Free to Use and Reuse Sets 美國國會圖書館，開放館藏復古圖片免費下載

2019-07-22 06:59:54 9M87

Free to Use and Reuse Sets 美國國會圖書館

網路上免費圖庫太多，找不到有特色的圖片嗎？今天來跟大家分享這款來自美國國會圖書館的圖庫，其中一個分類「Free to Use and Reuse Sets」，收藏了館藏中所有可以免費使用的圖片，最大的特色就是裡面的圖片風格都相當復古，而且全部的圖片都是公眾領域圖片、無版權，大家都可以免費下載使用，如果你正在尋找復古的圖片，或許可以來這邊挖寶！你也可以參考：Rijksstudio 荷蘭國家博物館超過 15 萬件館藏免費下載使用


Free to Use and Reuse Sets 美國國會圖書館

△ 進入美國國會圖書館的網站「Free to Use and Reuse Sets」的分類中，就可以看到許多縮圖，每個縮圖都是一個分類，而早期的圖片大概都是海報、黑白照片或是一些藝術畫。

可商用圖庫

△  點擊進入分類之後，就可以看到所有圖片的縮圖啦，風格是不是相當復古呢？絕對不會在其他免費圖庫中出現撞圖的情況。

免費可商用圖片下載

△ 這裡面所有的照片都是開放給大家免費下載使用的，點擊縮圖之後就可以看到大圖細節，要下載圖片的話，總共有兩種格式，分別為：JPG、TIFF、JPG 有 3 種尺寸分別為大中小，大家可以依照自己的需求選擇尺寸和格式之後，按下 GO 就可以下載囉。

第一次世界大戰免費圖片下載

△ 下載：第一次世界大戰免費圖片下載

腳踏車復古圖片下載

△ 下載：腳踏車復古圖片下載

冰淇淋復古圖片下載

△ 下載：冰淇淋復古圖片下載

棒球卡復古圖片下載

△ 下載：棒球卡復古圖片下載

歷任美國總統免費圖片下載

△ 下載：歷任美國總統免費圖片下載

美國國會圖書館免費圖庫：https://www.loc.gov/free-to-use/

Free to Use and Reuse Sets 美國國會圖書館，開放館藏復古圖片免費下載 相關文章

訪客留言

Free to Use and Reuse Sets 美國國會圖書館，開放館藏復古圖片免費下載 參考資料

Yahoo奇摩
靠著Gregorius與Urshela的全壘打，在地鐵大戰扳回一城 ... 壞球照樣轟 阿布瑞尤再見3分砲 12局下面對一顆低於膝蓋的球，用打高爾夫的揮棒方式 ... 長榮航空空服員罷工進入第15天，創下台灣航空史上歷時最長、人數最多且衝擊旅客
免费免注册！美国国会图书馆开放超多素材下载！ - 优设网- UISDC
例如之前推荐《美国国会图书馆开放2600 幅浮世绘画作，JPEG、GIF 和TIFF 格式 ... 世界著名的纽约公共图书馆免费在线开放咯》 &middot; 《图库两连发！
免費圖庫– 免費資源網路社群
尋找可免費下載、合法使用的圖片圖庫，這裡收錄許多線上圖庫網站，有一部分 ... 美國國會圖書館Free to Use and Reuse Sets 可免費下載老照片、海報影片.
OpenData.epa 行政院環境保護署 環境資源資料開放平台
中文標題 露天燃燒及環境污染陳情案件稽查管制計畫 中文摘要 新竹縣近年來工商業快速成長，在政府、企業與本縣縣民之努力下，成就了舉世矚目的高科技經濟奇蹟，相對的環境污染及公害問題也陸續發生。
47套商務免費簡報範本下載，支援 PPT Google 簡報
準備更快完成工作的競爭力！10種必備線上免費資源 icon 圖示免費下載！介面設計師用得到的9 ... 感謝，請問這家的PPT可以商用嗎? 回覆 刪除 回覆 回覆 Didadi 2019年6月14日 上午10:48 我開啟google 簡報的版本為副本，之後卻不能更動他的字型為中文字型 ...
荷蘭國家博物館Rijksstudio 藝術作品數位化，免費下載高解析度圖片
荷蘭國家博物館Rijksstudio 藝術作品數位化，免費下載高解析度圖片 ... 品免費圖庫下載 &middot; 美國國會圖書館開放2600 幅浮世繪畫作JPEG、GIF 和TIFF 格式免費下載&nbsp;...
網上觀賞日本江戶時代風光 美國國會圖書館浮世繪傑作免費下載｜香港01｜藝文
圖書館電子化是世界趨勢。早前香港公共圖書館推出「HyRead」電子書借閱服務，書籍種類豐富，照顧大眾閱讀習慣；至於美國國會圖書館（Library of Congress）早前於官方網站上載2500多張浮世繪木版畫和圖畫的高解析度掃描圖檔，作品橫跨17至20世紀 ...
數位典藏– 免費資源網路社群
美國國會圖書館Free to Use and Reuse Sets 可免費下載老照片、. 近期介紹過不少藝術作品或歷史文物數位典藏免費資源，其中有很大部分來自於美國的博物館或&nbsp;...
nccur.lib.nccu.edu.tw
行政院國家科學委員會專題研究計畫 成果報告 數位典藏與數位學習國家型科技計畫：第四分項數位典藏 與學習之學術與社會應用推廣--
美国国会图书馆Free to Use and Reuse Sets 可免费下载老照片、海报 ...
3 天前 - 近期介绍过不少艺术作品或历史文物数位典藏免费资源，其中有很大部分来自于美国的博物馆或图书馆，例如之前推荐「美国国会图书馆开放2600 幅&nbsp;...