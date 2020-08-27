想邊上班邊看 YouTube 嗎 ? 教你用 Floating for YouTube 將 YouTube 影片置頂在所有頁面上 !

看 YouTube 影片或實況主玩遊戲已經是現代人每天下班後的休閒娛樂之一，如果你剛好有工作上的事要做，同時又想邊用電腦工作邊看 YouTube 怎麼辦呢？教大家個小技巧！Floating for YouTube 可以浮動式窗看 YouTube 看影片，其實 YouTube 本身就有浮動視窗功能，不過只能維持在 YouTube 的網頁當中，而 Floating for YouTube 建立的懸浮視窗可以用在在整個電腦當中，不需要麻煩的一直切換螢幕視窗，就能在公司邊上班邊偷偷看影片，或是工作需求吧？小心千萬不要被老闆發現囉 XD！若不想依賴任何工具，也可以參考以下大絕招：YouTube 子母畫面播放 Chrome / Safari 免安裝任何 APP 就可辦到　

想邊上班邊看 YouTube 嗎 ? 教你用 Floating for YouTube 將 YouTube 影片置頂在所有頁面上 !

首先我們要將 Chrome 瀏覽器開啟，將「Floating for YouTube」小工具安裝到 Chrome 上。

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安裝成功後，就會出現在你的「Chrome 應用程式頁面」，點開就會看到 「Floating for YouTube」小工具，點選它就可開始執行囉 !

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接著，你會看到螢幕上會出現一個黑底的視窗浮動在頁面最上方，這個就是我們要在上班偷看 YouTube 影片的重要視窗啊 ! 千萬別被發現了 XD

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接著直接到 YouTube 中，把想看的影片網址貼在白色欄位內，它就會自動讀取並顯示該影片內容。

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介紹一下 Floating for YouTube 視窗小功能，十字圖示可移動移動該視窗，釘選圖示可以將此視窗置頂在最上層，我們也能拖曳視窗的四個角落任意縮放視窗大小。以上介紹的 Floating for YouTube 小工具，能讓你輕鬆將 YouTube 影片置頂，固定螢幕在最上層，也不會影響到你工作上的操作，無論是要邊瀏覽其他網站、玩遊戲或者使用 Office 等其他軟體，都能同時收看 YouTube 影片呦～

Floating for YouTube : Chrome 擴充功能

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