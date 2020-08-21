華為同學會也太佛心了吧！8/21（五）－8/31（一）於指定通路完成預購 HUAWEI MateBook D 系列筆記型電腦，即可享開學應援豪禮，讓華為陪您一起開學啦！到底佛心在哪裡呢？預購 MateBook D14（售價 21990 元）送你價值 6180 元的 Switch Lite，預購 MateBook D15（售價 23990 元）的好禮選擇有 HUAWEI Y9 Prime 2019、32 吋多媒體液晶顯示器、HUAWEI 1TB備咖存儲、XBOX ONE S同捆組或 ECOVACS DEEBOT OZMO Slim11，我心裡想說買筆電也太超值了吧！也想說這個筆電是不是太便宜了？以下提供整理資訊給大家。
- 活動說明：8/21（五）－8/31（一）於指定通路完成預購 HUAWEI MateBook D 系列筆記型電腦，即可享開學應援豪禮，讓華為陪您一起「開學啦!」
- 預購時間：2020/08/21（五） – 2020/08/31（一）
- 取貨時間：2020/09/01（二） – 2020/09/15（二）
|通路/機型
|MateBook D14
|MateBook D15
|華為品牌店
|Nintendo Switch Lite
(建議售價 6,180元)
|HUAWEI Y9 Prime 2019
(建議售價 7,490元)
|華為電商官方旗艦館 (PChome 24h購物)
|32吋多媒體液晶顯示器
(建議售價 5,988元)
|華為電商官方旗艦館 (momo、Yahoo、蝦皮購物)
|HUAWEI 1TB備咖存儲
(建議售價 3,990元)
及
休閒款雙肩背包
(建議售價 1,290元)
|燦坤
|32吋液晶顯示器
(建議售價 6,988元)
|順發
|XBOX ONE S同捆組
(建議售價 9,480元)
|薪創
|ECOVACS DEEBOT OZMO Slim11
(建議售價 5,900元)
|傑昇通信
|HUAWEI 1TB備咖存儲
(建議售價 3,990元)
及
休閒款雙肩背包
(建議售價 1,290元)
|全台資訊商圈 (詳見下方說明)
|HUAWEI 1TB備咖存儲
(建議售價 3,990元)
及
休閒款雙肩背包
(建議售價 1,290元)
|法雅客
|無銷售
預購指定通路華為品牌店
台北三創、台北大直ATT、台北微風南山、新北板橋大遠百、桃園統領、苗栗尚順、台中文心秀泰、台中中友、嘉義秀泰、台南南紡、高雄夢時代、高雄新堀江
華為電商官方旗艦館
PChome 24h購物
MateBook D14：https://mall.pchome.com.tw/prod/preview/QAANGE-A900APQFB
MateBook D15：https://mall.pchome.com.tw/prod/preview/QAAN7E-A900AQ7WS
momo購物網
MateBookD14：https://www.momoshop.com.tw/goods/GoodsDetail.jsp?i_code=7986480
MateBook D15：https://www.momoshop.com.tw/goods/GoodsDetail.jsp?i_code=7881822
Yahoo購物中心
MateBookD14：https://tw.buy.yahoo.com/gdsale/gdsale.asp?gdid=9028798
MateBook D15：https://tw.buy.yahoo.com/gdsale/gdsale.asp?gdid=9028049
蝦皮購物
MateBookD14：https://shopee.tw/product/93709510/4539057384/
MateBook D15：https://shopee.tw/product/93709510/4539052467/
3C通路
燦坤 (直營門市)：http://www.tkec.com.tw/other_store.aspx
燦坤 (電商平台)：http://www.tkec.com.tw/dictitleurl.aspx?cid=111496&ec=idx_menu_cid4
順發 (直營門市)：https://www.sunfar.com.tw/customers/map.aspx
順發(電商平台)
MateBookD14：https://sf3c.tw/EetHd
MateBook D15：https://sf3c.tw/Q3mtf
法雅客
|台北信義A9店
|台北市松壽路9號地下2樓
|02-87898780
|台北南西店
|台北市南京西路12號9樓
|02-25675500
|台中中港店
|台中市西屯區台灣大道三段301號9樓
|04-22512255
傑昇通信
|中和中山店
|新北市中和區中山路三段137號
|02-82217311
|基隆愛三店
|基隆市仁愛區愛三路40號
|02-24281233
|內壢中華店
|桃園市中壢區中華路一段234號
|03-4617987
薪創數位
|台北八德店
|台北市中正區八德路一段84號
|02-23518851
|台北光華店
|台北市市民大道三段8號2樓45櫃
|02-23510900
|台中NOVA店
|台中市403西區英才路508號121櫃
|04-23290538
全台資訊商圈
NOVA桃園店
|黑金剛通訊市集
|桃園市桃園區復興路99號2樓205櫃
|03-3470929
NOVA中壢店
|錡逸電腦
|台灣桃園市中壢區中正路389號116櫃
|03-4948688
|易飛電腦
|台灣桃園市中壢區中正路389號123櫃
|03-4029999
NOVA新竹店
|旗艦電腦
|新竹市東區光復路二段200號119櫃
|03-5719988
NOVA英才店
|飛登科技
|台中市403西區英才路508號地下一樓B09櫃
|04-23291789
|中葉電腦
|台中市403西區英才路508號126櫃
|04-23296226
台南北門商圈
|德源電腦
|台南市東區北門路一段226號
|06-2284367
高雄建國商圈
|宇盛數位
|高雄市三民區建國二路106號
|07-2362506
|易盛數位
|高雄市三民區建國二路120號1樓
|07-2362528
*詳細優惠活動訊息及指定通路，詳洽活動專區：https://www.huaweifans.com.tw/events/promotion/back-to-school-2020/