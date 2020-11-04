你辦公時 Excel 會佔用你很多時間嗎？小編整理的 11 個上班族常用的 Excel 萬能快速鍵，將職場常用的 11 個常用功能整理出來，包含：SUM、找出不同數據、數據分離、美化表格、產生圖表、移除小數點、加入貨幣符號、加入百分比、產生下拉選單、向下填滿、向右填滿等， 通通能夠在 1 秒內，使用萬能快速鍵完成 ，熟能生巧趕快跟著操作就能越快記下來。11 個快速鍵裡，沒有你常用的功能嗎？那你可以看更進階的：Excel 精選 42 個實用快速鍵

1. 一秒加總：Alt + =

這是 Excel 最常用的加總功能，不用辛苦敲公式，一個組合鍵只要 1 秒就完成 SUM 加總。

不論直的、橫的通通適用。

2. 一秒找出不同數據：Ctrl + \

要找出 Excel 裡面不同的數據，還在辛苦人工看到懷疑人生？記下這個快速鍵，馬上找出差異。

3. 一秒分離數據：Ctrl + E

數據分離常會用在蒐集來的表單中，大家可能自己有自己的格式，你就能夠用這個方法快速整理成自己順眼的表格。這招之前也有教學過：Excel Ctrl+E 快速填入，實用技能讓你省 99 倍時間沒問題



4. 一秒美化表格：Ctrl + T

表格就更不用說了，Excel 數據全部 Key 上後，免擔心美化問題，一個按鍵 1 秒解決。

5. 一秒產生圖表：Alt + F1

需要視覺化報表？Alt + F1 跟我唸三遍，記起來下次一秒製作完成。

6. 一秒移除小數點：Ctrl + Shift + 1

接著是資料整理的部分，不需要的小數點，Ctrl + Shift + 1 按下去，遇到計算平均時就能夠將小數點快速去除。

7. 一秒加入貨幣符號：Ctrl + Shift + 4

製作 Excel 報表老闆要求加入 $ 符號？Ctrl + Shift + 4 學起來，讓你一秒加上貨幣符號。

8. 一秒加入 ％ 符號：Ctrl + Shift + 5

加入百分比與貨幣符號是同一組，大家選自己常用的記就好啦。

9. 一秒產生下拉選單：Alt + ↓

Key 資料時有同樣的名字、編號需要重複輸入？不用複製貼上，Alt + 方向鍵↓叫出下拉選單可直接選取並填充。

10. 一秒向下填滿：Ctrl + D

11. 一秒向右填滿：Ctrl + R

最後就是向下填滿及向右填滿，兩個快速鍵同樣是一組的，選擇自己常用的記就好。

以上就是 11 組 Excel 萬能快速鍵，大家是否有找到自己每天都會用的功能呢？趕快多練習幾次，學會後人人都是 Excel 高手！