LG V30+ 一直都是我的隨身手機，因此到底 G7+ ThinQ 到底進步了多少，其實我還頗有感受的！這次有機會拿到手機來玩一玩，也來與大家分享一些開箱的心得，比較值得注意的我整理了五大特點，第一是 LG 手機一直以來標準鏡+廣角鏡設計，第二是相機加入了19 種 AI 智慧場景功能，第三是低光源的 Super Bright Camera 超亮相機提升照片亮度，第四是內建 Hi-Fi Quad 晶片，也是首款支援 DTS:X 3D環繞音效手機，第五點是 IP68 防水防塵設計，以及通過 MIL-STD 810G 美國軍規測試，耐用度通過嚴格考驗！本篇文章先帶大家看基本的開箱，再看看與 V30+ 的比較、五大特色說明與相機實測。
從盒裝拿出手機，手機上的保護貼紙也飆住了四大特色，和我自己歸納的有些許差異，當然也是很重要的功能，Super Bright Display 超亮螢幕能在大太陽底下清晰的看清楚螢幕；AI Camera 就是智慧相機，這點也是我關注的重點；Boombox Speaker 是著重在聲音的部分，有更好的喇叭體驗；最後是 Google Assistant 助理功能。
LG G7+ ThinQ 上市的顏色有極光黑與摩洛哥藍，V30+ 的藍色相當相當好看，這也是我當初選擇 V30+ 的原因之一，G7+ ThinQ 我這支是極光黑，其實他有點類似玻璃鏡面的質感，我自己裸機攜帶一段時間，質感真的不錯，雖然這款黑色不是我的菜！而雙鏡頭是現在手機必備的，很多手機都是標準鏡+望遠鏡的搭配，而 ThinQ 是標準鏡+廣角鏡的搭配，坦白說比較適合喜愛旅遊拍照的人唷！
接著來看看正面設計，幾乎滿版的螢幕也是旗艦機必備的，螢幕為 6.1 吋，解析度高達 3120x1440 QHD+，底部捨棄了觸控式的按鈕，所有操作透過螢幕來完成。
底部為 USB Type-C 的連接埠，電池電量為 3000mAh，支援 Quick Charge 3.0 的快充技術。耳機孔是不能捨棄的，因為內建 Hi-Fi Quad DAC 晶片，也支援 DTS:X 3D 環繞音效，配上耳機可模擬出 7.1 聲道的效果。
左側邊為音量鍵與 AI 快捷鍵，目前可以快速地使用搜尋功能，因為 Google Assistant 尚未支援中文，習慣英文的用戶可以切換成英文來體驗看看。
機身右側為電源鍵。附帶一下機身四邊的質感，色系與手機整體顏色相符合，不會像許多手機顏色只是前後變化，邊框卻維持銀色的金屬色，我個人覺得 ThinQ 整體質感頗不賴的！
機身上方為 SIM 卡與記憶卡插槽，天線在機身上下方都有。
雙 Nano SIM 卡（4G+4G）的卡槽，SIM 2 可以安裝 MicroSD 記憶卡，最大可以擴充到 2TB 的儲存空間。
繼續來看看機身正面，乍看之下沒有流行的瀏海造型，實際上是可以自己設定的，隱藏的狀況下是黑色，真的會讓人覺得沒有瀏海。
若是喜愛瀏海造型，或是想要讓畫面更滿版一點，可以透過設定來更改，能自由選擇是否需要劉海。
底部是螢幕內的觸控，通常稱為海帶條，不過背景可以不是黑色的，可以設定成五個按鈕，位置與功能都可以自己再做設定。
相機是大多手機強調的特點，市面上大多手機都是標準鏡頭 + 望遠鏡頭，這樣比較容易製作出大光圈的照片，而 LG 的手機一直以來都是標準鏡頭 + 廣角鏡頭，其實我在使用 V30+ 的時候就覺得沒有大光圈人像是個遺憾，後來好險是 Google Camera 完美了大光圈的部分，而 G7+ ThinQ 同樣是標準鏡頭 + 廣角鏡頭（都是 1600 萬像素），不過我不擔心大光圈人像的問題了，因為內建具備有肖像模式，不管是主鏡頭或是前鏡頭都可以使用。此外，我真的覺得相機部分強大了許多，AI 的部分先不說，整體相機的色彩都比 V30+ 好上不少，已經有種隨手拍都很好看的感覺了！而 V30+ 的雙鏡頭的顏色差異比較大，同個位置拍照的照片顏色有差異，G7+ ThinQ 就不會這樣，感覺有比較認真調整了！
相機加入了 AI 智慧場景功能，一共有 19 種不同的場景，這能讓拍照的效果更趨近完美，譬如說拍到天空時，能讓天空藍更加深邃；拍攝到花朵綠葉的時候，讓色更加鮮豔等等，拍照時本來就無法每一張照片都天時地利人和，AI Camera 能讓你輕鬆拍出更加完美的照片，只是大部分套用 AI 的色彩都會較浮誇，我使用到現在大多會拍兩張，原圖保留自己後製的空間！拍照成果如何呢？繼續看文後的拍照實測囉～
LG V30+ 與 LG G7+ ThinQ 比一比
這個篇幅是自己加碼的，畢竟我本來就在使用 V30+，硬要比的話 G7+ 比較高一點、V30+ 比較寬一點，真的都只是一點點，也因為剛好長寬的差異，G7+ 很明顯就是比較瘦長，兩支手機在四邊的配置上就都不一樣，G7+ 右側是電源鍵，V30+ 右側是 SIM 卡插槽，而電源鍵是在機身後方的按鈕。
G7+ 上方是 SIM 卡插槽，V30+ 上方是耳機孔輸出。
機身左側是相同的音量鍵配置，不過 G7+ 多了一個 AI 快捷鍵可以使用，尋求數位助理好幫手。
下方同樣是 Type-C 的 USB，揚聲器的開孔樣式也改變很多，G7+ 的耳機孔設置在底部，V30+ 則是在頂部。
IP68 防水防塵設計，通過 MIL-STD 810G 美國軍規測試
現在旗艦規格的手機都要具備有防塵防水的功能，若是缺少這規格，就不配成為旗艦機種啦！LG G7+ ThinQ 當然也具備有 IP68 防水防塵的設計，防水防塵還通過 MIL-STD-810 美國軍規測試，耐用度我想會是比較可靠的！
AI 相機 19 種模式
手機相機拍照要好看，除了相機本身規格要好之外，相機也要夠聰明，譬如說大家最喜愛的拍的藍天白雲，若是有深邃的藍天會更棒，若是遇到樹林或是稻田，那綠色能在鮮豔會更好，LG G7+ ThinQ 在這點做得還不錯，以我 V30+ 的用戶來說相機進步很多，有了 AI 相機更是如虎添翼，當顏色沒有那麼艷麗的時候，不妨就套用 AI 相機試試看。
開啟 AI 相機之後，在拍照的畫面當中會顯示他所偵測到的內容，沒辦法 100% 準確，不過通常是可以正確的辨識，像我很愛拍藍天白雲，這個辨識度就很高！只是藍天白雲的狀態不一定要套用 AI 相機，因為我覺得有時候藍色會太過艷麗，所以大多情況我不一定開啟 AI 相機。
嬰兒正確地被辨識！！！
我從高樓拍攝風景，在畫面右下角也有正確的被辨識是城市。
標準鏡+廣角鏡的鏡頭組合
我會選擇 LG 的手機，有大部分的原因是因為他的廣角，LG G7+ ThinQ 一樣是標準鏡 + 廣角鏡的配置，不過若是要與 V30+ 相比的話，坦白說已經沒有那麼廣角了，不過出遊拍照還是很實用！以下幾組照片讓大家比較一下標準鏡頭與廣角鏡頭的差異。
為什麼我愛廣角呢？因為廣角照片我覺得比較有張力啊！！！
超亮相機模式
手機的低光源能力很重要，這是展現拍照實力的重點，LG 的手機在過去比較少著重在這一點，這次成為了重點功能之一，的確非常非常的不錯，超亮相機模式也稱為 Super Bright Camera，可以大幅提升低光源的亮度，效果非常非常明顯！以下來幾張明顯的比對圖看看！
△ 夜晚昏暗的燈光，其實真的只有一點點燈光，相機預覽只能看到以上的樣貌，當低光源的時候，圖片右下角會有一個星星月亮的圖案，點下去就可以開啟超亮相基模式。
△ 亮度提升好多啊！這真是一個神奇的魔法，終於可以克服低光源的障礙了！
實測拍照來比比看！應該有和我一樣覺得這功能很超值吧！
Hi-Fi、DTS:X 3D環繞音效、Boombox Speaker
聲音部份是我自己歸納的第五個重點，其實這一直都是 LG 手機的重點項目，若可以一定要戴起耳機音樂，感受 Hi-Fi 帶來的高音質享受，而且還有 DTS: X 3D 環繞音效，在大眾運輸交通工具上，可以看到很多人都習慣戴耳機聽音樂，代表許多人的音樂需求是有的，那麼選擇 LG G7+ ThinQ 真的不錯，就算沒有戴上耳機，Boombox Speaker 將 G7+ 機身裡多餘的 8cc 空間當作共鳴箱，讓低音效果更好。
△ 從下拉快速選單就可以看到 DTS:X 3D Surround 與 Hi-Fi Quad DAC 兩個選項，若是支援 Hi-Fi 的音樂檔案，在播放時就會顯示 Hi-Fi 的小圖示，這時候請自己備妥高音質的音樂吧！
△ Hi-Fi Quad DAC 是優化音質接近原始的聲音，而 DTS:X 3D Surround 講求的是 3D 環繞音效，可以自己設定不同的方向平衡，有廣闊、前側與兩側三種選項。
更多特色
我整理的五大特色與大家分享完了，實際上當然還有很多特點，接下依序替大家介紹我覺得還不錯的小細節，讓大家可以對於手機更加了解。
△ 瀏海兩側部分在設定中被稱為「第二螢幕」，大家可以自訂瀏海兩邊的顏色與樣式，一共有五種不同的選擇，若是不要瀏海就選擇黑色，基本上就看不太出來有瀏海造型，選擇彩色我個人覺得浮誇了一點，反而會覺得有點突兀。而應用程式的角落也有兩種弧度可以選擇，就看大家自己的喜好囉！
△ 電力依照我的實測，相機還頗耗電的！！！是不是智慧能力比較燒電呢？再來就是 Facebook，傳說中手機只要不安裝 Facebook 與 LINE 可以節省非常多的電力。
△ 省電模式有分為兩種，當電力不足時使用擴展模式，會依照性能限制在背景執行的應用程式，若是以一定要連線網路的應用程式，在自己設定成例外。
△ 最節省電力的模式之下，背景會成為黑色的，可以節省許多螢幕的電力唷！
△ 情境感知功能讓我回味起古早時代的非智慧型手機，那時候的手機可以自己設定多種模式，譬如說戶外、會議中、上課中等等，反而是使用智慧型手機之後，這種功能卻消失了，而且手機音量又分為很多種，每次在不同的環境就是要自己調整音量或是震動，實在不是那麼方便！情境感知可以設定在不同位置的時候的模式，我真心覺得是個好功能！
△ 手機鈴聲的部分，有「隨選鈴聲」的功能，這功能還頗吸引我的，想說可以聽到不同的鈴聲，但是也有可能永遠不知道是自己手機在響，所以可以搭配上來電時閃爍警示的功能，就是會閃爍手電筒的 LED 燈，這真的適合我的功能。
△ 主頁樣式有一層式、兩層式，也有適合長輩族群的 EasyHome。
△ 內建幾款桌布都頗艷麗的，桌面上的地點設定之後，背景還會有天氣的特效，像是下雨天會有水珠，整個氛圍真的很下雨。
△ AOD（Always on Display）可以自己設定喜愛的圖案與樣式，變化性還頗大的！這點應該算是加分的！
△ 系統操作鍵也就是所謂海苔條的部分，最多可以設定五個按鈕，並且自己隨意調整位置。
△ 螢幕色溫可以依照自己的喜愛調整，閱讀時可以開啟藍光濾波器來降低對眼睛的負擔。
△ 螢幕解鎖的生物辨識可以透過指紋解鎖、臉部辨識與聲音辨識，指紋速度頗快的，臉部辨識速度稍沒有那麼直覺。
△ 現在每支手機一定都要內建清理與優化功能，若是感到手機有遲鈍的時候，就趕快來優化一下。
△ 內建硬體測試功能，若是覺得手機是否有異常的時候，可以自己自我檢測一下。
△ 在大太陽底下看手機，很多手機根本無法看到畫面，透過快速設定可以提高螢幕亮度，讓你在艷陽下也可以看清楚手機的螢幕畫面。
△ 在主螢幕設定的部分，編排的部分有一個 Smart Bulletin 的選項，可以再主螢幕附加一個自訂資訊的頁面，這個讓你可以在桌面得知更多的太動態資訊。
△ 這部分就是 Smart Bulletin，一個新的資訊頁模式。
△ 還有一個功能是 Floating Bar，讓你有快速的捷徑可以使用應用程式、螢幕擷取、聯絡人、聽音樂等等。
拍照實測
這部份這片可能有點多，大家慢慢欣賞了！！！有比較特殊的我再用文字來標註。
△ 隨手拍的雞肉飯看起來好好吃唷～
△ 自拍畫質也頗不錯的，而且有肖像模式可以模擬大光圈。
△ 拍照也有內建許多 AR 效果，只要有這個就可以跟小朋友混很多時間！這個小朋友超級愛玩的！
△ 出門旅遊吧～
△ 台南某高樓景色，其實只有視野開闊，一堆鐵皮屋頂其實不夠美啦！
△ 標準鏡頭視野
△ 廣角鏡頭整個開闊了！！！
△ 來到了傳說中衛武營的彩繪牆面，最近這裡很夯！
△ 標準鏡頭視野
△ 廣角鏡頭視野，有廣角真的方便很多很多！
△ 很特別的一個地方，整個社區充滿了塗鴉彩繪。
△ 這個大家都愛吧！新台幣！
△ 很多藝術家都有來這裡創作喔！每個巷子搞不好都有驚喜，真的是要穿梭大街小巷
△ 整片大魚缸真的很漂亮！
△ 衛武營國家藝術文藝中心，裡面超級大，走在裡面可以花上非常多時間。
△ 鳳儀書院，我遇到了公休的禮拜一，只能遠遠的拍
△ 大樹舊鐵橋，這地方是特別座車過來拍照的，總覺得鐵橋特別好看。
△ 這張有加入智慧 AI 的拍照，藍天整個就亮起來了！
△ 這我走路的替代工具電動獨輪車，這樣我才能到處走走拍照。
△ 這是豪宅！
△ 廣角的豪宅，有藍天整個就是很漂亮。
△ 肖像模式不只是可以對人物，其實物品也是沒有問題的！
△ 花朵也是 AI 相機能夠偵測的唷！
△ 台南又有一個超大的扭蛋機，這個夾子真的是可以控制的喔！
△ 台南神農街，坦白說我覺得越逛越無趣^^。
△ AI Camera 的夕陽！整個天空才會紅通通的。
△ 原本的夕陽其實普普通通。
△ 這模式有點誇張，不過藝術風格還不錯的感覺。
△ 夜景能力也還不錯
△ 水水的夜景隨手拍！
△ 低光源的狀態
△ 開啟 Super Bright Camera 超亮相機
△ 低光源的狀態簡直是一片黑！
△ 開啟 Super Bright Camera 超亮相機實在是不可思議。
△ 低光源
△ 開啟 Super Bright Camera 超亮相機
△ 低光源又是一片黑暗，這真的是很昏暗的巷子。
△ 開啟 Super Bright Camera 超亮相機就重見光明了！
△ 台南藍晒圖文創園區，晚上也適合走走逛逛！
△ 夏天就是要吃西瓜冰啦！
△ 自拍畫質也還不錯，美顏有八段不同的等級。
△ 夏天到了～台東熱氣球也開始了！一窩蜂轉眼間到了台東，台東到處都是民宿。
△ 拍小朋友皮膚怎麼那麼好～
△ 台東的藍天就是和西部不一樣，整個心情很好啊！
△ 到台東就是要到池上吃便當，每次來必吃！明明全台灣各地都能吃到悟饕池上便當啊！
△ 騎著電動四輪車出發！真的很享受～
△ 微風輕輕吹拂～這是這趟來台東最棒的行程了！
△ 其實最主要是要來志航基地看光雕熱氣球，只是人真的好多好可怕，光雕熱氣球沒有想像中好拍，鹿野高台的場地似乎會更適合！
△ 太麻里金針花花季還沒到，所以爬山只爬了一點點，就不打算繼續往上了！沿途風景真是棒！
△ 全台灣號稱最美的車站！目前旁邊很多施工，不知道未來會是怎麼樣！
LG G7+ ThinQ 心得總結
實際使用 LG G7+ ThinQ 大約兩個禮拜的時間，成為我的主力隨身機深度體驗，規格、速度、流暢度都沒有問題，基本上旗艦機種我就不跑分了，一定是足夠大家使用的性能！在外型上我覺得沒有非常新穎，不過整體的質感是足夠的，尤其我都裸機在使用，那種份量是很足夠的！在各種特色上我個人最在意的是相機，因為拍照就是我生活的日常，這次我拍照破千張，呈現給大家的也破百張，對我來說已經是實用好拍的相機，雖然我覺得有些 AI Camera 顏色過頭，不過去除掉 AI 部分也是很穩定出色的，此外就是我愛廣角的張力，所以我喜愛選擇具備廣角的手機！最後說道聲音的部分，不管是否有戴上耳機的，Hi-Fi Quad DAC + DTS:X 3D環繞音效 + Boombox Speaker 可以帶給我滿足地聆聽享受，讓平常很手戴上耳機的我，會去戴上耳機享受音樂，或是喜愛把音樂放出來的感覺，這真的是很加分的。以上心得與資訊提供給大家參考囉！
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