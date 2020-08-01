你的臉長在巨星頭上會是什麼樣的感覺呢？最近小編發現一款 Doublicat 換臉 App，可以直接把你的臉換到好萊塢電影明星的頭上，像是巨石強森、李奧納多、小勞勃道尼等，並且快速產生 GIF、影片檔，支援一鍵分享功能，能夠快速傳到聊天室或 Facebook，如果你也喜歡迷因梗圖的話，趕快將這款變臉 App 下載起來囉，讓自己成為迷因的主角，聊天時讓對方印象深刻的同時，也能夠為自己在對方腦中增加一點記憶點！你也可以參考：FaceApp 你確定你老了有人愛嗎？立刻變老試試看！

Google Play 及 App Store 兩款都可以免費下載 Doublicat，下載之後同意協議就可以開始使用。

首先拍照取樣自己的臉部，專業版的才能夠從相簿上傳照片，點擊左上方小Ｘ能夠免費使用。

上傳好自己的大頭貼之後，就可以在 Doublicat 首頁的地方，看到素材庫啦，有各式各樣的梗圖素材，各分類底下左右滑動就可以查看更多，點擊之後就會馬上套用你自己的臉上去啦。支援一鍵分享功能，可以快速分享到社群媒體、通訊軟體，也可以儲存到手機相簿中。

就是如此簡單，至於有沒有最近很紅的 FaceApp 收費問題，目前小編是沒有發現，不過大家可以多加留意，若擔心的話可以自己到 Google Play 或 App Store 查看已訂閱項目，下方是雙系統的載點，大家趕快下載試試看吧。

下載：

Doublicat（Google Play 下載）

Doublicat（App Store 下載）