只好從常常被我看不順眼的 pagefile.sys 與 hiberfil.sys，分別是 16GB 與 6GB 的檔案空間，實在是有夠肥的！


關閉 pagefile.sys
Windows 關閉 hiberfil.sys 和 pagefile.sys
pagefile.sys 是系統分頁檔，也可以說是虛擬記憶體，在以前記憶體很貴的時代，透過硬碟來虛擬記憶體的使用，在 Linux 上被稱為 SWAP，在 Windows 上就是虛擬記憶體，系統預設沒有限制他的檔案大小，我只知道他越來越肥越來越肥，只是以前都沒有拿分頁檔開刀，這次終於受不了啦！

Windows 關閉 hiberfil.sys 和 pagefile.sys

△ 從我的電腦右鍵內容，進入進階系統設定。

Windows 關閉 hiberfil.sys 和 pagefile.sys

△ 系統內容 > 進階 > 效能 > 設定。

Windows 關閉 hiberfil.sys 和 pagefile.sys

△ 效能選項 > 虛擬記憶體 > 變更，從這裡可看到我的虛擬記憶體容量為 16384 MB，也就是使用 16 GB，超級肥的啦！

Windows 關閉 hiberfil.sys 和 pagefile.sys

△ 取消「自動管理所有磁碟的分頁檔大小」，可以自己設定大小，若是你的電腦沒有第二顆硬碟的話，建議還是可以設定虛擬記憶體。

Windows 關閉 hiberfil.sys 和 pagefile.sys

△ 若是電腦本身記憶體很大，不需要虛擬記憶體也可以關閉分頁檔，之後還要點選「設定」才是設定完成。或是電腦有第二顆硬碟，可以選擇將分頁檔案放置在不是系統硬碟的地方。

Windows 關閉 hiberfil.sys 和 pagefile.sys

△ 若是沒有使用系統分頁檔案，那麼在 Windows 當機的時候，可能就無法從追蹤當機的紀錄。

Windows 關閉 hiberfil.sys 和 pagefile.sys

△ 我的電腦有第二顆硬碟而且空間容量比較大（KINGSTON SSDNow V310 960GB），於是設定第二顆硬碟存放虛擬記憶體，於是選到第二顆硬碟之後，選擇「系統管理大小」之後還要點選「設定」才是設定完成。


關閉 hiberfil.sys
hiberfil.sys 這檔案也很佔空間，這個是系統進入休眠時所使用的檔案，系統休眠時會將記憶體內的東西都先存到硬碟之內，系統開啟時再從硬碟呼喚出來使用，所暫存的檔案就是 hiberfil.sys，像我使用電腦幾乎都沒有在使用休眠，理論上可以捨去這個檔案所佔據的空間，我電腦中的 hiberfil.sys 佔據了 6GB 之多，也是非常肥的一個檔案。

Windows 關閉 hiberfil.sys 和 pagefile.sys

△ 從搜尋輸入 cmd 找到命令提示字元，右鍵以系統管理員身分執行。

Windows 關閉 hiberfil.sys 和 pagefile.sys

△ 接著輸入「powercfg -h off」就可以直接關閉休眠模式，hiberfil.sys 檔案也會瞬間消失。

Windows 關閉 hiberfil.sys 和 pagefile.sys

△ 原本系統空間已經用盡，關閉 pagefile.sys 與 hiberfil.sys 之後瞬間多了 24.4 GB 的空間，有夠誇張吧！！！


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