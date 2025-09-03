SpaceSniffer 2.0.3.12 覽無遺您的硬碟與資料夾
SpaceSniffer 2.0.3.12.7z（RAPIDGATOR下載）
SpaceSniffer 2.0.3.12.7z（GOOGLE下載）
SpaceSniffer 2.0.3.12.7z（MEGA下載）
SpaceSniffer 2.0.3.12.7z（MEDIAFIRE下載）
SpaceSniffer 2.0.3.12.7z（1DRV下載）
檔案大小：2.11 MB
SpaceSniffer是一套來自義大利的空間分析工具，它採用了視覺化的區塊來顯示各個資料夾的大小，每個區塊點進去則會顯示裡面子資料夾的容量區塊圖，是否好用就看使用者的操作習慣了。 SpaceSniffer的功能比起WizTree要單純許多，每個區塊的大小就代表所佔的空間比例，區塊上方還會顯示檔名或資料夾名稱以及容量，能以區塊的大小很直覺地找到佔空間的檔案或資料夾，上方還有篩選器能篩選想找的檔案。 SpaceSniffer的功能相當簡單，也沒有花俏的顏色，喜歡用視覺化方式來找檔案的玩家不妨可以試試看。 #
軟體功能使用 ; 綠色軟體 ; 確認後按下「Start」 ; 當掃描作業完成後您可以按下工作列上的「顯示剩餘空間圖示(綠色星號)」 ; 點擊二下後觀看該區塊內的「詳細 ...
SpaceSniffer 空間分析器，可以將你的硬碟空間透過視覺化的方式呈現，可以迅速的找出硬碟上究竟是哪些檔案佔據了空間再做進一步的刪除，而SpaceSniffer本身是免費軟體，使用方式也很簡單，只需開起選擇要掃描的硬碟磁區即可。
這款「SpaceSniffer」使用起來非常簡單，下載後解壓縮，直接啟動資料夾內的執行檔即可，這時候可以選擇要偵測哪一顆磁碟，最後就會看到本文開頭圖片所示的「地圖」，在地圖中 ...
2012年1月5日 ... SpaceSniffer 為綠色軟體不需安裝即可立即使用，執行SpaceSniffer 後會彈出視窗 請您選擇要進行分析掃描的磁碟機，確認後按下「Start」鍵便立即 ...
SpaceSniffer is a freeWare (donations are welcome) and portable tool application that lets you understand how folders and files are structured on your disks.
這款「SpaceSniffer」使用起來非常簡單，下載後解壓縮，直接啟動資料夾內的執行檔即可，這時候可以選擇要偵測哪一顆磁碟，最後就會看到本文開頭圖片所示的「 ...
硬碟又滿了嗎!? SpaceSniffer 讓你找到硬碟中可以清理的空間. 2013-07-09 Tools. 每次硬碟都會莫名其妙的滿了，身邊的朋友尤其是使用套裝電腦的很常詢問我這個問題，因為 ...
2016年10月4日 ... SpaceSniffer 是一款免費、免安裝、簡單易用的硬碟檔案分析和管理工具，它以區塊 、數字和顏色來顯示硬碟中所儲存的檔案和資料夾的容量。
SpaceSniffer - 硬碟空間分析工具，想要知道某個分割區或資料夾裡面空間的佔用 情形嗎？只要打開這個小軟體，馬上就會以「矩形式樹狀結構繪圖法」來呈現空間的 ...