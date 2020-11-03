手機 App 訊息通知數太多，讓你備感壓力嗎？教你如何消除令人心煩的訊息通知！

手機 APP 右上角通常會顯示通知數量，那個數字或許對有些人來說是倍感壓力的，想要清除他卻又無法，能有消除 App 通知數量標記的方法嗎？當然有！小編這篇就是要教大家如何在 iPhone、Android 手機上消除令人心煩的 App 通知數量標記。一早起床看到手機中一堆 App 通知標記，一定會覺得沒啥好事，怕是不是主管又有什麼麻煩事情要委託你，或者懷疑自己昨天是否工作上有出包等之類的事，若不想一早就這麼神經緊繃的話，只要在你的手機的設定頁面中，透過幾個簡單的步驟，就能輕鬆幫你消除 App 上的通知標記，就讓我們往下看如何操作吧！想知道 iOS 14 實用功能有哪些嗎？可以參考這篇：你不能不知道的 iOS 14 七大實用功能總整理

如何消除 iPhone 中的 App 通知標記？

手機 App 訊息通知數太多，讓你備感壓力嗎？教你如何消除令人心煩的訊息通知！

當你手機 App 有未讀通知時，就會在該 App 圖示的右上方顯示多少未讀取的數字，提醒你還有幾則未讀通知。

手機 App 訊息通知數太多，讓你備感壓力嗎？教你如何消除令人心煩的訊息通知！

如果你不希望一早看到 App 上顯示這些通知標記的話，可到手機設定中點選「通知」，接著你可以選擇任何一個你想關閉通知標記的 App。

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點進去之後，將畫面中的「標記」功能關閉。

手機 App 訊息通知數太多，讓你備感壓力嗎？教你如何消除令人心煩的訊息通知！

關閉完之後，就會跟上圖一樣，看不到 App 右上角的通知標記了，看起來乾淨舒適多了！

如何消除 Android 中的 App 通知標記？

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Android 的 App 通知標記跟 iPhone 不太一樣，Android 只會顯示「通知圓點」而不會顯示數字，不過 Android 比 iPhone 更方便的地方是，Android 可以一次關閉所有應用程式的通知圓點。

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首先先進到手機設定中，點選「通知與狀態列」>「通知管理」。

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接著你就可以在通知管理中，將你不想看到的通知圓點 App 一併關掉。

手機 App 訊息通知數太多，讓你備感壓力嗎？教你如何消除令人心煩的訊息通知！

成功關閉後，就會發現原先 App 「通知圓點」已經成功消失了！以上就是 iPhone 以及 Android 的關閉通知標記教學，如果一早害怕看到太多 App 通知標記的朋友，可以使用以上的方法將手機中的通知標記關閉，讓你不用一早就神經緊繃囉！

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