想知道如何不花錢就能取得自己的鉛筆素描自畫像嗎？就讓我們交給 Image to Sketch AI 線上照片轉素描工具吧！Image to Sketch AI 是一個使用人工智慧將照片轉為鉛筆素描畫的免費線上工具，操作簡單不複雜，只要將圖片從桌面上拖曳到網站中，就能讓你一次下載多張不同風格素描圖片，網站也無須註冊，下載的圖片也不會有浮水印，而所有上傳的照片網站都會自動清除，不會讓你的照片用於其他用途喔！更多有趣的素描工具，可參考這篇：AI Draw 類素描速寫輪廓產生器！

Image to Sketch AI 使用說明

進到 Image to Sketch AI 網頁後，就可以直接將電腦桌面上要轉成鉛筆素描的圖片，拖曳到網站中，且網站支援 PNG、JPG、JPEG 格式以即 5000×5000 尺寸以內的圖片。





圖片上傳後，大概需要等 30 至 60 秒的時間，就能看到 10 種以上的素描圖片了，不得不說每張圖都畫得特別好，真的非常利害。

接著你就可以選一張你喜歡的素描畫，並點選下方的「Download」按鈕，你就能在新分頁中，在圖上點擊滑鼠右鍵，選擇「另存圖片」將圖片下載到電腦中。

上圖是原圖與經過 Image to Sketch AI 處理後的對比，是不是畫的很棒呢！所有的輪廓、線條、陰影、顏色都處理相當細緻，有興趣的朋友趕緊點擊下方的連結體驗看看看吧！

Image to Sketch AI：https://imagetosketch.com/

