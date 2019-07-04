LG 今日（7/4）在台推出多款 4K OLED 物聯網電視，分別為 W9、E9 及 C9，還有 77 型大尺寸的 OLED TV、大尺寸「一奈米 4K 電視」及 「UHD 大尺寸電視」等，推出這麼多款式，滿足各種不同需求的消費者，OLED65W9PWA 售價新台幣 429,000 元、OLED65E9PWA 售價 219,000 元、OLED77C9PWA 售價 649,000 元、OLED65C9PWA 售價新台幣 169,000 元、OLED55C9PWA 售價 109,000 元。

△ 款式如此多種，究竟 LG 今年 2019 所推出的 OLED 物聯網電視有哪些特色呢？

業界唯一支援四規 4K HDR

LG OLED 4K 物聯網電視全系列支援全部 HDR 格式，LG 主要支援 Dolby Vision 杜比視覺調教、Advanced Technicolor HDR 好萊塢專業調教、HDR 10 Pro 以及HLG Pro 廣播系統等四大規格，使用者看電視時可以如親臨現場般的專業頂級色彩表現。

第二代 AI 影音處理晶片 a9

△ 第二代 OLED 專用 AI 影音處理晶片，大幅提升深度學習 AI 演算法，透過三大 AI 科技創造出最細緻的影像和量身打造的音效。AI 影像升級後，可將輸入的畫質內容轉換成更清晰的影像，AI 音效升級將 2.0 聲道轉換成虛擬的 5.1 聲道，提供劇院級的享受，AI 亮度控制，讓電視明暗不受環境影響，黑暗畫面細節更清楚呈現。

Dolby Vision 杜比視覺、Dolby Atmos 全景聲劇院級雙重享受

LG OLED 4K 物聯網電視全系列搭載 Dolby Vision 杜比視覺、Dolby Atmos 全景聲，畫面上可以有最驚豔的享受，聲音上有環繞音效的體驗！

時尚美型設計







△ LG OLED TV W9 只有 0.4 公分的纖薄機身，完美融合居家空間、LG OLED TV E9 則以懸浮式透明底座打造時尚感、LG OLED TV C9 金屬質感設計，獨特的月彎型底座結合極窄邊框，不管哪個系列，都可以與家中裝潢結合，是電視也是藝術品！

一奈米面板技術

獨家智慧滑鼠遙控器

△ 支援語音搜尋 YouTube 影片、第四台機上盒遙控器整合、游標打字、快捷設定一鍵開啟喜愛節目等。

家用物聯網，操控全家電器

可以想像一下，在家中的舒服的看著電視，這個時候的老婆大人說：地上有點髒怎麼辦呢？當然不用自己起來掃地，只要一個按鍵就能啟動掃地機器人，立刻清潔家中的一個大大小小的髒污。此外還可以監控家裡的電冰箱的溫度、洗衣機行程（洗衣服洗好自動在電視上跳出推播訊息）、控制家中的冷氣溫度等。

支援 AirPlay 2、Apple TV、Home Kit 等

將在 2019 年下半年支援手機鏡射，可以直接將手中的 iOS、Android 裝置投射至大螢幕觀看。

這麼多款電視，究竟每一款有什麼特色、每個系列有哪些型號呢？小編下面整理出一個表格，大家可以先有個概念，看完之後小編再對每個系列一一仔細整理出規格大家會比較清楚一些：

頂級旗艦型 旗艦型 尊爵型 OLED 4K 物聯網電視 W9 系列 (65 吋) E9 系列 (65 吋) C9 系列 (65 吋) - 0.4cm 纖薄機身完美無縫隙平貼牆面

- HDMI 2.1/eARC - 懸浮式透明底座視覺設計

- HDMI 2.1/eARC - 弧形時尚金屬底座設計

HDMI 2.1/eARC 一奈米 4K 物聯網電視 SM9000 ( 55、65、75 吋 ) SM8600 ( 55、65 吋 ) SM8100 ( 49、55 吋 ) - 全鎮列直下式 LED 背光

- 專業進階版區域控光

- HDMI 2.1/eARC - 專業進階版區域控光 4K 物聯網電視 UM7600 ( 55、65、75、 86吋 ) UM7500 ( 55、65 吋 ) UM7300 ( 43、49、55、 65、70 吋 ) - 全機金屬設計質感

- 三面無邊框設計（55/65）

- 彎月型底座

- 直下式 LED 背光技術 - 兩角型底座

- 直下式 LED 背光技術 - 兩角型底座

- 直下式 LED 背光技術

△ 77 型 OLED 4K 物聯網電視，型號 OLED77C9PWA，售價新台幣 649,000 元

△ 75 型 一奈米 OLED 4K 物聯網電視，型號 OLED75SM9000，售價新台幣 169,000 元

△ 86 型 / 75 型 4K 物聯網電視，型號 86UM7600，售價新台幣 239,000 元、型號 75UM7600，售價新台幣 119,000 元。