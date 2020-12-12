2020 Netflix 年度回顧最佳榜單！台灣《誰是被害者》與《女鬼橋》紅到國外！

2020 Netflix 年度回顧最佳榜單出來囉！哪幾部是台人最愛的作品你知道嗎？Netflix 在 12 月 10 號公布了今年人氣最夯榜單，而最受台灣人喜愛的節目共有《后翼棄兵》、《慾罷不能》、《末日列車》、《屍戰朝鮮》、《鬼滅之刃》等作品，不僅如此，Netflix 平台上還有為國爭光的《誰是被害者》《女鬼橋》2 部台灣作品！當然影劇不只有這些，小編以在下方將所有人氣影劇做連結，大家可以找個時間來觀賞這些今年最佳影劇！更多免費線上影劇網可參考這篇：免費欣賞高畫質影劇的 10 大選擇

2020 NETFLIX  年度回顧最佳榜單！

動作排行冠軍《驚天營救》

2020 Netflix 年度回顧最佳榜單！台灣《誰是被害者》與《女鬼橋》紅到國外！

泰勒·雷克是一名無畏無懼的黑市傭兵。當國際犯罪首腦之子遭人綁架，泰勒接受委託救人，他萬萬沒想到這會成為他生命中最致命最危險的任務。

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恐怖排行冠軍《ALIVE》

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恐怖的病毒在城市肆虐，一位獨居男子躲在自家公寓，但數位通訊全斷，無法向外求援，他只能拼命想辦法找活路。

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喜劇排行冠軍《艾蜜莉在巴黎》

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芝加哥行銷主管艾蜜莉·庫柏獲得一份在巴黎的夢幻工作，看她勇於面對新生活的種種挑戰，努力兼顧事業、友誼與愛情。

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科幻排行冠軍 《末日列車》

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地球全面凍結，最後倖存的人類都擠上一列環繞全球的巨型列車，於車上微妙的平衡關係中掙扎共存。

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劇情排行冠軍《后翼棄兵》

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1950 年代的一間孤兒院裡，有位年輕女孩展現驚人的西洋棋天賦，開啟意想不到的成名之旅，同時卻得努力與藥物成癮的問題奮戰。

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驚悚排行冠軍 《屍戰朝鮮》

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有人落敗，有人崛起，血染大地。在這場活人與死人的血腥之戰中，誰都逃不掉！朝鮮國運危在旦夕。

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實境排行冠軍 《慾罷不能》

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《慾罷不能》是弗里曼特爾旗下製作公司 Talkback 製作的真人電視約會遊戲節目。該節目由蘿拉·吉勃遜創劇、查理·本內特擔綱製作人。全部八集內容於 2020 年 4 月 17 日在 Netflix 上線，挑戰你的視覺神經！

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韓國偶像排行冠軍《The King：永遠的君主》

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為了關閉次元之門而從平行世界來到現代的理科型皇帝李袞 ，與立志守護他人的生活、人民以及愛情的文科型刑警鄭太乙互相合作，展開一部悸動與痛楚交織的奇幻浪漫劇。

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動漫排行冠軍 《鬼滅之刃》

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主角炭治郎的家被鬼攻擊，家人遭屠殺，唯一倖存的妹妹也被詛咒，於是便開始展開他的危險旅程，在旅程中一邊尋求讓妹妹恢復的方法一邊與鬼廝殺之道。小編這邊有幫大家整理出 10 個能觀看鬼滅之刃動漫線上影劇網給大家參考！

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浪漫排行冠軍《雖然是精神病但沒關係》

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一個具有反社會人格的童書作家遇上一位無私奉獻的精神病院看護，一場不凡的情緒療癒之旅就此展開。

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紀錄片排行冠軍《BLACKPINK：LIGHT UP THE SKY》

2020 Netflix 年度回顧最佳榜單！台灣《誰是被害者》與《女鬼橋》紅到國外！

韓國女團 BLACKPINK 出道以來屢破紀錄，這回團員們將娓娓道來逐夢的奮鬥歷程，以及迅速竄紅後面臨的種種考驗。

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兒童排行冠軍 《海綿寶寶：奔跑吧》

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好友小蝸突然被抓走，海綿寶寶帶著派大星展開一場瘋狂任務，出走比奇堡，拯救他們這位粉紅殼好夥伴。

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揚名國際的台灣影劇作品

《誰是被害者》

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全劇題材涉及性別平權、勞工權益、精神疾病等社會議題，劇情描述一名患有亞斯伯格症的鑑識人員在發現自己女兒牽涉命案後，跟社會記者一同追查由這宗案件引發的連續遺願命案，並從中學會理解自己和他人痛苦。

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《女鬼橋》

2020 Netflix 年度回顧最佳榜單！台灣《誰是被害者》與《女鬼橋》紅到國外！

據說校園裡一座橋上有陰魂不散的女學生鬼魂，一群大學生決定測試這樁都市傳說，結果竟然發生意想不到的恐怖事件。

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2020 Netflix 年度回顧最佳榜單！台灣兩部 《誰是被害者》 與 《女鬼橋》 揚名國際！ 相關文章

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