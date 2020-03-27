HUAWEI 將原定於 3/26 在巴黎的發表會，因應武漢肺炎改以線上直播發表的形式，在此次發表會中推出了大家所期待的 P40、P40 Pro 及 P40 Pro+ 旗艦機種，以下小編幫大整理了 HUAWEI P40 系列發表會懶人包，沒看發表會直播的朋友，看這篇文章就夠啦。



HUAWEI P40

此次華為把 P40 系列螢幕作的更寬、更廣，設計師靈感來自於水的表面張力。

HUAWEI P40 搭載 6.1 吋 AOLED 螢幕 ( 2340x1080 )，機身重量 175 克，共有５款配色，分別為：亮黑色、冰雪白、深海藍、晨曦金（磨砂面）、冰霜銀（磨砂面）。

處理器採用麒麟 990 5G 處理器，儲存空間配置為 8GB + 128GB，電池容量 3800mAh，支援 40W 有線及無線充電、IP53 防水防塵、雙 Nano SIM 卡及 eSIM

此次華為在 P40 系列三台手機，全都搭載了 1/1.28 寸感光元件，是業界最大感光元件。

P40 搭載徠卡 3 鏡頭：

- 5000 萬畫素 F1.9 主鏡頭，具備 RYYB 感光元件，支援 OIS 光學防手震 ( 23mm )

- 1600 萬畫素 F2.2 超廣角鏡頭 ( 17mm )

- 800 萬畫素 F2.4 三倍光學變焦鏡頭，具備 RYYB 感光元件 ( 125mm )

- 三鏡頭旁具色溫感測器、ToF 景深鏡頭

前鏡頭為 3200 萬畫素，內建距離感應器。

HUAWEI P40 Pro

HUAWEI P40 Pro 搭載 6.58 吋 90Hz 刷新率的 OLED 螢幕 ( 2640x1200 441ppi )，機身重量 209 克。共有５款配色（與 P40 一致），分別為：亮黑色、冰雪白、深海藍、晨曦金（磨砂面）、冰霜銀（磨砂面）。

處理器採用麒麟 990 5G 處理器，儲存空間配置為 8GB + 256GB，電池容量 4200mAh，支援 40W 有線及無線充電、IP68 防水防塵、雙 Nano SIM 卡及 eSIM。

P40 Pro 搭載徠卡 4 鏡頭：

- 5000 萬畫素 F1.9 主鏡頭，支援 OIS 光學防手震，具備 RYYB 感光元件。

- 4000 萬畫素 F1.8 超廣角鏡頭 ( 18mm )

- 1200 萬畫素 F3.4 潛望式 5 倍光學變焦鏡頭 ( 125mm )，支援 OIS 光學防手震，具備 RYYB 感光元件

- ToF 景深鏡頭

*四鏡頭旁具色溫感測器

前鏡頭則為 3200 萬畫素，內建 ToF 景深鏡頭。

HUAWEI P40 Pro+

HUAWEI P40 Pro 搭載 6.58 吋 90Hz 刷新率的 OLED 螢幕 ( 2640x1200 441ppi )，機身重量 226 克，共有兩種配色，分別為陶瓷黑、陶瓷白。

處理器採用麒麟 990 5G 處理器，支援 SA/NSA 雙模 5G 網路，儲存空間配置為 8GB + 512GB。電池容量 4200mAh，支援 40W 有線及無線充電、IP68 防水防塵、雙 Nano SIM 卡及 eSIM。

大家最關心的相機鏡頭，HUAWEI P40 Pro+ 鏡頭採用 Leica 5 鏡頭，分別為：

- 5000 萬畫素 F1.9 主鏡頭，支援 OIS 光學防手震，具備 RYYB 感光元件。

- 4000 萬畫素 F1.8 超廣角鏡頭 ( 18mm )

- 800 萬畫素 F4.4 潛望式 10 倍光學變焦鏡頭 ( 240mm )，支援 OIS 光學防手震

- 800 萬畫素 F2.4 光學變焦鏡頭，支援 OIS 光學防手震

- ToF 景深鏡頭

*四鏡頭旁具色溫感測器

前鏡頭則為 3200 萬畫素，內建 ToF 景深鏡頭。

P40 Pro / P40 Pro+ 攝影技術

一張圖看完 P40 Pro 及 P40 Pro + 攝影技術：

1. 業界領先 4000 萬畫素電影鏡頭

2. 16 合一像素融合技術

3. 音頻變焦

4. 長焦影片

5. 1/1.54 寸感光元件

6. 影片拍攝最高可達 51200 ISO

7. 可拍攝 4K HDR 縮時攝影影片

8. 光學+數位雙重防手震

9. 慢動作攝影達 7680 fps

10 . 實時人像

11. 4K 自拍鏡頭錄影

Celia 華為語音助理有名字了

功能與蘋果的 Siri 一樣，只是在華為手機上改名為 Celia，這樣大家應該就能懂它所能辦到的事情很多，包含記事、計時、傳訊息、設鬧鐘、播放音樂、問天氣等...，不過目前只支援英文、法文、西班牙文，未來能夠支援更多語言。

蘋果有 FaceTime，華為現在也有自家的視訊系統，叫作 MeeTime，能夠有更清晰、順暢的視訊品質。最特別的是，視訊的同時，也能同步分享手機畫面。

發表會看起來，HUAWEI P40 系列仍然不會支援 GMS，依照近幾場發表會慣例，強力主打自家的 HMS。因此會不會有 Google 服務？目前來說還是不會有的。

此外全新的 EMUI 還內建了一鍵去除路人、反光倒影的功能。

P40 系列價格

看價格前，順便幫大家整理了一下 P40 系列差異快速比較表格

P40 P40 Pro P40 Pro+ 螢幕 6.1 吋 AOLED 6.58 吋 90Hz 刷新率 OLED 處理器 Kirin 990 5G 處理器 相機 徠卡 3 攝 徠卡 4 攝 徠卡 5 攝 儲存空間 8G+128GB 8G+256GB 8G+512GB 防水等級 IP53 IP68 顏色 亮黑色、冰雪白、深海藍、晨曦金（磨砂面）、冰霜銀（磨砂面） 經典黑、經典白 電池 3800mAh 4200mAh 售價 799 歐元

(換算約新台幣 2.6 萬元) 999 歐元

(換算約新台幣 3.3 萬元) 1399 歐元

(換算約新台幣 4.6 萬元)

P40 與 P40 Pro 將於 4/7 起在部分地區上市，P40 Pro+ 則將於 6 月份上市。至於台灣是否會上市？還有待官方確認。

https://consumer.huawei.com/cn/