人臉特效 APP 如此多，有沒有貓咪用的？身為忠實奴才，每次 IG、FB 有新變臉特效時，總會把手機對準家裡的貓咪，期待著看到主子的臉也被加上特效，但每次總是不了了之，所有貓奴們有好消息啦，Snow APP 推出更新，有專門給貓咪用的變臉特效啦！不管你是 iPhone 還是 Android，趕快下載起來囉！

△ Snow 本身就以常常更新的變臉特效聞名，像是之前紅遍一時的換臉 App 也是 Snow 所帶來的特效，這次又不負眾望，推出了貓咪特效更新，讓所有奴才們陷入瘋狂啦！如果你沒有用過 Snow，下載好 APP 之後開啟，點擊「貼圖」。

△ 在上方的標籤頁找到「CAT」，這時就可以看到至少有 20 種以上的貓咪特效啦！隨機點擊就可以對準家裡的主子的帥氣臉蛋，一一做活體測試 XD

△ 找到喜歡的特效，按下下方的拍照，就可以儲存到手機裡面囉！

△ 貼下來就是一連串的作品圖，奴才們慢慢欣賞啦 XD













△ 連最新的踢平蓋流行都有跟到，Snow 臉部特效真的是更新最勤勞的一個 APP，沒有之一，奴才們趕快先把 APP 下載起來，回家跟主子好好互動一波啦！最重要的是，如果你也有許多貓奴朋友，千萬別吝嗇把這篇文章也分享給他們知道～

下載：

SNOW - 美肌妝容自拍相機 （App Store 下載）

SNOW - 美肌妝容自拍相機 （Google Play 下載）