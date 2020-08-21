華為同學會也太佛心了吧！8/21（五）－8/31（一）於指定通路完成預購 HUAWEI MateBook D 系列筆記型電腦，即可享開學應援豪禮，讓華為陪您一起開學啦！到底佛心在哪裡呢？預購 MateBook D14（售價 21990 元）送你價值 6180 元的 Switch Lite，預購 MateBook D15（售價 23990 元）的好禮選擇有 HUAWEI Y9 Prime 2019、32 吋多媒體液晶顯示器、HUAWEI 1TB備咖存儲、XBOX ONE S同捆組或 ECOVACS DEEBOT OZMO Slim11，我心裡想說買筆電也太超值了吧！也想說這個筆電是不是太便宜了？以下提供整理資訊給大家。

活動說明：8/21（五）－8/31（一）於指定通路完成預購 HUAWEI MateBook D 系列筆記型電腦，即可享開學應援豪禮，讓華為陪您一起「開學啦!」

預購時間：2020/08/21（五） – 2020/08/31（一）

取貨時間：2020/09/01（二） – 2020/09/15（二）

通路/機型 MateBook D14 MateBook D15 華為品牌店 Nintendo Switch Lite

(建議售價 6,180元) HUAWEI Y9 Prime 2019

(建議售價 7,490元) 華為電商官方旗艦館 (PChome 24h購物) 32吋多媒體液晶顯示器

(建議售價 5,988元) 華為電商官方旗艦館 (momo、Yahoo、蝦皮購物) HUAWEI 1TB備咖存儲

(建議售價 3,990元)

及

休閒款雙肩背包

(建議售價 1,290元) 燦坤 32吋液晶顯示器

(建議售價 6,988元) 順發 XBOX ONE S同捆組

(建議售價 9,480元) 薪創 ECOVACS DEEBOT OZMO Slim11

(建議售價 5,900元) 傑昇通信 HUAWEI 1TB備咖存儲

(建議售價 3,990元)

及

休閒款雙肩背包

(建議售價 1,290元) 全台資訊商圈 (詳見下方說明) HUAWEI 1TB備咖存儲

(建議售價 3,990元)

及

休閒款雙肩背包

(建議售價 1,290元) 法雅客 無銷售

預購指定通路

華為品牌店

台北三創、台北大直ATT、台北微風南山、新北板橋大遠百、桃園統領、苗栗尚順、台中文心秀泰、台中中友、嘉義秀泰、台南南紡、高雄夢時代、高雄新堀江

華為電商官方旗艦館

PChome 24h購物

MateBook D14：https://mall.pchome.com.tw/prod/preview/QAANGE-A900APQFB

MateBook D15：https://mall.pchome.com.tw/prod/preview/QAAN7E-A900AQ7WS



momo購物網

MateBookD14：https://www.momoshop.com.tw/goods/GoodsDetail.jsp?i_code=7986480

MateBook D15：https://www.momoshop.com.tw/goods/GoodsDetail.jsp?i_code=7881822



Yahoo購物中心

MateBookD14：https://tw.buy.yahoo.com/gdsale/gdsale.asp?gdid=9028798

MateBook D15：https://tw.buy.yahoo.com/gdsale/gdsale.asp?gdid=9028049



蝦皮購物

MateBookD14：https://shopee.tw/product/93709510/4539057384/

MateBook D15：https://shopee.tw/product/93709510/4539052467/



3C通路

燦坤 (直營門市)：http://www.tkec.com.tw/other_store.aspx

燦坤 (電商平台)：http://www.tkec.com.tw/dictitleurl.aspx?cid=111496&ec=idx_menu_cid4



順發 (直營門市)：https://www.sunfar.com.tw/customers/map.aspx

順發(電商平台)

MateBookD14：https://sf3c.tw/EetHd

MateBook D15：https://sf3c.tw/Q3mtf



法雅客



台北信義A9店 台北市松壽路9號地下2樓 02-87898780 台北南西店 台北市南京西路12號9樓 02-25675500 台中中港店 台中市西屯區台灣大道三段301號9樓 04-22512255

中和中山店 新北市中和區中山路三段137號 02-82217311 基隆愛三店 基隆市仁愛區愛三路40號 02-24281233 內壢中華店 桃園市中壢區中華路一段234號 03-4617987

台北八德店 台北市中正區八德路一段84號 02-23518851 台北光華店 台北市市民大道三段8號2樓45櫃 02-23510900 台中NOVA店 台中市403西區英才路508號121櫃 04-23290538

全台資訊商圈

黑金剛通訊市集 桃園市桃園區復興路99號2樓205櫃 03-3470929

錡逸電腦 台灣桃園市中壢區中正路389號116櫃 03-4948688 易飛電腦 台灣桃園市中壢區中正路389號123櫃 03-4029999

旗艦電腦 新竹市東區光復路二段200號119櫃 03-5719988

飛登科技 台中市403西區英才路508號地下一樓B09櫃 04-23291789 中葉電腦 台中市403西區英才路508號126櫃 04-23296226

德源電腦 台南市東區北門路一段226號 06-2284367