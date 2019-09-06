關於 Excel 的快速鍵，你知道多少呢？只知道 Ctrl + C 與 Ctrl + V 是不夠的，一次記太多快速鍵容易忘記，所以今天只要大家記住這一個「Ctrl + E」，中文名稱為「快速填入」，這個功能相當神奇、強大，他會記住我們前一個動作，並以此類推的填入空格，我知道這樣講有點空虛、難懂，來看看下面的例子，會比較好理解。你也可以參考：Excel 同步表格內容，隱藏版功能免公式一鍵完成！

△ 第一個舉例的例子，就是將 A 欄裡的資料分開，假設是學號與姓名，只需要在第一列複製貼上後，Excel 就會自動辨識、模仿前一個動作，這時我們在 B2 及 C2 按下 Ctrl + E 就可以快速填入。

△ 上面的例子，最常遇到的就是要把「郵寄區號」、「地址」分開的時候，這時如果你有 100 筆資料，只需要作第一筆，剩下的 99 筆就交給 Ctrl+E 來完成，幫你省下 Ctrl + C 和 Ctrl + V 作 99 次的時間，是不是有點給它強大啊！

△ 看完分開的例子之後，要合在一起也是沒有問題的，將前兩欄的資料，在第三欄結合，同樣如果有 100 筆資料，只需要作第一筆後，在 C 欄位按下 Ctrl + E 就可以完成剩下的 99 筆。

△ 上面的例子很常見的是用來作姓名的匿名資料，在個資法公布之後，姓名都需要作遮蔽，這時只需要輸入第一欄，後面的一樣交給 Ctrl + E 就可以啦！

看完之後是不是覺得「相見恨晚」啊，這個強大的 Ctrl + E 功能，在 2013 年後的 Excel 正式加入，如今已經 2019 年了，時隔 6 年你還不會也沒關係，立即把它學起來就對啦，點擊下方的範本來練習看看新技能吧！

練習範本，大家自己試試看吧！

Excel 快速填入範本.xlsx（本站下載）