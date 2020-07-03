AIPIX

你有大型圖檔需要去背嗎？會這樣說是因為市面上雖有許多一鍵去背線上工具，不過輸出時卻只能下載小尺寸圖檔，因此今天要跟大家分想這款 AIPIX 線上免費去背工具，能夠原尺寸輸出去背後的圖片，100% 自動 AI 去背，沒有學過任何去背知識的朋友，能夠在 5 秒鐘內快速去背，AIPIX 還內建圖片編輯器，能夠快速加背景、上文字、塗鴉、裁切圖片等，完全免費使用，各位朋友若有去背需求，又需要輸出大型圖片，這款線上去背工具趕快收下吧。你也可以參考：Remove.bg 線上商品去背五秒完成，完全免費狂電手工去背效率！

AIPIX

進入 AIPIX 首頁後，按下「在線摳圖」，因為這是對岸的服務，在大陸摳圖一詞就是去背的意思啦 ~ 不需要註冊也不需要登入就能夠直接使用啦。

圖片去背網站

接著按下打開圖片，把要去背的圖上傳。

一鍵去背工具

上傳之後，按下左下方的「AI 摳圖」，不到幾秒鐘，圖片就去背完成啦。下面是原圖，大家可以比較一下：

莫允雯

AIPIX

AI去背工具

除了去背之外 AIPIX 的編輯器還能夠為圖片加上濾鏡、新增圖案。

圖片自動去背 大型圖片

以及為去背好的圖片加上純色背景。

照片去背軟體

當然新增文字也是沒有問題的，文字的字型、顏色、大小、角度也通通可以調整。

線上免費去背工具

為圖片加上註記、塗鴉也 OK。

圖片自動去背免費

最後完成要輸出時，點擊左上方的保純就可以啦！輸出支援三種圖片格式，分別為 PNG、JPEG、JSON，下方還可以選擇品質，沒問題後按下保存就會直接下載到電腦啦，而且打開後還是原尺寸的圖片唷。把這個網站加入我的最愛，要去背的時候，就可以隨時打開使用啦。

AIPIX 一鍵去背：https://aipix.net/

圖片來源 : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Christina_%E8%8E%AB%E5%85%81%E9%9B%AF.jpg

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