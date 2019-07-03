不知道大家搜尋檔案的頻率高不高？目前大家心目中最快的搜尋軟體是哪一款呢？之前也跟大家分享過許多款搜尋工具，Everything、Quick Search、AIFinder都是不錯的工具，Wise則是推出了 JetSearch 也要來參一腳了！可以快速的搜尋NTFS與FAT的檔案系統，大家可以試試看搜尋的效果如何唷！
這軟體的使用非常的簡單，左上角可以勾選要搜尋的硬碟，能單選也能夠多選；右方輸入要搜尋的字串即可，若是有忘記檔案名稱的狀況，可以使用「*」星號取代多個字元，「?」問號可以取代單一字元，而英文字母的大小寫是有區分的，希望大家可以順利找到檔案唷！
http://www.wisecleaner.com/wisejetsearchfree.html
免安裝版：
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