【限時免費】 Mister Battery 充電測試，你買的快充真的是快充嗎？

2019-07-03 15:48:15 9M87

Mister Battery

你的 iPhone 充電速度有多快？外面賣的快速充電線是不是真的有快速？今天來跟大家分享這款「Mister Battery」，讓你不用購買專用的電流電壓測試器，就能算出 iPhone 的充電瓦數，Mister Batery 原本是付費 APP，目前限時免費中，透過獨特的演算方式，計算出充電瓦數，這樣就可以測試你的無線充電器和 Lightening 充電速度有多快啦！趕快來看看如何使用~你也可以參考：iPhone 充滿電提醒，捷徑充電小幫手幫你留下每次充電紀錄

Mister Battery 重點功能

  1. 即時測量充電系統最大功率，也就是每分鐘充電的毫安數。
  2. 記錄每次充電的持續時間和速度，可以比較歷史充電結果。
  3. 計算每次充電速度。
  4. 檢查你的 iPhone 是否支持 PD 快充

Mister Battery

△ 進入 App Store 就可以找到 Mister Batery 啦，目前限時免費中，文章最後面有幫大家準備好連結，直接點進去下載就可以啦！安裝之後開啟 APP，並插上充電線就可以開始測試啦。

Mister Battery

△ 將 iPhone 插上充電線，APP 畫面最上方會告訴你，你的 iPhone 是否有支援 PD 快速充電，插上電源之後，按下下方的 Test 就可以開始測試啦。使用不同的充電器和充電線，iPhone 的充電速度會有很大差異。Mister Battery 可以幫助我們找到最佳的充電組合！

Mister Battery

△ 大約幾分鐘之後，APP 就會顯示目前即時充電瓦數，上方分別是以沒有 PD 快充的豆腐頭及有 PD 快充的豆腐頭作充電，可以看到即時充電瓦數上，有明顯的差異，這樣反覆用不同的充電線材測試，就可以得到最佳的充電組合啦。

Mister Battery

△ 往右滑動可以看到歷史充電紀錄，不過小編實測發現，要手動開啟這個 APP 才會有充電情形紀錄，直接插上充電線並不會自動觸發 APP 紀錄，不過這款 Mistery Battery 確實可以幫你找到最佳的充電器組合，不管是無線還是有線通通都可以～有需要的人趕快收下吧！

限時免費： Mister Battery（APPLE下載）

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