清理硬碟大概有三種模式，第一種就是常見的系統垃圾清理，第二種就大檔案的清除，第三種就是重複檔案的清理，Wise Duplicate Finder 可以替你找出硬碟當地重複檔案，也別小重複檔案所佔據的空間，將除重複檔案刪除後，也是可以節省一些空間，若平常還有定期做備份的習慣，也可以節省備份目的地的空間容量，也可以趁此將硬碟中的檔案好好規劃整理，建議大家偶爾一段時間就可以清理一下重複檔案唷！
比對的方式有「最快」的符合檔案名稱與大小、「快」部分符合、「慢」完全相符三種模式，大家電腦裡面的資料屬性都不太一樣，先從最快速的掃描開始做起，看看是否比對的正確，不然就是使用完全符合的方式，速度慢一點點其實也沒關係。此外還附加有 0 位元組檔案的功能，可以清除電腦裡面的空檔案唷！
進階的設定包含有最小、最大的檔案大小，要掃描的檔案類型的黑白名單，這樣才能讓比對更加準確唷！！！掃描後勾選要刪除的檔案，就可以批次進行刪除囉！
http://www.wisecleaner.com/wise-duplicate-finder.html
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檔案大小：1.36 MB
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