網路上免費圖庫太多,找不到有特色的圖片嗎?今天來跟大家分享這款來自美國國會圖書館的圖庫,其中一個分類「Free to Use and Reuse Sets」,收藏了館藏中所有可以免費使用的圖片,最大的特色就是裡面的圖片風格都相當復古,而且全部的圖片都是公眾領域圖片、無版權,大家都可以免費下載使用,如果你正在尋找復古的圖片,或許可以來這邊挖寶!你也可以參考:Rijksstudio 荷蘭國家博物館超過 15 萬件館藏免費下載使用





△ 進入美國國會圖書館的網站「Free to Use and Reuse Sets」的分類中,就可以看到許多縮圖,每個縮圖都是一個分類,而早期的圖片大概都是海報、黑白照片或是一些藝術畫。

△ 點擊進入分類之後,就可以看到所有圖片的縮圖啦,風格是不是相當復古呢?絕對不會在其他免費圖庫中出現撞圖的情況。

△ 這裡面所有的照片都是開放給大家免費下載使用的,點擊縮圖之後就可以看到大圖細節,要下載圖片的話,總共有兩種格式,分別為:JPG、TIFF、JPG 有 3 種尺寸分別為大中小,大家可以依照自己的需求選擇尺寸和格式之後,按下 GO 就可以下載囉。

△ 下載:第一次世界大戰免費圖片下載

△ 下載:腳踏車復古圖片下載

△ 下載:冰淇淋復古圖片下載

△ 下載:棒球卡復古圖片下載

△ 下載:歷任美國總統免費圖片下載

美國國會圖書館免費圖庫:https://www.loc.gov/free-to-use/