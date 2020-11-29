專為看漫畫而開發的圖像瀏覽器，內建許多漫畫私人功能。新手可以使用書籤、現場保護、單鍵瀏覽等功能獲得比 ACDSee 更多的方便性；老手可以使用 ACDSee 所沒有的圖像增強顯示技術，獲得最完美的顯示效果。目前支援 JPG、UFO、GIF、PNG、BMP、TIFF、ton、WMP、PDG 格式，可以直接從 ZIP、RAR 檔案中讀取圖像檔案而不需要產生暫存檔。

ACDSee 雖然擁有超快速的圖像解讀顯示與動畫 GIF 顯示，幻燈片式的放映功能，但是 ACDSee 並非免費軟體，而且還要安裝才能使用，ComicsViewer 是由 Jian Ma 研發設計的免費軟體，而且免安裝就能直接使用...非常方便

http://www.comicer.com/stronghorse/software/index.htm#ComicsViewer

哇哇評:
這個軟體用在看漫畫上真的算是很方便的
以前還會常常下載漫畫來看～用這軟體可以直接打開壓縮檔看圖很方便
這樣對於檔案的整理也有一定的幫助
畢竟這時專門位看漫畫設計的，應該比用看圖軟體看漫畫更有便利性吧！

英文免安裝版：
ComicsViewer 3.20.7z（GOOGLE下載）
ComicsViewer 3.20.7z（1DRV下載）
ComicsViewer 3.20.7z（MEDIAFIRE下載）
ComicsViewer 3.20.7z（RAPIDGATOR下載）
ComicsViewer 3.20.7z（MEGA下載）
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