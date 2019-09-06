極簡課表 5 秒看課程，介面簡潔 用了都不想翹課~

2019-09-06 08:32:10 9M87

課表App提醒

最近是開學的季節，你都用什麼 APP 看課表呢？今天小編要跟大家分享一款介面非常乾淨、用過就回不去地的課表 App 名為「極簡課表」，目前只支援 Android 系統，有別與以往課表的長相，極簡課表打開只會顯示當日課程，不會有整個禮拜的課表，與該 App 的名稱一樣，只有重點資訊呈現出來：在哪裡上課？幾點上課？上什麼課？全部都清清楚楚，有需要的同學趕快收下吧！

課表App提醒

△  在 Google Play 下載之後，直接打開 App，看到畫面右上方有一個 + 符號，點擊新增課程，新增課程頁面輸入課程名稱、上課地點、還有時間就 OK 了，輸入完畢之後點擊右上方的勾勾，就完成新增課表囉。

課表App

△ 完成新增課表之後，左右滑動可以看到禮拜一到禮拜五的所有課程，介面相當乾淨、簡潔，而且極簡課表這款 APP 支援自動顯示當日的課表，基本上只要打開這款 APP 完全不用任何操作，就可以看到今天要上什麼課、有幾堂課。另外，在畫面的右下方有一個離開按鈕，如果將這款 APP 的位置，放置在的手機桌面右下方，開啟和關閉就都在同一個位置，可以快速開與快速關。

課表App推薦

△ 在設定的位置，預設是深色主題，如果你看不太習慣，可以在這邊改為淺色系主題，全部可以依照你個人的喜好來調整。

極簡課表

△ 課表左上方預設是 Table 這個名稱，如果你看不慣，能夠在設定的地方把預設名稱改掉，自訂課表名稱。基本上這款 APP 算是非常簡單容易上手的 App，而且介面非常乾淨，只呈現該有的重點，很適合即將要開學的同學們，趕快下載起來吧！

下載：極簡課表（Google Play 下載）

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