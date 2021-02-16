你知道 Photo Lab 除了可在 iPhone 與 Android 上使用之外，現在還出了 Photo Lab 免安裝的網頁版照片編輯器嗎？Photo Lab 網頁版比手機版更好用，完全免費且無廣告干擾問題，還能直接在網頁上玩出百種濾鏡效果，另外，Photo Lab 網頁版操作簡單又不複雜，不需要你多會拍照，只要將你拍的人物照，放進你選擇的濾鏡中，等網站轉換好之後，便可獲得一張令人滿意的照片囉！廢話不多說，就讓我們往下看如何使用吧！更多線上照片編輯器，可參考這篇：ON1效果圖片濾鏡編輯工具！

Photo Lab 網頁板使用說明

開啟 Photo Lab 網頁版後，便可透過上方的「Top combos（點擊次數做多）」、「Trending（最夯的）」、「Recent（最新的）」找到你喜歡的濾鏡。

找到你喜歡的濾鏡特效後，點進去後便可看到照片透用濾鏡的前後差異效果，接著點擊下方的「Apply to your photo」直接從電腦選一張你要透用此濾鏡的照片。

照片放上來之後，接著便可在下方調整照片比例以及照片大小，調整好了之後便可按下「Continue」。

接著我們就靜靜等待網站處理完。

處理完畢後，便可以看到你的美美照片囉！接下來，你可以在下方選擇要將此照片儲存或分享到社群網站上，當然想直接複製下方的網址做分享也是可以的。若不想在手機安裝 Photo Lab 佔手機空間，卻又想玩濾鏡特效的朋友，快將 Photo Lab 網頁版收下吧！

Photo Lab 網頁版：https://photolab.me/

Photo Lab：App Store

Photo Lab：Google Play