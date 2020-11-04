十個可以觀看超夯鬼滅之刃動漫線上影劇網！

你跟小編一樣是個鬼滅迷嗎？小編這邊有幫大家整理出 10 個能觀看鬼滅之刃動漫線上影劇網 ，在這些影劇網中，除了可以觀看鬼滅之刃動畫之外，也可以觀看美劇、日劇、韓劇、陸劇、綜藝、電影等影片，有些還是無需等待廣告秒數的好網站，對於喜愛追劇、看電影、看動漫的朋友千萬不能錯過這 10 個線上影劇網，就讓我們往下看，共有哪 10 個可以觀看鬼滅之刃動漫的影劇網吧！想知道手機有哪些好用的追劇 App 嗎？ 可以參考這篇：2020 最新 10 款免費追劇 App 大集合

Gimy TV 劇迷

十個可以觀看超夯鬼滅之刃動漫線上影劇網！

Gimy TV 劇迷線上影劇網，囊括了所有台、日、韓、美、陸、港影劇及動畫，其中當然也有鬼滅之刃啦！基本上網站中沒有找你不到的（除了最新的電影戲劇之外），而且網站影片更新也相當快，片源也相當多，還免註冊又無需等待廣告秒數，真的是你的最佳追劇首選！

Gimy TV：官網
Gimy TV：鬼滅之刃

94itv 影城

十個可以觀看超夯鬼滅之刃動漫線上影劇網！

94itv 影城，也是個觀看影片也無需等待廣告秒數的好網站，網站有電影、連續劇、綜藝、動漫等影片項目，網站影片速度都很順暢，想觀看鬼滅之刃的朋友，94itv 影城也是不錯的選擇喔！想知道 94itv 影城免費 APK 哪裡可以下載嗎？可以參考這篇：94itv APK 哪裡下載？最新免費追劇看電影 App 下載

94itv 影城：官網
94itv 影城：鬼滅之刃

balatutu

十個可以觀看超夯鬼滅之刃動漫線上影劇網！

balatutu 線上影劇平台，可以讓你免費觀看連續劇、電影、動漫、綜藝的網站。balatutu 前身是 MoMoVOD 影劇平台，若你進入 MoMoVOD 舊網域的話，會直接重新導向至這個新的 balatutu，且還新增了深色模式、觀看紀錄、觀看排行榜等功能，讓你使用更便利了！

balatutu：官網
balatutu：鬼滅之刃

楓林網

十個可以觀看超夯鬼滅之刃動漫線上影劇網！

楓林網是個台灣影視分享網站，在2014年由兩名台大理工科系的莊姓與陳姓碩士設立，該網站流量曾是台灣所有同類網站中最高。但在 2020 年，因多家影劇公司控告該網站違反著作權法，而被內政部警政署刑事警察局查封，而如今網站以重新開啟，以前總是在楓林網追劇的朋友，現在可讓你重新回到網站中免費觀看台、韓、陸、日、歐美、港、動漫以及綜藝等影劇囉！

楓林網：官網
楓林網：鬼滅之刃

99KUBO 酷播

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99KUBO 酷播網，有提供電視劇、動漫、電影、綜藝、紀錄片、教育等影劇內容，且每日精選熱播內容都會做更新，之前 99KUBO 有從台灣消失一陣子，很多人的影音娛樂也就此消失，不過那也只是短暫的，後來便以 123 酷播重新出發，如今又改名成 99KUBO 酷播。

99KUBO 酷播：官網
99KUBO 酷播：鬼滅之刃

愛奇藝

十個可以觀看超夯鬼滅之刃動漫線上影劇網！

愛奇藝秉承「悅享品質」的品牌口號，積極推動產品、技術、內容、營銷等全方位創新，為用戶提供豐富、高清、流暢的專業影片體驗，致力於讓用戶獲得更多、更好的視頻。愛奇藝有提供免費及付費的影片，不想等待廣告秒數的朋友，建議可以升級成愛奇異會員，可享有更好的影畫畫質及觀看 VIP 限定影片。想知道愛奇藝推出的影音播放器嗎？可以參考這篇：GeePlayer 愛奇藝萬能聯播PC版，功能絕對比你想到的還要好！

愛奇藝：官網
愛奇藝：鬼滅之刃

LINE TV

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LINE TV 是 2015 年推出的線上串流影音服務，LINE TV 提供獨家自製內容、最新韓劇、台灣精緻戲劇、強檔電影等豐富影音內容。乾淨簡潔的界面，直覺式的操作，流暢的高品質畫面，提供你最優質的視覺享受。當然 LINE TV 也有提供免費及付費影片，付費升級可享有觀劇不中斷、VIP搶先看、片庫看到飽、驚喜活動等好康喔！

LINE TV：官網
LINE TV：鬼滅之刃

Litv 線上影視

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Litv 線上影視，有提供精選第四台及 MOD合法正版電視頻道，包括熱門新聞、體育、動漫、電影、戲劇、綜藝、生活、旅遊、親子、熱播綜藝＆戲劇整套看等各類頻道。網站中有提供免費影片及付費影片，若你付費升級可以享有觀看 1080P 高畫質影片、免看廣告以及免費無限看等好康喔！想觀看鬼滅之刃的話只有第 1 集可免費觀看，之後都必須要付費升級才能喔！

Litv 線上影視：官網
Litv 線上影視：鬼滅之刃

小鴨影音

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小鴨影音全新升級改版後，影片速度更快、來源更多，且每日首頁都會推薦最新熱門影片名單給你你參考，網站中的電視劇、電影、綜藝、動漫都可以讓你免費觀賞，且免註冊又無廣告，是你的最佳追劇首選之一！想知道如何下載小鴨影音的影片嗎？可以參考這篇：小鴨影音下載教學，免安裝 APP 一個步驟收藏好片！

小鴨影音：官網
小鴨影音：鬼滅之刃

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