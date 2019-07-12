任天堂 Switch Lite 今年秋季登場，售價新台幣 6180 元

2019-07-12 14:46:26 9M87

Switch Lite

Nintendo 任天堂 Switch 有新成員囉！全新 Switch Lite 加入 Switch 家族，這次推出的 Switch Lite 比較像是陽春版本的 Switch，無法透過底座連接電視之外，手把也是無法拆卸的（無紅外線感應器），完美相容的遊戲僅支援手提模式遊戲，部分非手提模式遊戲要另外購買 Joy-Con 手把才，不然有些功能會受到限制，Switch Lite 搭載 5.5 吋螢幕（解析度 720P）、NVIDIA 製客製化 Tegra 處理器、3570mAh 電池容量 、內建 32GB 儲存空間，支援 Wi-Fi、NFC，共推出三種顏色，售價新台幣 6,180 元。


三種顏色

Switch Lite

△ Nintendo Switch Lite 推出三種顏色，分別為：黃色、灰色及藍綠色。

外觀

Nintendo Switch Lite

△ 正面搭載一個 5.5 吋螢幕，解析度 720P，原本的 Switch 為 6.2 吋。手把唯不可拆卸式的控制器，其它控制的相對位置則與原版 Switch 一樣，操作起來不用另外習慣。

Switch Lite

△ 上方與 Switch 一樣，保有 ZR / ZL 鍵及 R/L 鍵。

Switch Lite 售價

△ 上方為遊戲卡插槽、耳麥孔、音量鍵及電源鍵，基本上這些配置位置也都沒有變化，與 Switch 保持一樣的位置。

Switch Lite

△ 下方為 USB Type-C 插槽、microSD 插槽。

玩法受到限制的任天堂遊戲軟體

Switch Lite 功能

△ Nintendo Switch Lite 支援所有對應手提模式的 Nintendo Switch 遊戲軟體。但使用 Joy-Con 功能 ( HD 震動、動感 IR 照相機、Joy-Con 內建動作慼應器) 的遊戲軟體裡，部分功能受到限制。玩法受到限制的遊戲有：

- Super Mario Tennis：由於無法支援揮動 Joy-Con 直接操作的「搖桿操作」，故無法玩需要「搖桿操作」的部分模式。

- 你裁我剪！斯尼帕Plus：無法連接 2 個 Joy-Con 等新增控制器，進行 2 人或以上的 PARTY 模式或 BATTLE 模式。

透過另外購買 Joy-Con 玩非支援「手提模式」的遊戲一覽

Switch Lite 差異

△ 基本上沒有支援「手提模式」的遊戲無法在「Nintendo Switch Lite」遊玩，但透過無線連接 Joy-Con 和 Nintendo Switch Lite，即可玩下列沒有「手提模式」的遊戲：

- Super Mario Party

- 1-2-Switch

- Nintendo Labo Toy-Con 01: 組合套裝

- Nintendo Labo Toy-Con 02: 機器人套裝

- Nintendo Labo Toy-Con 03: 駕駛套裝

上市時間

Switch Lite

△ Nintendo Switch Lite 售價新台幣 6,180 元，將於 2019 年 9 月 20 日上市，對於 Switch 不忍心下手的玩家，可以好好考慮 Switch Lite 囉！

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訪客留言

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Nintendo Switch Lite release date, price, games and more | TechRadar
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