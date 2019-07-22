網路上免費圖庫太多，找不到有特色的圖片嗎？今天來跟大家分享這款來自美國國會圖書館的圖庫，其中一個分類「Free to Use and Reuse Sets」，收藏了館藏中所有可以免費使用的圖片，最大的特色就是裡面的圖片風格都相當復古，而且全部的圖片都是公眾領域圖片、無版權，大家都可以免費下載使用，如果你正在尋找復古的圖片，或許可以來這邊挖寶！你也可以參考：Rijksstudio 荷蘭國家博物館超過 15 萬件館藏免費下載使用





△ 進入美國國會圖書館的網站「Free to Use and Reuse Sets」的分類中，就可以看到許多縮圖，每個縮圖都是一個分類，而早期的圖片大概都是海報、黑白照片或是一些藝術畫。

△ 點擊進入分類之後，就可以看到所有圖片的縮圖啦，風格是不是相當復古呢？絕對不會在其他免費圖庫中出現撞圖的情況。

△ 這裡面所有的照片都是開放給大家免費下載使用的，點擊縮圖之後就可以看到大圖細節，要下載圖片的話，總共有兩種格式，分別為：JPG、TIFF、JPG 有 3 種尺寸分別為大中小，大家可以依照自己的需求選擇尺寸和格式之後，按下 GO 就可以下載囉。

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美國國會圖書館免費圖庫：https://www.loc.gov/free-to-use/