在觀看 YouTube、Netflix 時，如何將視窗縮小，邊工作邊看呢？今天要跟大家分享這個軟體 PiP-Tool，除了前面兩個看影片的來源外，基本上，市面上所有的來源，不管你是愛奇藝、friDay 影音、騰訊視頻等，或是一般窗雙，通通都可以變成子母畫面，將影片變成任意大小的視窗，讓你一邊工作一邊看影片！你也可以參考：YouTube 子母畫面播放 Chrome / Safari 免安裝任何 APP 就可辦到

首先到文章下方下載 PiP-Tool.msi 檔案，雙擊之後進行安裝。免安裝版也可以下載直接使用。

因為發行者沒有認證，因此會出現一個安全性的提示，按下仍要執行繼續安裝。

安裝完畢後就可以看到開始選單中，PiP-Tool 已經安裝完成囉。這時候先別急著點開，將你要看的影片視窗開好，再來開啟 PiP-Tool。

這有點像是把影片區域截圖起來，另外生成一個浮動視窗的概念，開啟 PiP-Tool 會看到如上圖的畫面，從下拉選單中選擇你要開啟的影片。

這時候開啟影片視窗，就可以看到一個可以改變大小的框出現，把影片的範圍圈選起來即可，圈起來後按下上方的勾勾。

按下勾勾後會產生一個鏡像的浮動視窗，這時候你就可以開啟自己想要瀏覽的視窗，或是開啟工作視窗工作，而且這個浮動視窗是可以調整大小以及任意移動位置的。趕快點擊下方下載，完成邊工作邊看影片的願望吧~其實除了用在看影片之外，他也可以針對任何視窗變成子母畫面，譬如說看股市也是可以的，使用起來頗有趣的，推薦大家可以使用看看唷！

https://github.com/LionelJouin/PiP-Tool/

安裝版：

PiP-Tool 1.1.2.msi（GOOGLE下載）

PiP-Tool 1.1.2.msi（1DRV下載）

PiP-Tool 1.1.2.msi（MEDIAFIRE下載）

PiP-Tool 1.1.2.msi（RAPIDGATOR下載）

PiP-Tool 1.1.2.msi（MEGA下載）

檔案大小：4.96 MB

免安裝版：

PiP-Tool 1.1.2.7z（GOOGLE下載）

PiP-Tool 1.1.2.7z（1DRV下載）

PiP-Tool 1.1.2.7z（MEDIAFIRE下載）

PiP-Tool 1.1.2.7z（RAPIDGATOR下載）

PiP-Tool 1.1.2.7z（MEGA下載）

檔案大小：2.22 MB