WordPress Openverse

需要免費圖片的時候，你都會去哪裡找呢？最近小編發現一個還不錯的「免費圖庫」搜尋工具 WordPress Openverse，一次就能夠搜尋超過 6 億張免費圖片，不論是商業用途、授權方式、圖片擁有者、尺寸等...都能夠輕鬆一鍵搜尋，非常推薦給各位，經常用到免費圖片素材的朋友，趕快收下這款免費圖庫搜尋工具吧！另一個我常用的方法是 Stock Photo Search 近 40 個免費圖庫，所有圖片一次到位。

免費圖片下載

進入 WordPress Openverse 首頁後，直接在搜尋欄位輸入關鍵字就可以啦，目前沒有分類功能，大家只能透過關鍵字尋找。

可商用圖片下載

除了圖片之外，也可以搜尋 Audio 聲音檔，不過目前仍是 BETA 版。

免費圖片素材

輸入關鍵字之後，就可以看到成千上萬的圖片搜尋結果跑出來啦！

CC0 圖片下載

搜尋結果頁面旁邊的 FILTER 點進去，還可過濾各種授權方式、商業使用、創作者等。

WordPress Openverse

找到想用的圖片後，可以看到此張圖片的授權方式，大部分都是 CC 授權，只要標注來源就能夠免費使用。想下載的話不是點 Download 鍵喔 ( 也沒有 Download 可以點 )，是點擊右下方 Go to image's website 回到圖片原始的位置。

WordPress Openverse

以小編這張為例，就是回到 Flickr 下載，最後還是提醒一下大家，要注意每張圖片的授權規範唷。連結提供在下方有需要的各位趕快收藏起來吧。

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