好用的 MahoMangaDownloader 漫畫下載軟體，支援多個漫畫網站批量下載！

你知道怎麼將一整套漫畫下載到電腦收藏嗎？ 試試這款 MahoMangaDownloader 漫畫下載軟體吧！MahoMangaDownloader 不但可以批次下載不同漫畫網站的漫畫，還可搜尋、追蹤已更新或尚未下載的漫畫最新資訊，操作也很簡單，只要貼上網址就能開始進行下載，喜歡宅在家看漫畫的朋友，千萬不能錯過如此方便的漫畫下載軟體，趕緊下載安裝使用！想知道其他好用的漫畫下載軟體嗎？可以參考這篇：JComicDownloader 跨平台的漫畫下載工具，支援熱門漫畫網

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首先進到網站後往下滑，你會看到 MahoMangaDownloader 13.1 漫畫下載軟體，有 x64 和 x86 兩種版本讓你下載，大家記得複製「zmcx16」解壓縮密碼。

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下載好之後，到解壓縮檔案中，找出「MahoMangaDownloader」並開啟，若你無法開啟可能是你電腦系統環境缺少.Net framework 4.5.2 Visual C++ 2015 這兩個軟體。

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該安裝的都安裝好之後，便將 MahoMangaDownloader 軟體打開，操作很簡單，把漫畫網址複製貼上，按下「新增」。目前 MahoMangaDownloader 支援的漫畫網站有：


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按下新增網址就會開始分析，分析好後便會跑出你複製的漫畫集數視窗，接著勾選你要下載的集數並按下「確認」。

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接著你會在畫面上看到你勾選的漫畫集數，點擊綠色下載圖示便可開始下載。

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MahoMangaDownloader 漫畫下載速度算中上，不會消耗太多時間，好了之後可按滑鼠右鍵選擇「開啟漫畫資料夾」和「清除已完成任務」。

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打開漫畫資料夾，你可以看到漫畫都已幫你按照頁數順序排列好，而且都是大圖檔可讓你好好觀看。

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若你不想到漫畫網站找漫畫，你可以直接在 MahoMangaDownloader 軟體中，點選「搜尋漫畫」在關鍵字中大上漫畫的名字便可搜尋，但僅有 6 種漫畫網站可搜尋。

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若你想看的漫畫還在連載中，可在「追蹤漫畫」裡貼上網址加入追蹤，並按下綠色執行按鈕，便會開始幫你找出剛更新或尚未下載的漫畫，非常方便。這麼好用的 MahoMangaDownloader 漫畫下載軟體哪裡找？喜歡看漫畫的朋友，趕緊收下這款超方便的漫畫下載軟體吧！

線上看漫畫或是下載漫畫都很方便，不過若是支持也可以買漫畫來看唷！

https://project.zmcx16.moe/?page=mahomangadownloader

免安裝版：
MahoMangaDownloader 13.2.7z（GOOGLE下載）
MahoMangaDownloader 13.2.7z（1DRV下載）
MahoMangaDownloader 13.2.7z（MEDIAFIRE下載）
MahoMangaDownloader 13.2.7z（RAPIDGATOR下載）
MahoMangaDownloader 13.2.7z（MEGA下載）
檔案大小：54.08 MB

x86 免安裝版：
MahoMangaDownloader 13.2 x86.7z（GOOGLE下載）
MahoMangaDownloader 13.2 x86.7z（1DRV下載）
MahoMangaDownloader 13.2 x86.7z（MEDIAFIRE下載）
MahoMangaDownloader 13.2 x86.7z（RAPIDGATOR下載）
MahoMangaDownloader 13.2 x86.7z（MEGA下載）
檔案大小：51.78 MB

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