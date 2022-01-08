如何不用透過 Photoshop 就可快速將照片中的人換成電影明星？就讓這款有趣的 FaceHub 線上換臉工具幫你搞定吧！FaceHub 是一個免費的快速換臉工具，操作非常簡單不複雜，你只要將你要換臉的找片或影片上傳到網站上後，便可選擇網站預設的頭像或你要自行上傳其他的頭像也可以，接著按下換臉按鈕幾秒就可完成，換臉後的照片逼真度真的相當高，有興趣的朋友就讓我們趕緊往下看怎麼玩吧！有其他換臉工具嗎？請參考這篇：去演 - 最強 AI 換臉 App！



FaceHub 使用說明

進到 FaceHub 網站後，你可以在上方選擇你要的透過照片或影片的方式來進行換臉。

小編就用照片模式來示範， 首先請上傳你要換臉的圖片，看你要上傳圖片或是直接將圖片拖曳到 Step 1 的位置都行，上傳成功後，左下方就會顯示網站自動擷取臉部照片。

接下來我們就能到右下方的 Step 2 挑選你要換臉的角色，如果覺得網站提供的人臉你都不喜歡的話，可以點選「Upload Faces」來上傳自己喜歡的頭像，選好你要更換的人臉後，便可按下「FaceSwap」按鈕進行換臉。

時間不會很長，幾秒鐘就能搞定，換臉結果出來後，你就會發現逼真度真的相當之高，就男扮女裝都可以快速分辨照片的中的人物是誰，真的相當厲害，覺得有趣的朋友，趕緊點擊下方連結前往體驗看看吧！

FaceHub：https://facehub.live/home/free-swap-image