P40發表會懶人包

HUAWEI 將原定於 3/26 在巴黎的發表會，因應武漢肺炎改以線上直播發表的形式，在此次發表會中推出了大家所期待的 P40、P40 Pro 及 P40 Pro+ 旗艦機種，以下小編幫大整理了 HUAWEI P40 系列發表會懶人包，沒看發表會直播的朋友，看這篇文章就夠啦。


HUAWEI P40

P40

P40

此次華為把 P40 系列螢幕作的更寬、更廣，設計師靈感來自於水的表面張力。

P40

HUAWEI P40 搭載 6.1 吋 AOLED 螢幕 ( 2340x1080 )，機身重量 175 克，共有５款配色，分別為：亮黑色、冰雪白、深海藍、晨曦金（磨砂面）、冰霜銀（磨砂面）。

P40 Kirin 990

處理器採用麒麟 990 5G 處理器，儲存空間配置為 8GB + 128GB，電池容量 3800mAh，支援 40W 有線及無線充電、IP53 防水防塵、雙 Nano SIM 卡及 eSIM

P40

此次華為在 P40 系列三台手機，全都搭載了 1/1.28 寸感光元件，是業界最大感光元件。

P40相機

P40 搭載徠卡 3 鏡頭：
- 5000 萬畫素 F1.9 主鏡頭，具備 RYYB 感光元件，支援 OIS 光學防手震 ( 23mm )
- 1600 萬畫素 F2.2  超廣角鏡頭 ( 17mm )
- 800 萬畫素 F2.4 三倍光學變焦鏡頭，具備 RYYB 感光元件  ( 125mm )
- 三鏡頭旁具色溫感測器、ToF 景深鏡頭

前鏡頭為 3200 萬畫素，內建距離感應器。

HUAWEI P40 Pro

P40 Pro螢幕

P40 Pro螢幕

HUAWEI P40 Pro 搭載 6.58 吋 90Hz 刷新率的 OLED 螢幕 ( 2640x1200 441ppi )，機身重量 209 克。共有５款配色（與 P40 一致），分別為：亮黑色、冰雪白、深海藍、晨曦金（磨砂面）、冰霜銀（磨砂面）。

P40 Pro 5G

處理器採用麒麟 990 5G 處理器，儲存空間配置為 8GB + 256GB，電池容量 4200mAh，支援 40W 有線及無線充電、IP68 防水防塵、雙 Nano SIM 卡及 eSIM。

P40 Pro 鏡頭

P40 Pro 搭載徠卡 4 鏡頭：
- 5000 萬畫素 F1.9 主鏡頭，支援 OIS 光學防手震，具備 RYYB 感光元件。
- 4000 萬畫素 F1.8 超廣角鏡頭 ( 18mm )
- 1200 萬畫素 F3.4 潛望式 5 倍光學變焦鏡頭 ( 125mm )，支援 OIS 光學防手震，具備 RYYB 感光元件
- ToF 景深鏡頭
*四鏡頭旁具色溫感測器

P40 Pro 自拍鏡頭

前鏡頭則為 3200 萬畫素，內建 ToF 景深鏡頭。

HUAWEI P40 Pro+

P40+

HUAWEI P40 Pro 搭載 6.58 吋 90Hz 刷新率的 OLED 螢幕 ( 2640x1200 441ppi )，機身重量 226 克，共有兩種配色，分別為陶瓷黑、陶瓷白。

P40+ 處理器

處理器採用麒麟 990 5G 處理器，支援 SA/NSA 雙模 5G 網路，儲存空間配置為 8GB + 512GB。電池容量 4200mAh，支援 40W 有線及無線充電、IP68 防水防塵、雙 Nano SIM 卡及 eSIM。

P40 Pro+ 鏡頭

大家最關心的相機鏡頭，HUAWEI P40 Pro+ 鏡頭採用 Leica 5 鏡頭，分別為：
- 5000 萬畫素 F1.9 主鏡頭，支援 OIS 光學防手震，具備 RYYB 感光元件。
- 4000 萬畫素 F1.8 超廣角鏡頭 ( 18mm )
- 800 萬畫素 F4.4 潛望式 10 倍光學變焦鏡頭 ( 240mm )，支援 OIS 光學防手震
- 800 萬畫素 F2.4 光學變焦鏡頭，支援 OIS 光學防手震
- ToF 景深鏡頭
*四鏡頭旁具色溫感測器

前鏡頭則為 3200 萬畫素，內建 ToF 景深鏡頭。

P40 Pro / P40 Pro+ 攝影技術

P40 Pro+ 錄影功能重點

一張圖看完 P40 Pro 及 P40 Pro + 攝影技術：
1. 業界領先 4000 萬畫素電影鏡頭
2. 16 合一像素融合技術
3. 音頻變焦
4. 長焦影片
5. 1/1.54 寸感光元件
6. 影片拍攝最高可達 51200 ISO
7. 可拍攝 4K HDR 縮時攝影影片
8. 光學+數位雙重防手震
9. 慢動作攝影達 7680 fps
10 . 實時人像
11. 4K 自拍鏡頭錄影

Celia 華為語音助理有名字了

Celia

功能與蘋果的 Siri 一樣，只是在華為手機上改名為 Celia，這樣大家應該就能懂它所能辦到的事情很多，包含記事、計時、傳訊息、設鬧鐘、播放音樂、問天氣等...，不過目前只支援英文、法文、西班牙文，未來能夠支援更多語言。

MeeTime

蘋果有 FaceTime，華為現在也有自家的視訊系統，叫作 MeeTime，能夠有更清晰、順暢的視訊品質。最特別的是，視訊的同時，也能同步分享手機畫面。

HUAWEI P40 有Google嗎

發表會看起來，HUAWEI P40 系列仍然不會支援 GMS，依照近幾場發表會慣例，強力主打自家的 HMS。因此會不會有 Google 服務？目前來說還是不會有的。

HUAWEI P40 去除反光

HUAWEI P40 去除路人

此外全新的 EMUI 還內建了一鍵去除路人、反光倒影的功能。

P40 系列價格

看價格前，順便幫大家整理了一下 P40 系列差異快速比較表格

  P40 P40 Pro P40 Pro+
螢幕 6.1 吋 AOLED 6.58 吋 90Hz 刷新率 OLED
處理器 Kirin 990 5G 處理器
相機 徠卡 3 攝 徠卡 4 攝 徠卡 5 攝
儲存空間 8G+128GB 8G+256GB 8G+512GB
防水等級 IP53 IP68
顏色 亮黑色、冰雪白、深海藍、晨曦金（磨砂面）、冰霜銀（磨砂面） 經典黑、經典白
電池 3800mAh 4200mAh
售價

799 歐元
(換算約新台幣 2.6 萬元)

 999 歐元
(換算約新台幣 3.3 萬元)		 1399 歐元
(換算約新台幣 4.6 萬元)

P40 與 P40 Pro 將於 4/7 起在部分地區上市，P40 Pro+ 則將於 6 月份上市。至於台灣是否會上市？還有待官方確認。

https://consumer.huawei.com/cn/

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