學習神助手HUAWEI MateBook D系列美型筆電　預購加碼應援豪禮！

華為同學會也太佛心了吧！8/21（五）－8/31（一）於指定通路完成預購 HUAWEI MateBook D 系列筆記型電腦，即可享開學應援豪禮，讓華為陪您一起開學啦！到底佛心在哪裡呢？預購 MateBook D14（售價 21990 元）送你價值 6180 元的 Switch Lite，預購 MateBook D15（售價 23990 元）的好禮選擇有 HUAWEI Y9 Prime 2019、32 吋多媒體液晶顯示器、HUAWEI 1TB備咖存儲、XBOX ONE S同捆組或 ECOVACS DEEBOT OZMO Slim11，我心裡想說買筆電也太超值了吧！也想說這個筆電是不是太便宜了？以下提供整理資訊給大家。

  • 活動說明：8/21（五）－8/31（一）於指定通路完成預購 HUAWEI MateBook D 系列筆記型電腦，即可享開學應援豪禮，讓華為陪您一起「開學啦!」
  • 預購時間：2020/08/21（五） – 2020/08/31（一）
  • 取貨時間：2020/09/01（二） – 2020/09/15（二）

通路/機型 MateBook D14 MateBook D15
華為品牌店 Nintendo Switch Lite
(建議售價 6,180元)		 HUAWEI Y9 Prime 2019
(建議售價 7,490元)
華為電商官方旗艦館 (PChome 24h購物) 32吋多媒體液晶顯示器
(建議售價 5,988元)
華為電商官方旗艦館 (momo、Yahoo、蝦皮購物) HUAWEI 1TB備咖存儲
(建議售價 3,990元)

休閒款雙肩背包
(建議售價 1,290元)
燦坤 32吋液晶顯示器
(建議售價 6,988元)
順發 XBOX ONE S同捆組
(建議售價 9,480元)
薪創 ECOVACS DEEBOT OZMO Slim11
(建議售價 5,900元)
傑昇通信 HUAWEI 1TB備咖存儲
(建議售價 3,990元)

休閒款雙肩背包
(建議售價 1,290元)
全台資訊商圈 (詳見下方說明) HUAWEI 1TB備咖存儲
(建議售價 3,990元)

休閒款雙肩背包
(建議售價 1,290元)
法雅客 無銷售

預購指定通路

華為品牌店

台北三創、台北大直ATT、台北微風南山、新北板橋大遠百、桃園統領、苗栗尚順、台中文心秀泰、台中中友、嘉義秀泰、台南南紡、高雄夢時代、高雄新堀江

華為電商官方旗艦館

PChome 24h購物
MateBook D14：https://mall.pchome.com.tw/prod/preview/QAANGE-A900APQFB
MateBook D15：https://mall.pchome.com.tw/prod/preview/QAAN7E-A900AQ7WS
 
momo購物網
MateBookD14：https://www.momoshop.com.tw/goods/GoodsDetail.jsp?i_code=7986480
MateBook D15：https://www.momoshop.com.tw/goods/GoodsDetail.jsp?i_code=7881822
 
Yahoo購物中心
MateBookD14：https://tw.buy.yahoo.com/gdsale/gdsale.asp?gdid=9028798
MateBook D15：https://tw.buy.yahoo.com/gdsale/gdsale.asp?gdid=9028049
 
蝦皮購物
MateBookD14：https://shopee.tw/product/93709510/4539057384/
MateBook D15：https://shopee.tw/product/93709510/4539052467/
 
3C通路

燦坤 (直營門市)：http://www.tkec.com.tw/other_store.aspx
燦坤 (電商平台)：http://www.tkec.com.tw/dictitleurl.aspx?cid=111496&ec=idx_menu_cid4
 
順發 (直營門市)：https://www.sunfar.com.tw/customers/map.aspx
順發(電商平台)
MateBookD14：https://sf3c.tw/EetHd
MateBook D15：https://sf3c.tw/Q3mtf
 
法雅客

台北信義A9店 台北市松壽路9號地下2樓 02-87898780
台北南西店 台北市南京西路12號9樓 02-25675500
台中中港店 台中市西屯區台灣大道三段301號9樓 04-22512255
法雅客ESHOP：https://ppt.cc/f4GxEx
 
傑昇通信
中和中山店 新北市中和區中山路三段137號 02-82217311
基隆愛三店 基隆市仁愛區愛三路40號 02-24281233
內壢中華店 桃園市中壢區中華路一段234號 03-4617987
 
薪創數位
台北八德店 台北市中正區八德路一段84號 02-23518851
台北光華店 台北市市民大道三段8號2樓45櫃 02-23510900
台中NOVA店 台中市403西區英才路508號121櫃 04-23290538
 
全台資訊商圈
 
NOVA桃園店
黑金剛通訊市集 桃園市桃園區復興路99號2樓205櫃 03-3470929
 
NOVA中壢店
錡逸電腦 台灣桃園市中壢區中正路389號116櫃 03-4948688
易飛電腦 台灣桃園市中壢區中正路389號123櫃 03-4029999
 
NOVA新竹店
旗艦電腦 新竹市東區光復路二段200號119櫃 03-5719988
 
NOVA英才店
飛登科技 台中市403西區英才路508號地下一樓B09櫃 04-23291789
中葉電腦 台中市403西區英才路508號126櫃 04-23296226
 
台南北門商圈
德源電腦 台南市東區北門路一段226號 06-2284367
 
高雄建國商圈
宇盛數位 高雄市三民區建國二路106號 07-2362506
易盛數位 高雄市三民區建國二路120號1樓  07-2362528
 
*詳細優惠活動訊息及指定通路，詳洽活動專區：https://www.huaweifans.com.tw/events/promotion/back-to-school-2020/

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