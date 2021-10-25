看股票、看 YouTube 影片、盯數據要怎麼把網頁中的某個範圍拉出來？最近小編發現 Separate Window 這個 Chrome 擴充程式，可以實現剛剛提到的效果，可以輕鬆讓我們把網頁中任意範圍抓出來，懸浮在視窗上，如此一來我們就能夠一心多用，一邊工作一邊關注重要的資訊，我個人覺得這款工具要搭配 DeskPins 使用效果會最好，要如何使用？效果如何呢？趕快跟著小編來看看吧。

進入 Chrome 擴充程式商店後，點擊「加到 Chrome」新增，連結放在文章後方，點擊就能夠直接前往啦。

新增完畢後點擊右上方的 Separate Window 藍色圖示，按下 Select 選擇網頁範圍。

將滑鼠移動到網頁畫面中，Separate Window 會自動偵測區塊，點擊後就可以把該範圍拉出來啦，舉凡股票、影片、看數據等，通通可以這樣操作。

這樣就可以隨時關心自己想看的資料，不過它並沒有辦法置頂顯示，可以透過到文章首段點擊下載 Deskpin 將其置頂會更實用喔。

Separate Window 也有一些功能能夠微調，像是保持 Tab 視窗開啟、保持專注、隱藏 iCon、視窗位置等...算是不錯的網頁子母畫面製作工具，連結放在下面，有需要的朋友趕快下載起來吧！

下載：

Separate Window（Chrome 下載）