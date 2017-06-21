日前已在中國推出的Oppo R11，今日 (6/21)確定將以建議售價新台幣15990元在台上市，預計7月1日起於中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、台灣之星、亞太電信，以及神腦國際通路銷售，並且將於6月22日起至28日間於Oppo線上商店、實體通路、電信業者門市，以及全台349間指定通訊門市、線上購物平台進行預購。 Oppo R11採用與iPhone 7 Plus極為相似的主...