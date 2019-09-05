【開箱】小米體重計 2 精準度大幅提升，喝杯水也要跟我計較！

2019-09-05 11:12:51 哇哇

開箱小米體重計2

小米體重計一代是我多年前覺得很不值的一個產品，因為當時也有接觸體脂秤，小米體重計的功能實在太過陽春，頂多只是透過 APP 能持續追蹤體重，BMI 也只是透過身高體重來去計算，坦白說意義不大。這次入手了小米體重計 2 其實功能坦白說也差不多，一樣沒有體脂計的功能，也只是量量體重計算 MBI，不過這次能計算的精準度更高了，甚至連物品都可以計算，只要重量大於 100 克就可以測量，我覺得這是比較特殊的亮點。我自己是持續使用小米體脂計，個人覺得能量測到更多數據還是比較實在的。

開箱小米體重計2

小米體重計 2 需要安裝三顆 AAA 的電池，安裝在基底的部分。這款的優點是使用高精準的錳鋼感應器，最細緻的變化 50 克就可以感應到，其實可以說那麼細微很殘忍，多喝了一杯飲料就會被發現；但也能說是很貼心，至少不會幫你直接四捨五入多一公斤，反正 who care？自己的體重只有自己會擔心吧～

開箱小米體重計2

造型上跟第一代差不多，LED 螢幕是隱藏在玻璃之下，因此在質感上相當不錯的！玻璃鏡面讓人感到不安心，不過這款是強化玻璃，多重絲網印刷 20 道工序精雕細琢，同時具備堅固與美觀！在邊角上採取圓角的設計，是透過 CNC 精工處理，因此非常的細緻順滑，在外觀上是有品味的！

開箱小米體重計2

體重部分就請大家跳過吧！減肥真的很難，已經持續運動好幾個月了，到現在依然在卡關啊！無線傳輸使用低功號藍牙 5.0，讓傳輸速度更快更穩定。

開箱小米體重計2

在 APP 功能上，坦白說就是幫你紀錄體重，然後透過身高去計算 BMI，讓你可以有長期的數據統計。最多支援 16 個人來使用，透過體重來自動辨識用戶，不過如果體重差不多的話，我想還是有可能會混淆的，不過我家裡目前沒有差不多體重的可以測試^^。除此之外還支援有抱嬰秤重的功能，透過有無抱幼兒來計算出差異，這樣的使用也可以用在寵物身上，加上小米體重計 2 的精準度更細，更可以準確的量測體重。

開箱小米體重計2

能夠秤物是這次吸引我的功能，只要重量大於 100 克就可以測量，我常常包東西去郵局寄送，這樣在寄貨之前可以自己量一下重量，運費也比較好估計囉！

官方資訊請參考：https://buy.mi.com/tw/item/3192100001

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