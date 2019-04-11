HUAWEI 華為於 4/11 日舉辦 P30 系列台灣上市記者會，強大的拍照能力同樣受到矚目，P30 Pro 搭載 Kirin 7 奈米 980 處理器、6.47 吋曲面螢幕、超感光徠卡四攝系統、4200 mAh 電池容量。P30 同樣搭載 Kirin 7 奈米 980 處理器、6.1 吋平面螢幕、徠卡三鏡頭、3650 mAh 電池容量。P30 天空之境、亮黑色售價新台幣 20,900 元，P30 Pro 售價新台幣 29,900 元起（高配版：天空之境、亮黑色）、P30 Pro 頂配版極光色新台幣 33,900 元，4/11 日 16:00 起開放預購， 4 月 22 日正式在台上市！

HUAWEI P30 Pro

△ HUAWEI P30 Pro 正面搭載 6.47 吋 FHD+ OLED 曲面螢幕 (2340 x 1080 )，螢幕比例 19.5 : 9。

△ HUAWEI P30 Pro 的珍珠瀏海中，搭載 3200 萬畫素自拍鏡頭，具有 f/2.0 光圈。瀏海上方採無聽筒設計，採用磁懸發生屏技術。

△ 機背搭載徠卡四鏡頭：40 MP（廣角鏡頭，f/1.6 光圈）+ 20 MP（超廣角鏡頭，f/2.2 光圈）+ 8 MP（遠距鏡頭，f/3.4 光圈，OIS）

HUAWEI Time-of-Flight (TOF) 鏡頭支援自動對焦（雷射聚焦、相位聚焦、對比度聚焦）並支援 AIS (HUAWEI AI 影像穩定器）。

△ 天空之境採用全新漸變色設計，透過 15 層工藝加工而成，僅漸鍍段就包含 9 層奈米級光學薄膜，從神秘夢幻的鹽湖汲取靈感，怎麼看怎麼美！

△ P30 Pro 下方分別為 SIM 卡槽、USB Type-C 及擴音器，無 3.5mm 耳機孔設計。

△ 上方搭載紅外線發射器及麥克風。

△ 機身側面為音量鍵及電源鍵。

△ 螢幕除了發聲技術之外，還搭載了螢幕下指紋辨識系統。

HUAWEI P30

△ HUAWEI P30 搭載 6.1 吋 FHD+ OLED 平面螢幕 (2340 x 1080 )，螢幕比例 19.5 : 9

△ HUAWEI P30 的珍珠形瀏海中，同樣搭載 3200 萬畫素自拍鏡頭，具有 f/2.0 光圈。相較 P30 Pro 的螢幕發聲技術，P30 瀏海上方具有聽筒。

△ HUAWEI P30 背面搭載 Leica 三鏡頭： 40 MP （廣角鏡頭，f/1.8 光圈）+ 16 MP（超廣角鏡頭，f/2.2 光圈）+ 8 MP（遠距鏡頭，f/2.4 光圈，OIS），支援自動對焦（雷射聚焦、相位聚焦、對比度聚焦）並支援 AIS（HUAWEI AI 影像穩定器）。

△ △ HUAWEI P30 下方分別為 3.5mm 耳機孔、USB Type-C 及擴音器。

△ 上方為麥克風。

△ 機身側面為電源鍵及音量鍵。

△ 與 P30 Pro 不同的是，HUAWEI P30 SIM 卡位於機身側面。

△ SIM 卡槽採雙卡雙待設計，可以是兩張 Nano SIM 或是一張 Nano SIM 加上 NM Card 記憶卡。

以下為無線傳輸支援平寬：

主要 SIM 卡：

4G FDD LTE：頻寬 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/17/18/19/20/26/28/32

4G TDD LTE：頻寬 34/38/39/40

3G WCDMA：頻寬 1/2/4/5/6/8/19

3G TDS：頻寬 34/39

2G GSM：頻寬 2/3/5/8(850/900/1800/1900 MHz)

次要 SIM 卡：

4G FDD LTE：頻寬 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/17/18/19/20/26/28

4G TDD LTE：頻寬 34/38/39/40

3G WCDMA：頻寬 1/2/4/5/6/8/19

2G TDS：頻寬 2/3/5/8(850/900/1800/1900 MHz)

ELE-L09：

4G FDD LTE：頻寬 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/17/18/19/20/26/28/32

4G TDD LTE：頻寬 34/38/39/40

3G WCDMA：頻寬 1/2/5/8/4/6/19

3G TDS：頻寬 34/39

2G GSM：頻寬 2/3/5/8(850/900/1800/1900 MHz)

*在雙 SIM 卡版本中，可以設定任一卡槽以插入主要 SIM 卡或次要 SIM 卡。

*即時網路上可用的功能，需視電信商網路和相關服務部署的情況

△ 將兩支手機放在一起比比看，下方最明顯的差異就是 P30 Pro 最左邊為 SIM 卡槽，P30 則是 3.5mm 耳機孔，其餘 USB Type-C 及擴音器位置皆相同。

△ P30 Pro 在頂端比起 P30 多了一個紅外線發射器。

△ 從機背也可以看出，雖然兩隻手機鏡頭都是垂直排列，但 P30 Pro 右方多了一個 ToF 鏡頭。

△ 正面最明顯的差異則是 P30 Pro 的曲面螢幕，P30 的平面螢幕，另外 P30 Pro 具有 6.47 吋螢幕，比起 P30 的 6.1 吋，整體機身大小也大了一些，但兩支手機的握感不會相差太多～

HUAWEI P30 / P30 Pro 預購禮

預購禮

時間：4/11（四）16:00 ～ 4/17（三）23:59 止

活動辦法：於品牌門市（含快閃店）預購 HUAWEI P30 系列，並完成全額付款，即可獲得預購禮

預購禮：

1. CM-Q3 原廠降噪耳機

2. 碎屏險（一年內螢幕保固免費維修乙次）

3. 一年延長保固（憑發票確認預購時間與購買時間 - 4/11~4/30 ）

* 享舊機換新機及刷卡分期零利率

排隊禮

排隊禮：

1. P30：HUAWEI WATCH GT 活力款（價值 6,990 元，不挑色）

2. P30 Pro (256GB 高配)：HUAWEI WATCH GT 活力款（不挑色）、HUAWEI CP60 無線充電組（含 40W 快充一組與 15W 充電板一個）。（總價值 9,980 元）

3. P30 Pro (512GB 頂配)：HUAWEI WATCH GT 活力款（不挑色）、HUAWEI CP60 無線充電組（含 40W 快充一組與 15W 充電板一個）、HUAWEI 備咖儲存（1TB）。（總價值 13,970 元）

活動辦法：4/11（四）16:00 ～ 4/17（三）於指定門市（華為體驗店、華為專賣店、華為快閃店、指定電商官方旗艦館），預購 HUAWEI P30 系列並完成全額付款，活動當日持預購憑證即發票正本，即可獲得排隊資格，兌換最高價值近 14,000 元超值好禮（數量有限送完為止）。



排隊時間：4/20 ( 六 )



排隊辦法：4/20（六）上午 8:00 出示購買憑證審核，並領取排隊號碼牌（如號碼牌發送完畢將提早公告），依百貨營業時間開始預購領機活動。



排隊地點：

北區：大直 ATT 4 Recharge 百貨前方廣場 （限量 2000 組）

中區：台中文心秀泰 文心南路大門（限量 1000 組）

南區：高雄夢時代 藍鯨館門口廣場（限量 1000 組）

加碼禮

活動時間：4/11（四）～ 4/30（二）

活動辦法：於活動時間購買 HUAWEI P30 系列手機，並於登錄期間 2019/4/20～2019/5/6 上網登錄。

登錄位置：https://www.huawei-event.com.tw/P30

加碼禮：方國強設計款手機殼乙個（數量有限送完為止）

HUAWEI P30 / P30 Pro 上市資訊

HUAWEI P30 在台推出兩種顏色：天空之境、亮黑色，售價新台幣 20,900 元，遠傳獨家上市。

HUAWEI P30 Pro 在台推出兩種顏色：天空之境、亮黑色，售價新台幣 20,900 元。

HUAWEI P30 / P30 Pro 上市記者會新聞稿資訊

超感光徠卡四鏡頭* 創造攝影無限可能

HUAWEI新影像攝影大賽The Moment即日徵件，廣邀各界高手捕捉美好瞬間！

搶攻消費者心佔率，品牌加碼逾千萬限量排隊好禮

2019年04月11日

全球通訊領導品牌HUAWEI不斷致力於智慧終端體驗的開拓與創新，2018年HUAWEI業績穩健增長！智慧型手機全球出貨量突破2億台，銷售收入約524億美元，較2017年成長45.1%！今（11）日發表上半年最受注目的時尚攝影旗艦機HUAWEI P30 系列， HUAWEI P30 Pro搭載超感光徠卡四鏡頭，首度配置超感光鏡頭、超廣角鏡頭、潛望式長焦鏡頭與華為TOF鏡頭組，擁有專業級感光與變焦能力，輕鬆實現低光源及10倍無損變焦拍攝，使手機攝影達到前所未有的全新高度，開啟手機影像新時代。此外，延續 P系列時尚外型，HUAWEI P30系列配色完美復刻大自然天幕變化，創新唯美設計，引領手機時尚風潮。HUAWEI P30系列自4月22日起在台上市，HUAWEI P30將推出天空之境、亮黑色二款顏色，建議售價NTD 20,900，遠傳獨家上市。HUAWEI P30 Pro高配版推出天空之境、亮黑色二款顏色，建議售價NTD 29,900；同步推出HUAWEI P30 Pro頂配版極光色，建議售價NTD 33,900。

華為技術台灣總代理訊崴技術總經理 雍海 表示：「華為長期聚焦於創新手機攝影體驗， HUAWEI P系列更是精湛科技與美學工藝的完美結合。去年4月推出的P20系列，創下全球出貨量突破1,700萬台的銷售佳績，女性用戶近半。今天發表的HUAWEI P30系列以徠卡四鏡頭突破低光源與遠距變焦限制，讓美無止境！HUAWEI P30系列自3月底在法國巴黎登場後，榮獲世界影像技術協會TIPA 2019年度「最佳拍攝智慧手機」，更刷新權威評測機構DxOMark記錄，總分獲得112高分，高居全球手機攝影排行榜冠軍！除擁有史上最強大、出色的手機攝影表現，效能方面也不斷精進，搭載華為Kirin 980晶片與強勁續航，不論在攝影、效能、續航等方面皆是一時之選，絕對超出消費者的需求與期待，品牌為搶攻消費者心佔率，加碼價值逾千萬的限量排隊好禮，預計在4月20日號召超過四千名花粉北中南大連線，再次展現只有華為能超越華為的極致追求！」

為呈現HUAWEI P30系列美學至上精神，品牌攜手台灣高級訂製服教父方國強團隊跨界合作，推出「春日花卉款」與「春日叢林款」兩款以春日為題的訂製手機殼，春日花卉款：用霧面背蓋留白來表現花卉圖紋，鏤空透出手機的漸層極光凸顯立體層次感；春日叢林款：運用湖面倒影山水透出手機本身色彩，以不同手機色彩呈現白色,黃昏,黑夜不同的自然美景。讓手機彷彿是精品般的藝術品，呈現如詩如畫的境界。

此外，記者會現場也首播由 莎拉王棠云、小薰黃瀞怡、小樂吳思賢 與 小美林映唯 四位The Moment時尚名人，為HUAWEI P30系列拍攝形象影片，展現「美 無止境」的時尚態度！小薰現場分享：「我本身就是個花粉，一直很喜歡華為手機的強大攝影功能，這次HUAWEI P30 Pro除了吸睛的絕美外型，低光源攝影與10倍無損變焦功能更是令人驚豔，非常期待使用HUAWEI P30 Pro記錄生活中的美好！」時尚女星王棠云更穿著由方國強設計師為P30系列打造的高級訂製雙色小禮服，透過上下斜對角二個方向的形狀和材質做延伸，帶出無限想像空間，呈現一種infinity（無限）想像美感，另外，立體的層次感，更傳達出此次P30系列主打配色「天空之境」設計概念，宇宙有多大，夢想跟能量就有多大！四位時尚名人與凱渥名模，於活動中更共同精彩演繹HUAWEI P30「美 無止境」時尚大秀！

HUAWEI P30、HUAWEI P30 Pro 美 無止境

開創唯美設計理念，全新漸變色容納天空之境

高顏值美學基因，光影幻境沁人心靈

HUAWEI P30系列開創漸變式唯美設計，從神秘夢幻的大自然中汲取靈感，將有“天空之境”美稱的鹽湖色彩融入產品之中，清晨、正午、夜晚不同時間段的光景化身為赤茶橘、天空之境、亮黑色、極光色等多種配色。藉由9層奈米級光學薄膜，將最美的瞬間複刻在手機上。

雙曲面流體造型，成就優雅空間美學

HUAWEI P30 Pro採用前後雙曲面玻璃，與金屬中框自然交匯，觸感舒適更顯纖薄。渾然一體的緊湊機身設計，實現IP68級防塵抗水特性。金屬中框的上下兩端經由鑽石切割工藝，折射光線質感，同時與側面和四角圓潤的弧面形成微妙對比，進一步凸顯精緻感。

新一代珍珠屏，沉浸於純粹新視界

HUAWEI P30 Pro配備雙曲面珍珠屏，擁有超小瀏海和超窄邊框，將精彩內容全面展開；採用創新屏內指紋技術，有效將解鎖面積、解鎖速度全面提升，帶來流暢安全新體驗；搭載磁懸發聲屏技術，手機螢幕即為聽筒，無需在中框開孔。

全球首款徠卡四鏡頭，突破感光與變焦的桎梏

超級影像手機，刷新DxOMark最高分

HUAWEI P30 Pro搭載徠卡四鏡頭，包括4000萬畫素超感光主鏡頭、2000萬畫素超廣角鏡頭、800萬畫素潛望式5倍光學變焦鏡頭以及HUAWEI TOF鏡頭。而HUAWEI P30則搭載徠卡三鏡頭，包括4000萬畫素超感光主鏡頭、1600萬畫素超廣角鏡頭、800萬畫素3X長焦鏡頭。借由全新RYYB感光元件、鏡頭模組、圖像信號處理器、定制圖形演算法和AI人工智慧協作，實現專業級影像功能。在HUAWEI P20 Pro佔據DxOMark拍照手機排行榜首位長達一年之後，HUAWEI P30系列再度以綜合得分112分刷新排行榜，自己的記錄自己破，成為全球手機攝影排行榜冠軍。

感光感測器，ISO值高達409600

HUAWEI P30系列的主鏡頭配備1/1.7英寸RYYB感測器，像素像素將拜耳陣列中的綠色像素替換為黃色像素，從而在像素層面極大地提升進光效率。HUAWEI P30配備f/ 1.8光圈，感光度達到ISO 204800；P30 Pro升級到f/1.6光圈，並加入雙重OIS光學防手震，感光度高達ISO 409600，實現高感光低噪點、高色彩還原的影像突破。

超級變焦鏡頭，讓遠處的美近在咫尺

HUAWEI P30 Pro將超級變焦鏡頭透過潛望式結構，融入纖薄機身之中，內建三稜鏡讓光的軌跡發生90°轉折，實現5倍光學變焦，10倍無損變焦以及最高50倍數位變焦，即便美景再遠，也能咫尺呈現。

支持專業人像和AR建模

HUAWEI P30 Pro全新加入HUAWEI TOF鏡頭，為3D攝影拓展出更多可能。在人像攝影中創造專業大光圈虛化效果，實現更精細的拍照人像髮絲、漸進式的背景虛化，讓影像作品更具層次感、立體感。利用HUAWEI TOF鏡頭的深度資訊，還可以進行AR測量、遊戲，或是對小物體進行AR建模，為生活增加更多趣味。*

*AR 相關功能將在後續版本升級更新中提供

無需三腳架，手持長曝光更驚豔

AI防手震、OIS光學防手震二合為一，防手震性能全面提升，無需三腳架，手持即可完成多種慢速快門拍攝。超級夜景得以升級，提升長曝光每一幅作品成像品質，增強了圖像顏色、動態範圍和清晰度。透過AIS強化的『水景』模式，在瀑布、噴泉等水花飛濺的場景下，可手持拍攝絲絹流水，記錄下如夢似幻、如絲般的柔美畫面。

AI HDR+，拍人自拍無懼逆光

經過數萬張暗光／逆光專業人像照片的機器學習，以精準的人像分割演算法，在高反差光線的場景下，依然同時保留人像與背景的亮度與細節。

創新錄影拍攝功能，手機也能拍出劇院級影像

暗光錄影記錄絕美的夜景變幻

HUAWEI P30系列能夠以錄影呈現暗光下的各種美好，可以更好地捕捉夜晚的光影流動。不論是拍攝都市霓虹、皓月星空，還是吹滅蠟燭一瞬的火光與人影，都能被生動記錄。

長焦錄影超越距離，後排觀眾也不錯過精彩

HUAWEI P30 Pro的潛望式5倍變焦鏡頭，不僅可用於靜態影像拍攝，更為錄影拍攝增色不少，可以最大程度避免錄影畫質損耗。欣賞舞台演出、賽場競技，不因距離遠而留遺憾。

超強防手震，帶上它去探險

基於HUAWEI P30 Pro強大的防手震性能，手持狀態也能拍出卓越錄影大片。無論處於顛簸的山路，還是在激烈的雪上運動…等極限運動過程中，透過AIS與雙重OIS的加持，拍出的錄影依然穩定清晰。

頂尖科技革新用戶體驗，散熱快充通信全面領先

7nm製程手機晶片，AI智慧過人

HUAWEI P30系列搭載華為現今最先進的手機晶片Kirin 980，採用尖端的7奈米製程工藝，在一片指甲大小的晶片上集成了69億個電晶體，性能與能效全面提升，可提供大型遊戲運行、分屏多工、AI人像留色、視訊短片等功能的最佳表現。

SuperCool超強散熱系統，冰感散熱低於體溫

HUAWEI P30 Pro配備了由石墨烯、石墨和熱管液冷散熱技術組成的超強散熱系統，讓晶片持續在最佳模式下運行。

40W超級快充 + 15W無線快充，支援無線反充

HUAWEI P30 Pro擁有4200mAh大電量，支持新一代40W超級快充；同時支援15W無線快充和無線反向充電，方便又快捷。

HUAWEI P30、HUAWEI P30 Pro 上市好禮大方送！

【預購禮】

2019/4/11（四）16:00至2019/4/17（三）23:59於品牌店門市 （含快閃店）預購HUAWEI P30系列，並完成全額付款，即可獲得預購禮：【CM-Q3原廠降噪耳機＋碎屏險（一年內螢幕保固免費維修乙次）＋一年延長保固，再享舊機換新機及刷卡分期0利率等專屬服務】（數量有限，送完為止）

【排隊禮】

2019/4/11(四)至2019/4/17(三)於指定門市(華為體驗店/華為專賣店/華為快閃店/指定電商官方旗艦館)，預購HUAWEI P30系列手機並完成全額付款，活動當日持預購憑證及發票正本，即可獲得排隊資格，兌換最高價值近NT14,000元的超值好禮（數量有限，送完為止）。

活動日期：2019年4月20日（六）

活動地點：

北區：大直ATT 4 Recharge 百貨前方廣場（台北市中山區大直敬業三路123號）

中區：台中文心秀泰 文心南路大門（台中市南屯區文心南路289號）

南區：高雄夢時代 藍鯨館門口廣場（高雄市前鎮區中華五路789號）

排隊辦法：

4/20(六)上午8:00出示購買憑證審核，並領取排隊號碼牌

（如號碼牌發送完畢將提早公告），依百貨營業時間開始預購領機活動。

限量排隊禮：

北區2000組、中區1000組、南區1000組。數量有限，送完為止。

排隊好禮：

P30：HUAWEI WATCH GT活力款 （總價值 NT$6,990元，不挑色）

P30 Pro （256GB高配）：HUAWEI WATCH GT活力款（不挑色）及HUAWEI CP60無線充電組（含40W快充一組與15W充電板一個） （總價值 NT$9,980元）

P30 Pro （512GB頂配）：HUAWEI WATCH GT活力款（不挑色）及HUAWEI CP60無線充電組（含40W快充一組與15W充電板一個）及HUAWEI備咖存儲（1TB） （總價值 NT$13,970元）

排隊活動指定預購門市／電商官方旗艦館





排隊活動指定預購門市／電商官方旗艦館

門市 地址 北區指定預購店家 台北大直ATT體驗店 台北市中山區敬業三路123號1樓 台北微風南山體驗店 台北市信義區松智路17號2F (F20櫃位) 台北三創體驗店 台北市中正區市民大道三段2號 台北復興SOGO快閃店 台北市大安區忠孝東路三段300號8樓 板橋大遠百專賣店 新北市板橋區新站路28號8樓 桃園統領體驗店 桃園市桃園區中正路61號2F 桃園蘆竹台茂快閃店 桃園市蘆竹區南崁路一段112號B2 中區指定預購店家 新竹巨城專賣店 新竹市東區中央路229號B1 苗栗尚順體驗店 苗栗縣頭份市育樂街8號1F (櫃位E114a) 台中文心秀泰體驗店 台中市南屯區文心南路289號 台中大遠百專賣店 台中市台灣大道三段251號南棟9樓 台中中友體驗店 台中市北區三民路三段161號A棟10Ｆ 南區指定預購店家 嘉義秀泰體驗店 嘉義市西區文化路299號 台南南紡體驗店 台南市東區中華東路一段366號 高雄新堀江體驗店 高雄市新興區五福二路240號 高雄夢時代體驗店 高雄市前鎮區中華五路789號1樓 電商官方旗艦館 Yahoo購物中心、Momo購物網、PChome 24購物、蝦皮購物官方旗艦館

【加碼禮】

2019/4/11(四)至2019/4/30(二)期間購買HUAWEI P30系列手機，並於登錄期間2019/4/20至2019/5/6上網（http://www.huawei-event.com.tw/P30）登錄，即可加贈【方國強設計款手機殼】乙個。數量有限，送完為止。

*活動詳情，請密切留意華為台灣官方粉絲團。

HUAWEI P30系列 美無止境 快閃體驗店

為了讓更多消費者可以親手體驗HUAWEI P30系列極致產品魅力，自即日起至5月12日，全台北中南「美無止境 快閃體驗店」，讓全台北中南消費者有機會可以親手體驗新一代P系列的時尚魅力。

【體驗好禮】

凡參加HUAWEI P30系列「美 無止境 快閃體驗店活動，完成指定步驟，即可兌換限量好禮！每日數量有限，送完為止。

【活動場次】

活動地點 日期 地址 P30系列快閃店 台北復興SOGO 即日起~5/31 台北市大安區忠孝東路三段300號8樓 P30系列快閃店 桃園蘆竹台茂 即日起~4/24 桃園市蘆竹區南崁路一段112號B2 P30系列快閃店 台北信義香堤廣場 4/25~4/30 台北市松壽路20號 P30系列快閃店 台中勤美誠品 5/3~5/19 台中市西區公益路68號 P30系列快閃店 高雄漢神巨蛋 5/7~5/12 高雄市左營區博愛二路777號

2019 HUAWEI新影像學院暨攝影大賽 ＃THE MOMENT

2018年華為在台灣首次舉辦HUAWEI新影像大賽「拾光」，吸引超過3,000幅華為手機拍攝的精彩作品投稿，在台灣引起華為攝影風潮，廣受好評，話題不斷。為了讓更多台灣消費者感受華為手機攝影的精彩魅力，第二屆HUAWEI新影像大賽「#THE MOMENT」來了！參賽投稿主題包括：一瞬之間 #nextimageMoving、視你最美 #nextimageFace、日常生活 #nextimageLife、絕世美攝 #nextimageDistance、璀璨夜攝#nextimageNight。獲得評審團大獎之參賽者最高可獲得獎金7萬元、最新旗艦手機HUAWEI P30 Pro乙支；5個投稿主題各類別首獎可獲得獎金4萬元外，將再各取1名網友票選票數最高者，獲得「人氣獎」獎金1萬元！評審陣容包含手機攝影達人王秀玲、人氣IG攝影師郭子揚(大景哥)、曾拍攝《孽子》、《囧男孩》等知名劇照師郭政彰、手機攝影講師閔其慰與曾擔任BAZAAR、COSMOPOLITIAN等時尚雜誌攝影總監的黃仁益等，邀請台灣攝影界專業攝影師一起共襄盛舉！此外，接下來也將在台灣北中南舉辦巡迴攝影講座，廣邀全台花粉與消費者透過華為手機，捕捉生活中的精彩瞬間！

【活動網址】https://huawei-gallery-consumer.com.tw/

【徵件時間】2019/4/11~2019/6/15 23:59止

【投稿主題】

(1) 一瞬之間：動作捕捉。

(2) 視你最美：人像攝影。

(3) 光影晨曦：日常生活。

(4) 絕世美攝：風景攝影。

(5) 璀璨夜攝：夜景攝影。

【投稿辦法】

Step1：僅限使用華為手機拍攝作品，並且詳細閱讀參賽規則並同意，請

於2019/6/15 23:59前完成投稿。

Step2：投稿必須符合投稿主題，將所要投稿作品先上傳到個人Instagram，上傳後依照投稿主題加上指定#文字 (請將個人帳號設公開，否則視為無效投稿)

指定hashtag 分別為：

(1) 一瞬之間：#nextimageMoving

(2) 視你最美：#nextimageFace

(3) 日常生活：#nextimageLife

(4) 絕世美攝：#nextimageDistance

(5) 璀璨夜攝：#nextimageNight

Step3：請追蹤HUAWEI台灣Instagram：@huaweimobiletw

Step4：到《2019華為新影像大賽》網站，選擇投稿主題後填寫基本資料，附上該IG貼文連結以利進行審核，最後上傳參賽照片原始檔案(具EXIF資訊，可看見使用什麼廠牌手機拍攝、光圈、快門等數據，若收到上傳檔案時未具有EXIF資訊則視為無效投稿)，即完成投稿！

＊備註：主辦單位將有權使用投稿作品於華為網路活動(FB、IG、社團)、通路展示等相關宣傳。

【評審時間＆公告】

評審評選：2019/6/16-2019/6/30

優勝者公告：2019/7/1

【活動獎項】（得獎人皆不重複）

由專業評審從所有投稿主題作品中選出：

評審團大獎1名－獎金7萬元＋HUAWEI P30 Pro乙支

各類別首獎5名－獎金4萬元

人氣獎5名－獎金1萬元：由各類投稿主題中票選得票數最高者得獎

*備註：活動辦法及注意事項以活動網站公告為主

*備註：主辦單位保有取消、終止、修改或暫停活動的權利，活動辦法如有未盡事宜，主辦單位得隨時修正補充之，並不再另行通知；活動內容及獎品主辦單位保有修改及最後解釋之權利。

除了HUAWEI P30 系列外，本月也同步推出3200萬明星級美顏自拍手機HUAWEI nova 4e，與適合年輕族群使用的Y6 Pro 2019. 同時廣受台灣消費者好評的WATCH GT，本次也推出了嶄新款式，提供消費者更多元的選擇。

HUAWEI nova 4e 3200萬明星級美顏自拍

HUAWEI nova 4e採用6.15吋珍珠屏與3D弧面玻璃機身設計，後置2400萬超廣角AI三鏡頭，結合AI防手震與多幀融合技術，提升低光源攝影表現，輕鬆捕捉每一瞬間！此外，前鏡頭更設置3200萬超高畫素鏡頭，搭配AI智慧美顏功能，隨手就能拍出明星級美照！HUAWEI nova 4e同步推出雀翎藍、珍珠白兩款顏色，為消費者帶來的最強明星級美顏自拍手機。已在台上市，建議售價 NTD 10,990。

6.15吋珍珠屏 3D弧面玻璃機身 反正都美

當創新設計邂逅匠心工藝，用指尖觸碰心動。視覺內容超清呈現、全彩綻放，螢幕通過德國萊茵護眼認證，在你享受視覺效果時也保護妳雙眼。還有多種潮流配色，讓時尚之美觸手可及。

2400萬AI超廣角三鏡頭 全視界無邊界

後置AI超廣角三鏡頭由2400萬高畫素主鏡頭＋800畫素120度超廣角鏡頭＋200萬畫素景深鏡頭所組成。廣角鏡擁有120度超大廣角*，雙倍視野，帶你捕捉更多美麗；超大廣角帶來更強的透視感，讓鏡頭下的人像更顯修長。AI 防手震揉合多幀融合技術，大幅提升暗光／弱光下照片亮度和細節效果，捕捉溫柔浪漫的夜色。AI場景識別，帶妳發現多采多姿的美麗。

*來自華為實驗室數據，相比一般的78度廣角鏡頭

3200萬立體美顏 拍下獨特之美

前置3200萬高畫素鏡頭，量身打造的立體美顏演算法，拍下妳的獨特之美。同時支持8類200+種場景識別，懂妳也懂景，人美景也美。

智享體驗 一起踏進未來

升級版系統帶來更舒適的使用體驗，6GB+128GB大記憶體，放心存，更流暢。GPU Turbo 2.0，適用更多遊戲，處理圖形更高效；雙卡雙4G雙VoLTE，可一機兩用，同時遊戲又通話。語音助手、HiTouch以圖購物、HiVision人工智慧識別，全新的EMUI，給妳一個更智慧的生活。

HUAWEI nova 4e 活動期間登錄加碼送

2019/4/30前於全通路購買HUAWEI nova 4e，於登錄期間（即日起~2019/5/6）於活動網頁 (http://www.huawei-event.com.tw/nova4e/) 登錄資料，經審查符合資格後，即可獲得華為加碼禮：【HUAWEI Band 3e(不挑色)】乙組。

HUAWEI Y6 Pro 2019 我的young我作主

記者會中同步展出超高CP值的入門款HUAWEI Y6 Pro 2019。HUAWEI Y6 Pro 2019採用6.09吋珍珠屏，帶來更大視野體驗；搭載1300萬像素、f/1.8大光圈主鏡頭，不論逆光或暗光，都能享受超級夜拍影像，800像素前鏡頭加上AI智慧美顏功能，隨手就能拍出內建3GB+32GB大容量，搭配記憶卡，還可擴充至512GB，暢享更多樂趣；此外，HUAWEI Y6 Pro 2019透過全新材質設計，獨特美學帶來亮眼外型，推出特殊淺棕色仿皮革背蓋，讓你走到哪都是目光焦點！HUAWEI Y6 Pro 2019 已在台上市，推出琥珀棕、寶石藍兩款顏色，建議售價NTD 4,490。

HUAWEI WATCH GT 42mm雅致款、HUAWEI WATCH GT 46mm活力款

自去年十月全球發佈以來，HUAWEI WATCH GT全球出貨量超過100萬台！2019上半年再度重磅推出HUAWEI WATCH GT 42mm雅致款與46mm活力款，延續GT超強續航基因，HUAWEI WATCH GT 46mm活力款在正常使用場景下能達到兩週超長續航，42mm雅致款也能達到一週續航效果。除搭載TruSleep 2.0科學睡眠、運動監測、資訊助手、TruSeen 3.0心率監測、內建GPS、氣壓高度計和電子羅盤等功能外，兩款手錶皆新增鐵人三項運動模式，支援游泳、騎行、跑步3種運動類型，可記錄你完整的鐵人三項比賽和訓練，包括換項的記錄以及運動類型的切換，讓運動更自由。

HUAWEI WATCH GT活力款搭載1.39英吋的454x454像素高解析度彩色螢幕，42mm雅致款則搭載1.2英吋的390x390像素彩色螢幕，帶來更加精細、色彩飽滿的顯示效果，更採用全新氟橡膠錶帶，大大提升整體質感與舒適感受，46mm活力款錶帶選用橙色和墨綠色兩種活力新色，42mm雅致款錶帶選取經典的黑白配色，適合都市探索者們各種場合佩戴。HUAWEI WATCH GT 42mm雅致款，預計6 月在台上市；HUAWEI WATCH GT 46mm活力款，建議售價NTD 6,990，4月在台上市。

https://consumer.huawei.com/tw/phones/p30/