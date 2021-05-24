Facebook Cover Maker 臉書封面融合產生器，讓你的封面與頭像毫無違和感！

如何讓你的 FB 封面與你的個人頭像融合在一起呢？就讓 Facebook Cover Maker 封面融合工具幫你搞定吧！Facebook Cover Maker 是一個免費線上 FB 封面產生器，能輕鬆將你的 FB 封面與你的大頭照合在一起，且看起來一點違和感都沒有，操作也很簡單，只要上傳一張合適的圖片後，網站就會自動產生封面及大頭貼圖片，你還能在封面上加入大小標題、貼紙以及社群平台網址等資訊，就讓我們往下看如何操作吧！有 FB 封面裁切工具嗎？請參考這篇：Landscape 線上圖片裁切工具

Facebook Cover Maker 使用說明

Facebook Cover Maker 臉書封面融合產生器，讓你的封面與頭像毫無違和感！

進到 Facebook Cover Maker 網站後，你可以點選「SEARCH BACKGROUND（網站提供背景）」或「Upload Background（自行上傳圖片）」來製作封面。

Facebook Cover Maker 臉書封面融合產生器，讓你的封面與頭像毫無違和感！

選好你要的圖片後，你就能將圖片調整到適合的位置，接著我們就可以在右邊的編輯工具中，點選上方的「TEXT 1」、「TEXT 2」加入大小標題，不僅能讓你調整字體顏色，點擊「PREVIOUS FONT」或「NEXT FONT」還可切換不同的英文字體。

Facebook Cover Maker 臉書封面融合產生器，讓你的封面與頭像毫無違和感！

往下滑還能讓你調整文字的字距與尺寸大小。

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點選「STICKER（貼紙）」的話，可讓你選擇合適的貼紙放到封面上，下方的「CHANGE COLOR」能讓你改變貼紙顏色。

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點選「BRAND」的話，能讓你在封面上添加你的個人社群帳號、網址、Email 等資訊，都確定沒問題的話，就能點擊右上角的「DOWNLOAD」按鈕。

Facebook Cover Maker 臉書封面融合產生器，讓你的封面與頭像毫無違和感！

接著再點擊「DOWNLOAD COVER AND PROFILE PIC」，便可將 FB 封面與大頭貼下載到電腦中做使用了。

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實際放到 FB 上面後，除了自己找的圖片怪怪的之外（圖片選的不好 XD），風景照看起來就好很多，有興趣的朋友，趕緊點擊下方的 Facebook Cover Maker 連結玩玩看吧！

Facebook Cover Maker：https://quotescover.com/tools/facebook-cover-photo-maker

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