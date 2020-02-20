最近發現身邊有許多人，都加入 Telegram 了，不過能把 LINE 貼圖搬到 Telegram 用嗎？今天小編要跟大家分享，如何加 LINE 貼圖搬到 Telegram 的簡單方法，過程大約 10 分鐘就可以完成，而且還不用像 LINE 一樣，自己做的貼圖還要自己掏錢買，任何人都可以免費下載喔！若你不是要從 LINE 搬家，而是要上傳做好的圖片為 Telegram 貼圖，本篇文章也適用，話不多說，趕快邊看邊跟著做吧～你也可以參考：Telegram 中文化教學，電腦版+手機版一次搞定，Windows 免安裝版下載



步驟一：準備好貼圖

若你在 LINE 上面，製作的小孩、寵物貼圖，想要打包到 Telegram，可以參考這篇文章的方法，將 LINE 的貼圖打包下載起來。

( 請勿下載有版權的 LINE 貼圖，以免觸法 )

若你是要上傳自己做好的圖片為 Telegram 貼圖，那可以跳過上面這個步驟，只要事先把圖片準備好就行了。

步驟二：新增 Telegram 製作貼圖機器人為好友

準備好圖片素材後，就可以開始提交貼圖了，相較於 LINE，Telegram 貼圖上傳並沒有複雜的審核制度，幾乎是馬上製作可以馬上使用。首先我們必須加入 Sticker Bot 機器人為好友，透過它來完成貼圖製作。

傳送門：Sticker Bot

步驟三：開始上傳貼圖

我這邊就用電腦版 Telegram 做為示範，手機也沒有不行，只是電腦比較好操作。新增機器人為好友後，就可以開始進入上傳的程序，首先輸入 /start 開始上傳 ( 可直接複製貼上 )

然後點擊機器人回覆的 /newpack 來新增貼圖，接著機器人會請你輸入一串名稱，為你的貼圖命名，輸入完畢後按下送出。若看到機器人回覆 Alright! 代表這個名稱可以使用。若看到 sorry 可能是別人已經使用，請另想新的名字。

接著就可以開始上傳片啦，圖片有 2 個條件要符合，請一定要符合條件：

1. 大小 512 x 512 px

2. 格式為 PNG

若是用打包下載下來的貼圖，尺寸可能不是 512 x 512，請利用圖片編輯軟體，將大小改為一致後再上傳。

上傳圖片時，請一張一張圖片上傳，這邊是比較麻煩的地方，不過因為對方是機器人，各位請包涵，選好圖片後，請點擊「作為一個檔案傳送」並按下傳送鍵。

選擇代表的 Emoji 表情符號，代表你這張圖片，當有使用者選用此 Emoji 時，有可以能會跳出你這個貼圖建議。送出 Emoji 後，重複上一個步驟，上傳第二張圖片，直到圖片全部上傳完畢。

圖片全部都上傳完成後，按下 /publish 就完成上傳啦！ /publish 送出後，機器人會問你要不要為貼圖設定一個小 icon 圖示，若不要按下 /skip 就可以了，若要的話請額外準備一個 100x100 px 的圖片上傳。

步驟四：大功告成！新增熱騰騰的貼圖馬上使用

最後的最後，機器人會請你輸入一個名稱，這個名稱會是你的貼圖網址的後綴，我這邊就輸入 wawa3ctest，看到機器人回傳一段網址，最後方就是我剛剛輸入的，點擊一下這個網址，就可以新增貼圖、開始使用啦～最重要的是趕快分享給朋友使用，完全都不需要另外收費～

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