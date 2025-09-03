SpaceSniffer 2.0.3.12 覽無遺您的硬碟與資料夾

SpaceSniffer 2.0.3.12 覽無遺您的硬碟與資料夾

之前介紹過不少檢視系統空間使用的軟體，可以抓出硬碟內較肥大的資料夾與檔案，今天分享這款 SpaceSniffer 擁有同樣的功能，而且更方便的展現硬碟內的所有區塊，more detail 的功能可以深入一層一層的資料夾，其實光看畫面的變化就夠有趣味了，建議大家一起來試試看！

使用時可以選擇硬碟或是資料夾做分析，軟體內可以開不同的視窗去分析不同的資料夾，分析的速度可能沒有那麼快，但是此時就可以使用less/more detail的功能，我發現其實查看硬碟內有什麼檔案也頗迅速的，點到某一個區塊後也可以更進階的查看資料夾內容，這軟體真是不錯玩！而且網路磁碟也支援唷！

http://www.uderzo.it/main_products/space_sniffer/

免安裝版：
SpaceSniffer 2.0.3.12.7z（RAPIDGATOR下載）
SpaceSniffer 2.0.3.12.7z（GOOGLE下載）
SpaceSniffer 2.0.3.12.7z（MEGA下載）
SpaceSniffer 2.0.3.12.7z（MEDIAFIRE下載）
SpaceSniffer 2.0.3.12.7z（1DRV下載）
檔案大小：2.11 MB

數位小學堂第二十課觀眾寄來檢測行動硬碟故障？任何人 ...
簡單8個步驟深度清理電腦垃圾和緩存
C槽硬碟空間不足怎麼辦？3招釋放空間解決方法！硬碟管理全方位 ...
磁盘空间红了space sniffer来帮你，揪出偷偷占用你硬盘 ...
How to Clear up Unnecessary Files with SpaceSniffer
Free Tools DiskUsage and TreeSize for Easy Management!
2025 如何找出硬碟空間的瓶頸？SpaceSniffer 用圖表方式呈現
哇哇
2025-09-03
