Excel快速鍵

你辦公時 Excel 會佔用你很多時間嗎？小編整理的 11 個上班族常用的 Excel 萬能快速鍵，將職場常用的 11 個常用功能整理出來，包含：SUM找出不同數據數據分離美化表格產生圖表移除小數點加入貨幣符號加入百分比產生下拉選單向下填滿向右填滿等，通通能夠在 1 秒內，使用萬能快速鍵完成，熟能生巧趕快跟著操作就能越快記下來。11 個快速鍵裡，沒有你常用的功能嗎？那你可以看更進階的：Excel 精選 42 個實用快速鍵

1. 一秒加總：Alt + = 

Excel Sum 快速鍵

這是 Excel 最常用的加總功能，不用辛苦敲公式，一個組合鍵只要 1 秒就完成 SUM 加總。

Excel一秒找出不同數據

不論直的、橫的通通適用。

2. 一秒找出不同數據：Ctrl + \

Excel快速鍵

要找出 Excel 裡面不同的數據，還在辛苦人工看到懷疑人生？記下這個快速鍵，馬上找出差異。

3. 一秒分離數據：Ctrl + E

Excel分離數據

數據分離常會用在蒐集來的表單中，大家可能自己有自己的格式，你就能夠用這個方法快速整理成自己順眼的表格。這招之前也有教學過：Excel Ctrl+E 快速填入，實用技能讓你省 99 倍時間沒問題

4. 一秒美化表格：Ctrl + T

Excel快速鍵

表格就更不用說了，Excel 數據全部 Key 上後，免擔心美化問題，一個按鍵 1 秒解決。

5. 一秒產生圖表：Alt + F1

Excel產生圖表快速鍵

需要視覺化報表？Alt + F1 跟我唸三遍，記起來下次一秒製作完成。

6. 一秒移除小數點：Ctrl + Shift + 1

Excel移除小數點快速鍵

接著是資料整理的部分，不需要的小數點，Ctrl + Shift + 1 按下去，遇到計算平均時就能夠將小數點快速去除。

7. 一秒加入貨幣符號：Ctrl + Shift + 4 

Excel加入貨幣符號快速鍵

製作 Excel 報表老闆要求加入 $ 符號？Ctrl + Shift + 4 學起來，讓你一秒加上貨幣符號。

8. 一秒加入 ％ 符號：Ctrl + Shift + 5 

Excel加入 ％ 符號快速鍵

加入百分比與貨幣符號是同一組，大家選自己常用的記就好啦。

9. 一秒產生下拉選單：Alt + ↓

Excel產生下拉選單快速鍵

Key 資料時有同樣的名字、編號需要重複輸入？不用複製貼上，Alt + 方向鍵↓叫出下拉選單可直接選取並填充。

10. 一秒向下填滿：Ctrl + D

Excel向下填滿快速鍵

11. 一秒向右填滿：Ctrl + R

Excel快速鍵

最後就是向下填滿及向右填滿，兩個快速鍵同樣是一組的，選擇自己常用的記就好。

以上就是 11 組 Excel 萬能快速鍵，大家是否有找到自己每天都會用的功能呢？趕快多練習幾次，學會後人人都是 Excel 高手！

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