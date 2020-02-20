iPad 螢幕合成

如何將圖片加上 iPhone、MacBook Pro 或 iPad 外框呢？常常在網路上看到高質感 iPhone 螢幕顯示特定商家的廣告內容，如果要自己 DIY 合成，又不會 Photoshop 的話，今天你可有福啦！最近小編發現一款 Qurb 線上 iPhone/Macbook/iPad 模擬器，只要上傳圖片、截圖，就能夠快速模擬出圖片在 iPhone 中的高質感圖片，快來跟小編看看如何製作吧！更多手機外框，你也可以參考：Magic Mockups 將圖片套上手機外殼 / 電腦外殼，可免費商業使用

iPad 螢幕合成

這次分享的方法完全不需要安裝任何 App，用瀏覽器進入 Qurb 官網就可以隨開隨用，Qurb 預設主畫面是一個大大的 iPhone X/XS/Max 模擬圖。

Qurb

支援的模擬裝置包含：iPhone X/XS/Max、Galaxy Note 8、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 5s、iPhone 5c、iPad Mini 及 MacBook Pro，直接在下拉選單中切換就可以啦。

圖片加上 iPhone邊框

某些裝置，像是 iPad Mini 還支援顏色切換，點擊旁邊的 Selsect Color 就可以輕鬆切換啦，切換的同時上方的預覽圖片也會即時變更顏色。

手機外框圖

選擇好模擬「機型」+ 「顏色」後，就可以上傳圖片啦，記得上傳圖片時，要符合模擬的裝置尺寸，不然畫面比例會跑掉，以下提供各種裝置尺寸給大家參考：
iPhone X/XS: 1125x2436 pixels
iPhone XS Max: 1242x2688 pixels
Galaxy Note 8: 1440x2960 pixels
iPhone 6/7/8: 750x1334 pixels
iPhone 6/7/8 plus: 1242x2208 pixels
iPhone 5s/5c: 640x1136 pixels
iPad Mini: 1536x2048 pixels
MacBook Pro: 1280x800 pixels
MacBook 螢幕合成
上傳好圖片後，按右下方 Save mockup 就可以儲存圖片啦，儲存後會得到一張去背完成的高質感 PNG 圖示，是不是比起自己研究來的快速又好看呢？把這款工具收下以備不時之需～

傳送門：Qurb 為圖片加上手機外框

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| | 經濟日報
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