手機 APP 右上角通常會顯示通知數量，那個數字或許對有些人來說是倍感壓力的，想要清除他卻又無法，能有消除 App 通知數量標記的方法嗎？當然有！小編這篇就是要教大家如何在 iPhone、Android 手機上消除令人心煩的 App 通知數量標記。一早起床看到手機中一堆 App 通知標記，一定會覺得沒啥好事，怕是不是主管又有什麼麻煩事情要委託你，或者懷疑自己昨天是否工作上有出包等之類的事，若不想一早就這麼神經緊繃的話，只要在你的手機的設定頁面中，透過幾個簡單的步驟，就能輕鬆幫你消除 App 上的通知標記，就讓我們往下看如何操作吧！想知道 iOS 14 實用功能有哪些嗎？可以參考這篇：你不能不知道的 iOS 14 七大實用功能總整理

如何消除 iPhone 中的 App 通知標記？

當你手機 App 有未讀通知時，就會在該 App 圖示的右上方顯示多少未讀取的數字，提醒你還有幾則未讀通知。

如果你不希望一早看到 App 上顯示這些通知標記的話，可到手機設定中點選「通知」，接著你可以選擇任何一個你想關閉通知標記的 App。

點進去之後，將畫面中的「標記」功能關閉。

關閉完之後，就會跟上圖一樣，看不到 App 右上角的通知標記了，看起來乾淨舒適多了！

如何消除 Android 中的 App 通知標記？

Android 的 App 通知標記跟 iPhone 不太一樣，Android 只會顯示「通知圓點」而不會顯示數字，不過 Android 比 iPhone 更方便的地方是，Android 可以一次關閉所有應用程式的通知圓點。

首先先進到手機設定中，點選「通知與狀態列」>「通知管理」。

接著你就可以在通知管理中，將你不想看到的通知圓點 App 一併關掉。

成功關閉後，就會發現原先 App 「通知圓點」已經成功消失了！以上就是 iPhone 以及 Android 的關閉通知標記教學，如果一早害怕看到太多 App 通知標記的朋友，可以使用以上的方法將手機中的通知標記關閉，讓你不用一早就神經緊繃囉！