iMyFone iBypasser

小編從去年開始就常常在臉書上滑到類似的貼文「誠徵 iOS 遊戲測試員，5 分鐘賺 2000 元」、「免費老司機群，要的下面＋1」，正直又不貪心的我，一定不會中計，因為八九不離十是釣魚、詐騙，不過並不像大家所想的所有人都像小編意志力堅強，強者我朋友在一個夜黑風高的夜晚，孤單寂寞經不起冷的情況下看到這種貼文（就像飢餓的蚊子看到捕蚊燈），不免俗的留言＋1 後就中了對方「啟用鎖定」的套路，「啟用鎖定」功能開啟後只有一種情況：你的 iPhone 不是你的 iPhone，到底什麼是「啟用鎖定」？什麼情況下會出現「啟用鎖定」？遇到該怎麼解決？以下一一替大家整理：

iPhone 的「啟用鎖定」是什麼？

iPhone啟用鎖定

「啟用鎖定」是蘋果官方為手機遺失、遭竊時所設計的功能，當使用者開啟 iPhone 尋找我的裝置的時候，「啟用鎖定」功能就會自動開啟，開啟後能夠防止陌生人使用我們的 iPhone、iPad 或 iPod touch。

iOS遊戲試玩員

詐騙集團的詐騙方法推陳出新，蘋果公司立意良善的「啟用鎖定」功能被拿來作為詐騙的方式，像是招募遊戲試玩員這種套路，就是請受害者登入特定 Apple ID 並開啟尋找我的 iPhone 才能試玩指定遊戲並獲得高額報酬的說詞，誘騙受害者上當，這樣的詐騙貼文到現在還是能夠經常在 FB 上面看到。

免費謎片群詐騙

當然，跟你說這裡有一批純的高級 Apple ID 帳密，登入後謎片 0 元看到飽這種好康事情，也是如出一徹的方法，強者我朋友就是中這招啊。

被詐騙才會遇到「啟用鎖定」？買賣 iPhone 也要小心

並非上述兩種情況會遇到 iCloud「啟用鎖定」的情形，先前耳聞朋友因為購買低於市價一半的二手 iPhone 而沾沾自喜，沒想到開機後竟然卡在「啟用鎖定」的畫面，原來是賣家把撿到的 iPhone 便宜出售。朋友自責購買時沒有仔細檢查，只開機看螢幕正常發亮就給過，沒想到買了一台只能遠觀而不能褻玩的高級磚頭。

所以大家未來購買二手 iPhone 時，一定要請賣家解鎖裝置，並前往「設定」>「一般」>「重置」>「清除所有內容和設定」，並將裝置從他的帳號移除

我的 iPhone 遺失了，如何正確使用「啟用鎖定」？

說了這麼多負面用法，也要跟大家說明一下使用「啟用鎖定」的正確姿勢，遺失 iPhone 時要優先做的事情，就是將 iPhone 標記為遺失，當 iPhone 被標記為遺失時，就會啟用鎖定功能，詳細方法可以參考 iPhone 遺失處理方法

「啟用鎖定」畫面出現時如何解決？

回到我們正題，當不小心被詐騙集團勒索時，只能乖乖付錢嗎？千萬不要，因為付了錢對方也不一定會真的幫你解鎖，可能賠的夫人又折兵！因此以下小編幫大家整理了 3 種方法提供給廣大 iPhone 使用者作為參考：

方法一：

尋求 Apple Store 直營店，記得前往前先預約，詳細預約方式可以到蘋果官方網站查詢。不過目前全台只有臺北信義 A13 跟 101 裡面兩間直營店，其他縣市的朋友可以參考方法二、三。

方法二：

尋求非直營店家的協助，也就是路上常常看到的 iPhone 維修店家，傳聞能夠透過更換硬體零件的方式，來解決卡在「啟用鎖定」的問題，不過此方費用可能較高，且不能保證成功，再者也不是每間維修 iPhone 店家都願意承接這樣的維修，因此建議大家可以出門問問看店家是否能夠解決此問題，若沒有店家願意為你解決的話，請參考方法三。

方法三：

若前兩種方法都沒用或不想用的話，可以參考第三個方法，也就是透過軟體繞過「啟用鎖定」，目前國外剛好有這樣的軟體（如何移除 iCloud 啟用鎖定），這邊剛好幫大家整理一下完整的解鎖流程：

這款軟體叫做 iMyFone iBypasser，iMyFone 是一家專門開發 iPhone 周邊軟體的公司，像是之前本站分享過的 iMyFone D-Port 備份還原工具iMyFone HEIC Converter 轉檔工具等都相當好用，使用安全上可以不用擔心。

iMyFone iBypasser

iMyFone iBypasser iCloud 啟用鎖定繞道工具支援 Windows 及 macOS 版，不論你使用何種系統通通可以使用。

建議大家若手邊有 Mac 電腦就用 Mac 電腦執行，因為 Windows 沒有內建越獄工具，需要另外越獄，流程會相對複雜（後方另有教學），而用 Mac 電腦的話 iMyFone iBypasser 會自動幫大家越獄。（越獄後手機內的 App、相簿、資料都還是存在，不用用擔心越獄會消失不見，只要重新啟動手機即可恢復。）

iPhone啟用鎖定破解軟體

目前沒有中文版，不過使用方式也不會太複雜，安裝完成後點擊 Start 開始。

iMyFone iBypasser

這款工具是付費軟體，下圖是 iMyFone 官方上的價格資訊。支援 iPhone 5S 到 iPhoneX 機種及 iOS 12.3 和更高版本（但不包含 iOS 12.4.5、12.4.6 及 12.4.7）， 如果你不確定你的 iPhone 或 iOS 系統能否使用，可以先下載免費版檢測你的 iPhone 是否能夠使用。

iMyFone iBypasser 價格

一個月方案是 1,199 元台幣，不過我建議你買一年，因為輸入 IBPS10 折價券代碼，可以直接折 293 元，等於多付 6 元就能使用 1 年，可至 iMyFone 官網查看詳細方案，只要記得輸入折價代碼就好。

繞過icloud啟動鎖軟體

接下來就是進入越獄流程了，若你使用 Mac 電腦，iMyFone iBypasser 會自動幫你越獄，若你使用 Windows 電腦的話，請參考越獄教學，並在完成越獄後點擊「Finished Jailbreak」進入下一步。

iPhone啟用鎖定破解2020

接著確認 iPhone 資訊是否正確，沒問題的話按下 Start Bypass 繼續。

啟用鎖定破解ios 12

等待程式執行繞道，跑完 100% 後就完成囉。

繞過iCloud啟動鎖軟體

看到上圖畫面就代表已經成功繞過 iCloud 啟用鎖定螢幕的畫面，就可以開始用 iPhone 囉，不過需要注意的是繞過 iCloud 啟用鎖定螢幕後，它會無法通話、行動通訊，以及用新的 Apple ID 登入 iCloud。

以上 3 種就是移除 iCloud 啟用鎖定的方法，如果你買了二手 iPhone 中招、忘記 Apple ID 密碼、Apple ID 被盜，以上方法都試過沒辦法解的話，那麼我想是你「儲值信仰」的時間到了，直接換一支新的 iPhone 吧。若你沒有這些問題，歡迎將此資訊分享給身邊 iPhone 的好朋友，讓他們知道沒免費看片這種 Apple ID 啊！

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