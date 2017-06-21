OPPO R11 前後 2000 萬畫素相機，看影片贏2000萬、比V手勢抽R11！

2017-06-21 15:46:57 哇哇
OPPO R11

OPPO 在台灣市場我覺得頗有競爭力了，最新發表的 OPPO R11 定價為 15990 元，將在 7/1 在各大電信開賣，主要特色有前後鏡頭 2000 萬畫素、雙主鏡頭（1600 萬畫素+2000 萬畫素）與美顏自拍景深效果，拍照層次立體更清晰，螢幕採用 5.5 吋 FullHD AMOLED 螢幕、處理器為 Qualcomm Snapdragon 660、4GB 記憶體與 64GB 內建儲存容量，電池容量為 3000mAh 支援自家 VOOC 閃充功能，唯一可惜之處應該是沒有跟上 USB Type-C 的規格。

官方產品頁：http://www.oppo.com/tw/smartphone-r11


比V手勢抽R11

活動 1：FB 粉絲頁活動

看影片贏 2000 萬

活動 2 頁面：http://oppotwfc.com.tw/ac/activity/r11launch201706/

從活動頁面點選右下角的 R11 就會出現簡單的問答題，勾選以上皆是就是正確答案，就能參加抽獎囉！

首圖

日前已在中國推出的Oppo R11，今日 (6/21)確定將以建議售價新台幣15990元在台上市，預計7月1日起於中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、台灣之星、亞太電信，以及神腦國際通路銷售，並且將於6月22日起至28日間於Oppo線上商店、實體通路、電信業者門市，以及全台349間指定通訊門市、線上購物平台進行預購。 Oppo R11採用與iPhone 7 Plus極為相似的主...

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