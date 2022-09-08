BgSub

一般的去背網站已經沒辦法滿足你的需求了？最近常常需要在 PPT 簡報裡面放上一些去背的圖片，不過畫質又不能太差，雖然現在很多自動去背網站，幾乎都會先把圖片壓縮過後才進行去背，可以理解這樣可以加快處理速度、又能降低主機的負擔，無法滿足我對高畫質去背圖片的需求，最近剛好發現一款 BgSub 線上移除照片背景網站，透過 AI 技術能夠快速幫我們去背、抽換背景，最高支援 4096×4096 px 高畫質去背圖片下載，這樣的像素對我來說在 PPT 簡報中已經相當足夠，分享給大家啦。如果你是做 PPT 還有一招更方便的，直接到 FreePngs 去背圖庫，就能下載去背好的圖片素材。

BgSub

進入 BgSub 首頁之後，點擊啟動 BgSub 按鈕來上傳需要去背的圖。

線上移除照片背景網站

不論是直接拖移、網址、貼上都可以輕鬆匯入需要移除背景的圖片。

照片去背

過沒多久就可以看到照片裡的人像已經去背完成啦，我們可以在左側看到許多功能按鈕，像是純色背景、編輯圖片、濾鏡、圖片增強等功能。

照片透明背景

更換純色背景的部分，有純色、漸層及證件照功能，如果需要加入其它照片成為背景的話，可以點左側的圖像按鈕來選擇圖片。

去背 APP

如果 AI 去背的圖片有判斷錯誤的地方，點擊左側的編輯按鈕就可以囉。進入編輯選單後，就可以選擇要抹除或增加的區域啦，筆刷的尺寸也可以調整大小。全部調整完畢後，點擊左側綠色按鈕就可以將去背完成的圖片儲存到電腦囉，最大支援到 4096×4096 px 圖片大小，連結小編放在下面，對去背畫質比較高的朋友歡迎收下。

傳送門：BgSub

BgSub 圖片換背景網站，免費 AI 一鍵去背支援 4096 x 4096 高畫質圖片下載 相關文章

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